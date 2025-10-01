יום רביעי, 01.10.2025 שעה 12:08
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית

"בכושר הנוכחי, אלברס עדיף על לאמין ואמבפה"

אחרי ה-1:5 על פרנקפורט, בספרד מתמוגגים מהארגנטינאי ומאתלטיקו: "הופעה מבריקה", גריזמן הגיע ל-200 שערים בקבוצה. וגם: השבחים מהמאמן של המפסידה

|
אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס (IMAGO)
אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס (IMAGO)

אתלטיקו מדריד לא פתחה טוב את העונה, אפשר להגיד אפילו לא כמו שציפתה ורצתה. הפסד אחד ופעמיים סיימה בתיקו בליגה והפסד לליברפול בליגת האלופות, אך אז הגיעו שתי חמישיות. מוקדם יותר השבוע היא ניצחה 2:5 את ריאל מדריד, ואמש (שלישי) הקולצ’ונרוס הביסו 1:5 את פרנקפורט בצ’מפיונס, במה שנראה הצהרת כוונות ובעצם הכרזה לכל אירופה: “אנחנו כאן”.

בתקשורת הספרדית מתלהבים מאתלטיקו וב’מונדו דפורטיבו’ נכתב: “משחק נהדר, היא זוהרת. זו קבוצה שיודעת לשחק כדורגל”. ב’מארקה’ כתבו: “הופעה מבריקה”. על חוליאן אלברס הוסיפו: “הוא אוכל באותו שולחן עם לאמין ימאל ואמבפה, אפילו עדיף עליהם בכושר הנוכחי”. ב’אס’ סיכמו: “מסיבת לציון 200 השערים של אנטואן גריזמן”.

כאמור, החלוץ הצרפתי הגיע ל-200 שערים באתלטיקו, ומאמנו, דייגו סימאונה, החמיא: “אני אסיר תודה לאנטואן ולתקופה שלו באתלטיקו, 200 שערים מטורפים, הוא הגיע אלינו ושכנענו אותו לשחק כקשר התקפי, זה הוביל אותו להיות אלוף עולם. אני מעריך את מה שהוא ממשיך לתת לנו ואת מה שהוא ייתן לנו, כישרון לא יודע גיל”.

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

על המשחק, אמר: “שיחקנו טוב, ניהלנו את הדברים בצורה טובה מאוד מההתחלה, ניצחון חשוב באלופות. שער בונה ביטחון ובונה נקודות, הקבוצה מצאה דרכים להבקיע, אנחנו משתפרים בכמה מצבים הגנתיים, ובהתקפה ממשיכים לנסות להשתפר. הקבוצה מתפתחת, צריכים לשמור על אותה ענווה ואותה אמונה”.

אנטואן גריזמן אמר על 200 השערים שלו: “אני כל כך שמח, מאוד גאה שהגעתי לאבן דרך זו. הייתה עבודה קשה, אבל עם עבודה קשה, אשתי בבית והילדים כעזרה ענקית, כולנו הצלחנו להשיג זאת ולהמשיך לעשות זאת”. אלברס סיכם: “גם בשנה שעברה התקשנו בהתחלה, ואז היה לנו רצף של 15 ניצחונות, מקווה שזו ההתחלה של רצף טוב כמו זה”. על עצמו אמר: “אני לא מציב לעצמי גבול, מנסה לעבוד קשה כל יום כדי להפוך לשחקן טוב יותר”.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

מאמן המפסידה, דינו טופמולר, דיבר והחמיא ליריבה: “חווינו ממקור ראשון מדוע ריאל הפסידה 5:2 לאתלטיקו. היא קבוצה מרשימה, הניצחון מוצדק, זה יעזור לנו לצמוח, צריכים ללמוד מהיריבים כדי להשתפר. אנחנו מכירים את האיכות של אתלטיקו, זה לא הפתיע אותי, אלברס וגריזמן? יש סיבה שהם אלופי עולם, הם יודעים לאן לנוע על המגרש, הם אינטליגנטים וזה עושה את ההבדל, הם טובים מאוד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
