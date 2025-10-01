כבוד לישראליות. מחקר: הקבוצות הצעירות בעולם

דו"ח שבועי חדש של מרכז המחקר CIES מדרג את הקבוצות הצעירות בעולם, עם ממוצע גילאי ההרכבים שנפתחו בליגות המקומיות ב-69 מדינות שונות. על פי הנתונים, הקבוצה הצעירה ביותר בעולם היא לטבית, FK Metta, עם ממוצע גיל של 20.96 בלבד. מנגד, הקבוצה הוותיקה ביותר היא חליג' מהליגה הסעודית עם ממוצע של 31.62.

בין חמש הליגות הבכירות באירופה, הקבוצות שבלטו בצעירותן הן: צ’לסי מהפרמייר ליג – 24.36, ברצלונה מלה ליגה – 25.22 (קצת לפני ריאל מדריד – 25.67), שטרסבורג מצרפת – 21.45 (השנייה הכי צעירה בעולם), פרנקפורט מגרמניה – 24.48, פארמה מאיטליה – 24.26.

ואי אפשר בלי ישראליות. הראשונה מליגת העל שמופיעה כאן היא הפועל ירושלים, עם 23.89, מעל פ.ס.ז’, זלצבורג, צ’לסי ורוב הגדולות בעולם, כאשר חניכיו של זיו אריה במקום ה-43. השנייה להופיע היא מכבי נתניה, עם ממוצע גיל של 24.95, מעל ברצלונה וריאל מדריד לצורך העניין. שלישית מישראל היא הפועל ת”א עם 23.7, ואז בני סכנין עם 26.03, מכבי ת”א עם 26.05 והפועל פ”ת עם 26.52. הישראלית עם ממוצע הגיל המבוגר ביותר זו ריינה, עם 28.92.

זיו אריה. השנה זה לא מניב תוצאות (אורן בן חקון)

הדו"ח בחן גם את שיעור הדקות לפי קבוצות גיל. בין קבוצות ליגת האלופות, האלופה האיטלקית נאפולי מובילה בשיעור הדקות של שחקנים בני 30 ומעלה, עם 46.8%, כאשר 84.5% מהדקות שייכות לשחקנים מעל גיל 26. לשם השוואה, אצל פאריס סן ז’רמן, מחזיקת ליגת האלופות, רק 3% מהדקות שייכות לשחקנים בני 30+, ורק 23.4% מעל גיל 26.