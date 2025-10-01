מהפכן עד הסוף: הרפורמה של נשיא דינמו זאגרב

זבונימיר בובאן נחשב לא רק לאחד הכדורגלנים הגדולים בתולדות קרואטיה, בעיני רבים הוא הסמל שהצית את המלחמה בסרבים שהובילה להתפרקות יוגוסלביה. לפני שבועיים הוא נבחר לנשיא דינמו זאגרב, מועדון שאת פניו שינה לחלוטין. מאז שהגיע האוהדים מכנים אותו "המשיח" ומצפים להמשך הצלחתו גם במשחק מול מכבי תל אביב מחר (חמישי, 22:00) במחזור השני בשלב הבתים בליגה האירופית.

רוב הקריירה שיחק בובאן במילאן, במדיה ביסס את שמו ככוכב גדול שזכה עם הקבוצה בשנותיה הגדולות ארבע פעמים באליפות איטליה ופעם אחת בליגת האלופות (1994), וגם היה הקפטן של נבחרת קרואטיה שהלהיבה כשסיימה שלישית במונדיאל בצרפת 1998. בובאן עלה לגדולה במדי נבחרת הנוער של יוגוסלביה שזכתה באליפות העולם שהתקיימה ב-1987 בצ'ילה. הוא כבש אז שלושה שערים, כולל ב-1:1 בגמר מול גרמניה המערבית (הבקיע אחר כך בניצחון 4:5 בדו קרב מהנקודה הלבנה). אחרי היפרדות קרואטיה מיוגוסלביה (הספיק לרשום שבע הופעות בבוגרת של יוגוסלביה) הוא רשם 49 הופעות ושבעה שערים בנבחרת קרואטיה.

הבעיטה בשוטר שהפכה אותו לגיבור

בצעירותו, בטרם עבר למילאן ב-1991, הספיק בובאן להבקיע 45 שערים ב-112 משחקים במדי דינמו זאגרב ושימש כקפטן שלה בגיל 19 (ערך בגיל 15 את הופעת הבכורה בבוגרים). המשחק המפורסם ביותר שלו היה הדרבי של יוגוסלביה לשעבר מול הכוכב האדום בלגרד במאי 1990, אותו מפגש טעון שזכור היטב עד היום.

זבונימיר בובאן במדי מילאן (IMAGO)

בימים בהם המתיחות ביוגוסלביה הלכה וגברה והתושבים חיו באווירה של שינוי והפרדות צפויה נערך המפגש הטעון באצטדיון 'מקסימיר'. בעת שהחלה מהומה על המגרש זינק בובאן לעבר שוטר שהעליב אוהד של דינמו זאגרב, בעט עם ברכו בפניו ובכך נתן את האות למהומות אלימות ביציעים בין אנשי האבטחה לאוהדים. בכך הפך בובאן לסמל של ההתקוממות הקרואטית מול השלטון הסרבי ובעיני רבים היה אותו אירוע מה שהצית את המלחמה שהובילה להתפרקות יוגוסלביה.

"זורו", כפי שכונה, היה ידוע בטכניקה המשובחת, יכולת הכדרור, העבודה הבלתי נלאית במגרש, הטעיות הגוף, המסירות והבעיטות, ראיית המשחק והמהירות והזריזות. חכמת המשחק שלו בלטה לעיני כל והובילה אותו להצלחות ברמות הגבוהות ביותר, ששיאן היה כאמור המקום השלישי במונדיאל בצרפת 1998.

תואר בהיסטוריה ופה גדול כפרשן

מאז שפרש מכדורגל ב-2002 (הספיק לשחק בסלטה ויגו לפני שתלה את הנעליים) לא ירד בובאן מהכותרות. הוא קיבל תואר בהיסטוריה מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת זאגרב אחרי שכתב עבודת גמר בנושא הנצרות באימפריה הרומית, אבל בלט בעיקר כעיתונאי ופרשן טלוויזיה.

בובאן שימש כמנהל אדמיניסטרטיבי של העיתון הקרואטי 'ספורטסקי נובוסטי', אבל בעיקר בלט כפרשן ונודע בלשונו החדה והבלתי מרוסנת. כך למשל תקף את מריו באלוטלי: "למוח שלו קשה לקלוט דברים, במילאן שבה שיחקתי הוא היה יכול לסחוב תיקים במקרה הטוב". למסעדה שפתח בזאגרב קרא "בובאן" על שמו וטען כל השנים שאף פעם לא יסכים לשמש כמאמן: "העצבים שלי לא בשביל זה".

זבונימיר בובאן (IMAGO)

ב-2016 מונה בובאן לסגן מזכ"ל פיפ"א והיה מהאנשים שדחפו יותר מכל להטמעת השימוש באמצעים אלקטרונים בשיפוט בכדורגל, בייחוד מצלמות ה-VAR. כעבור שלוש שנים התפטר מתפקידו ועבר לשמש כעוזרו של פאולו מאלדיני, המנהל הספורטיבי של מילאן.

במרץ 2020 פוטר בובאן מתפקידו לאחר שהעביר ביקורת על מנכ"ל מילאן איוואן גאזידיס, שניהל מאחורי גבו ומאחורי הגב של מאלדיני מו"מ עם המאמן הגרמני ראלף ראנגניק. לאחר שפוטר תקף את יו"ר הרוסונרי פאולו סקארוני: "לאיש הזה אין קשר לכדורגל והוא לא צריך להיות בענף". ב-2021 החל בובאן לעבוד כאחראי על אגף הכדורגל באופ"א ונפרד מהתפקיד (היה האדם הראשון שכיהן בו) ב-2024 בעקבות חילוקי דעות עם הנשיא אלכסנדר צ'פרין.

הרקע לחזרתו: מחאה נגד הבעלים הקודם והכישלון אשתקד

באפריל האחרון חזר בובאן למועדון נעוריו דינמו זאגרב אחרי 34 ומונה ליו"ר. לאותו מהלך קדמה מחאת אוהדים ארוכת שנים נגד הבעלים הקודם של המועדון, זדרבקו ממיץ', איש גס רוח שנחשב אמנם לאחד החזקים והעשירים בקרואטיה, אבל גם לאחד השנואים ביותר.

ממיץ' אמנם הוביל את דינמו תחת ניהולו לזכייה ב-17 אליפויות קרואטיה ועשרה גביעים מאז הפך לבוס הגדול שלה ב-2003, בתקופה בה גדלו במועדון כישרונות על כמו לוקה מודריץ', ניקו קראנצ'ר ואדוארדו דה סילבה, אבל נודע בעיקר בהתנהגותו הוולגרית. הוא הרבה להביע את שנאתו לקומוניסטים שלטענתו שאפו להחליש את דינמו ולדבר נגד הממשלה.

זבונימיר בובאן ורוד חולייט (IMAGO)

ב-2018 נמצא ממיץ' אשם במעילה ובפעילות עבריינית בכל הנוגע להעברות שחקנים ונידון ל-6.5 שנות מאסר. הוא ברח מקרואטיה לבוסניה, התיישב בה וניהל מאז את הקבוצה בטלפון. האוהדים התנגדו לכך, כינו אותו "הצועני" וקראו לו לעזוב. "ממיץ', הקבוצה לא שלך, לקחת אותה מאיתנו", נכתב על שלטים שהונפו נגדו במשחקים.

ככל שהביקורות נגדו הלכו וגברו כשכבר לא התגורר בקרואטיה, והפוליטיקאים המקומיים התבטאו נגדו וטענו "זה לא נורמלי שהוא מנהל את הקבוצה מבוסניה", איבד ממיץ' את האחיזה במועדון. הקבוצה החליטה לפני שנתיים לקיים בפעם הראשונה בתולדותיה בחירות לנשיאות ולתפקיד נבחר ולימיר זאיץ', כדורגלן ומאמן דינמו בעבר שזכור כמי ששימש כמנכ"ל פנאתינייקוס בעונה בה הוביל אותה יצחק שום (2003/04) לזכייה באליפות יוון.

בחירתו של זאיץ' לנשיא הייתה רגע היסטורי בדינמו. בעונה הראשונה שלו (2023/24) הקבוצה אמנם הגנה על תואר אלופת קרואטיה, אבל העונה שעברה הייתה כושלת ואחריה כבר היה ברור שהמועדון זקוק לשינוי. דינמו זאגרב העפילה אמנם אשתקד לשלב הבתים בליגת האליפות, אבל התבוסה 9:2 לבאיירן מינכן הובילה לפיטוריו של המאמן סרגיי יקירוביץ'. ארבע פעמים פוטרו מאמנים במועדון בסך הכל (סנדרו פרקוביץ' מונה פעמיים למאמן זמני, ננאד בייליצ'ה והאיטלקי פאביו קנבארו כשלו גם הם) והקבוצה חוותה נפילה אחר נפילה.

זבונימיר בובאן (IMAGO)

אחרי פיטוריו של קנבארו, בהדרכתו הציגה דינמו יכולת חלשה במיוחד, איבדה הקבוצה את האליפות לרייקה. איבוד התואר הזה הגיע אחרי שבע זכיות רצופות ובעקבות זאת טענו האוהדים שזאיץ' זקן מדי ואינו מתאים לנהל את המועדון. אחת הטענות כלפי זאיץ' הייתה הכניעה לדרישות האוהדים. "זה לא נורמלי, אוהדים מנהלים אותנו ובגלל זה הפסדנו את האליפות", טענו נגדו. כל זה סלל באפריל האחרון את הדרך עבור בובאן, שחזר לדינמו 34 שנים אחרי שעזב אותה כשחקן ומונה ליו"ר. "אעזור לקבוצה, אבל לא אגיד שום דבר נגד זאיץ'", הצהיר עם הגעתו. "הוא אגדה וכמו אח שלי. אעזור ואחרי זה נעשה בחירות".

זרק את הכוכבים ומינה מאמן חדש

מיד עם הגעתו לקח בובאן את העניינים לידיים והפך לדמות הדומיננטית. הוא לא היה מרוצה מהגישה של השחקנים ומהאווירה בחדר ההלבשה, טען שהם מקבלים יותר מדי פריבילגיות והחליט להיפטר מהוותיקים. רבים הרימו גבה כאשר כוכבים כמו ברונו פטקוביץ' (51 שערים ב-166 משחקים בשש שנים במועדון), הקפטן המקדוני אריאן אדמי ומרקו פיאצה (אקס יובנטוס שהרוויח משכורת גבוהה שהכבידה על הקופה) נזרקו מהסגל וכאשר המגן המקדוני סטפן ריסטובסקי שוחרר אחרי שקיבל הצעה נמוכה במיוחד וסירב להמשיך.

לאחר שהצליח להיפטר מכל מי שלא נראה לו ראוי החל בובאן לבנות קבוצה חדשה. הוא מינה מאמן חדש, מריו קובאצ'ביץ', שלפני כן הרשים אותו כששימש כמאמנה של סלאבן בלופו. קובאצ'ביץ' הוביל את המועדון הקטן והצנוע למקום החמישי בליגה אשתקד תוך ששחקניו הציגו כדורגל אטרקטיבי והפכו להפתעה נעימה כשהיקשו על הגדולות. למועדון נרכשו שחקנים חדשים כמו החלוץ דיון דרנה בליו (נרכש מאוגסבורג בסכום שיא מועדון של 5 מיליון אירו) והקשר האלג'יראי איסמעיל בן נאסר (מושאל ממילאן). יוזיפ מישיץ', הקשר האחורי שמשחק בקבוצה כבר חמש שנים מונה לקפטן.

בובאן דאג עם הגעתו לא רק לקבוצה הבוגרת, אלא גם למחלקת הנוער של דינמו זאגרב. הוא מינה למנהלה את הספרדי אלברט קפייאס, אקס מכבי ת"א (2016/17) שניהל בעברו את ה'מאסיה' של ברצלונה ולאחרונה שימש כמאמן נבחרת הפיליפינים. חוסר ודאות שרר בקרב חלק מהאוהדים לאחר שבובאן זרק מהמועדון את הוותיקים וספג ביקורת מפטקוביץ' שתקף אותו. הכוכב המודח טען בראיון שבובאן מנהל את הקבוצה כל השבוע אבל לא מגיע למשחקים בגלל העדפתו לפרשן, ושהוא עצמו תרם לקבוצה יותר ממנו כשחקן. חלק מהאוהדים הביעו דאגה, אבל כיום הכל משוכנעים שהנשיא החדש צדק.

זבונימיר בובאן (IMAGO)

דינמו מוליכה את הטבלה בקרואטיה עם חמישה ניצחונות בשבעת המחזורים שהתקיימו מפתיחת העונה. אחרי שהיא ניצחה 0:2 בחוץ את היריבה המושבעת היידוק ספליט, וגם ניצחה 1:3 את פנרבחצ'ה במחזור הראשון בשלב הבתים בליגה האירופית, הרוב המוחלט של האוהדים טוען שבובאן צדק בהחלטתו. "המשיח" הם מכנים את הנשיא החדש שכל כך מזוהה עם המועדון. התמיכה המוחלטת בבובאן בן ה-56 קיבלה ביטוי לפני שבועיים כאשר הוא ניצח בקלות בבחירות לנשיאות דינמו, בהן קיבל 6677 קולות מתוך 7512 מצביעים שנטלו חלק באספה באצטדיון 'מקסימיר'.

השליטה במועדון וחוש ההומור של בובאן קיבלו ביטוי בדבריו באותה אספה בה נבחר, ושבה מונה זאיץ' לנשיא כבוד. כשהקריא את הלו"ז של יום הבחירות והגיע לסעיף החמישי המדבר על בחירתו לנשיא חייך ואמר לנוכחים "אל תדפקו את זה". בובאן הגיע לאותן בחירות כמועמד יחיד מטעם מפלגה לה קרא "האביב של דינמו". כשנבחר כצפוי הודה בהומור למנכ"ל היוצא זבונימיר מנניצה: "כולם בתפקיד שלך חושבים שהם יותר חכמים מגווארדיולה. זה לא קרה איתך ואני מודה לך על כך".

מדורי הרכילות חזרו לסקר את בובאן בשבועות האחרונים כמו בתקופה בה שימש כשחקן ועקבו אחרי מסע הקניות של אשתו ואם חמשת ילדיו (ארבעה מהם מאומצים), מעצבת האופנה לאונארדה לונצ'אר. משיח או לא, הקהל של דינמו בטוח שהוא הגיע כדי להציל את המועדון ויריבה כמו מכבי תל אביב לא אמורה להפריע לו יותר מדי.