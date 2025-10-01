יום רביעי, 01.10.2025 שעה 09:56
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

אבו יונס: המטרה - אמצע טבלה ואולי גם פלייאוף

יו"ר בני סכנין החמיא לשחקנים על המשחק מול מכבי ת"א: "שיחקתם עם הלב והנשמה, גאה בכם". במועדון יצטרכו לתת את הדעת על ההרחקות של גילד אוטנגה

|
מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)
מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

בבני סכנין יצטרכו לדון בסוגיית הרחקתו השנייה ברציפות של הקשר גילד אוטנגה, שהשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים במהלך מחצית שלמה גם מול הפועל חיפה וגם במשחק האחרון מול מכבי תל אביב.

עוד בטרם הגעתו לקבוצה, ידעו בסכנין שמדובר בשחקן קשוח, שיוסיף מימד של פיזיות  בקישור, אבל אף אחד לא חשב שהוא יגיע באובר מוטיבציה ויעשה עבירות כל כך טיפשיות. אוטנגה לא היחיד שיחסר במשחק הקרוב מול מכבי נתניה ביום ראשון, אלא גם השוער, מוחמד אבו ניל, שהורחק עמוק בתוספת הזמן מול האלופה.

היו"ר, מוחמד אבו יונס, החמיא לשחקני הקבוצה על המשחק מול מכבי תל אביב ואמר להם: "שיחקתם עם הלב והנשמה. בזכות זה זכינו בנקודה ואני גאה בכם”. 

על  השאלה האם הוא מרוצה מקצב צבירת הנקודות עד כה, ענה: "בשני משחקי הליגה הראשונים לא היינו מוכנים, אבל עכשיו, אחרי שהשחקנים החדשים התחברו, ניתן לראות שיש כאן קבוצה טובה. המטרות שלנו הם אמצע טבלה ואולי גם כרטיס לפלייאוף העליון. חשוב מאוד שנתחיל בצבירת נקודות גדולה יותר”.

