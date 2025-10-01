טרום א': פורסמו הלו"ז של משחקי הליגות השונים

ההתאחדות לכדורגל בישראל פרסמה את לוחות משחקי הליגות השונות לשנתוני הילדים והנוער. לאחר שאתמול (שלישי) פורסם לוח המשחקים לשנתון ילדים ג' (ילידי 2014), היום, החל משעות הערב המאוחרות ועד הבוקר, הושלמה פרסום לוחות משחקי הליגות לשנתון טרום א' (ילידי 2015). המשחקים צפויים להתחיל ב-8 באוקטובר, אך ייתכן כי חלקם יתקיימו קודם לכן או מאוחר יותר, בהתאם לזמינות המגרשים ותיאום בין הקבוצות. להלן רשימת משחקי המחזור הראשון. לוחות המשחקים המלאים יתפרסמו באתר ההתאחדות לכדורגל.

מרכז

מכבי ת"א דרום - הפועל ת"א דרום

מ.ס. ב"ש "צו פיוס" - סקציה נס ציונה

מכבי באר שבע "צו פיוס" - הפועל פ"ת

הפ' ירושלים מזרח - מכבי עמישב פתח תקוה "צו פיוס"

בית"ר ירושלים "צו פיוס" - הפועל ניר רמה"ש דרום

מכבי קרית גת - מכבי פ"ת דרום

מ.ס. אשדוד - הפועל ר"ג דרום

הפועל ראשל"צ אברמלה - מכבי רחובות צפון "צו פיוס"

עירוני מודיעין - הפועל באר שבע

מכבי חיפה ישעיהו - בני יהודה ת"א

שרון

הפועל חיפה 1 - הפועל רעננה אור

מכבי עירוני קרית אתא "צו פיוס" - הפועל מחנה יהודה דרום "צו פיוס"

הפועל ר"ג צפון - הפועל חוף הכרמל "צו פיוס"

מכבי הרצליה דרום - הפועל פ"ת צפון

מכבי עמק חפר - הפועל כפ"ס הדס

הפועל הוד השרון - מכבי חיפה "יואל"

הפועל ת"א צפון - הפועל חדרה

מכבי נתניה - בית"ר טוברוק שחר

מ.ס.קדימה צורן - מ.כ. נהלל יזרעאל

מכבי ת"א צפון - מ.כ. נוה יוסף

גליל עליון

הפועל סכנין - מועדון ספורט כפר יאסיף 3

הפועל דיר חנא - בני מג'אר

מ.כ. אחווה כפר מנדא - מ.ס. בני "ממבע"

מ.ס. ראמה - בני סכנין 2

הפועל עירוני עראבה - הפועל סאג'ור

הפועל כאוכב - צעירי סכנין

בני אעבלין - מ.ס. צעירי כפר מנדא

דן 2

מ.ס. גבעת שמואל "צו פיוס" - מכבי שוהם 2

בית"ר מעלה אדומים "צו פיוס" - מועדון כדורגל גני תקווה 3 "צו פיוס"

מ.כ. אור יהודה 2 "צו פיוס" - מכבי יהוד מונוסון 2

הפועל ירושלים מערב - בני יהוד "צו פיוס"

הפועל מ.ס חבל מודיעין 2 - הפועל קרית אונו

יזרעאל

בני מוסמוס מעלה עירון - איחוד בני בקה 2

הפועל עין סהלה - הפועל בני זלפה

איחוד בני ג'ת - אחווה כפר קרע

בני א.א.פאחם - הפועל א.א. פאחם

חופשית - צעירי אום אל פאחם

הפועל בקה אל גרבייה 1 - מועדון כדורגל טייבה

בית"ר א.א.פאחם - הפועל ערערה

שמשון בני טייבה 2 - מ.ס. טירה

חוף

הפ' מועצה אזורית משגב - בית"ר חיפה

הפועל עכו 1 - עירוני קרית שמונה

מכבי עתלית "צו פיוס" - מ. כדורגל נהלל יזרעאל 2

הפועל עפולה "צו פיוס" - מ.כ. קרית חיים "שמשון" "צו פיוס"

מ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל מטה אשר

מועדון כדורגל גליל גולן צפון - בית"ר נהריה "צו פיוס"

מכבי צור שלום ק. ביאליק - מכבי נווה שאנן אלדד "צו פיוס"

הפועל חוף הכרמל / מ"מ - עירוני נשר

מפרץ

בית"ר נהריה - הפועל טירת כרמל

מ.כ. צופי חיפה - מ.ס. קרית ים "צו פיוס"

הפועל מטה אשר 3 - מכבי בני אבו סנאן

מכבי עירוני טמרה - מ.כ. הפועל גלבוע "צו פיוס"

מ.כ.בנימינה - מ.ס. צעירי חיפה

בית"ר חיפה "צו פיוס" - מ.כ. נוה יוסף 2

איחוד הפועל ביר אל מכסור - מכבי עוספיא

מ.ס. חיפה רובי שפירא 2 - מ.כ. כרמל חיפה

מפרץ 1

איחוד הפועל ביר אל מכסור 2 - מכבי צעירי ירכא

מועדון ספורט שפרעם 2 - מ.כ. כבביר חיפה

מכבי נווה שאנן 2 - מ.ס צעירי חיפה 2

הפועל מטה אשר 2 - אתלטיקו שפרעם

מ.ס. קרית ים 2 - הפ' איחוד אעבלין

מכבי צור שלום ק. ביאליק 2 - מ.כ מכבי נהריה "צו פיוס"

הפועל עכו 2 - הפועל בסמת טבעון

מרכז 1

בית"ר תל אביב חולון - סקציה נס ציונה 2

א.ס רמת אליהו - הפועל חולון צפרירים

מ.ס ראשל"צ - מכבי באר יעקב עמית 1 "צו פיוס"

מכבי בת ים דרום - הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

מ.כ. גני תקווה - הפ' נחלת יהודה ראשל"צ "צו פיוס"

הפועל כפר שלם - א.ס חולון דרום "צו פיוס"

בני יפו אורתודוכסים - מ.ס הפועל לוד בני רגב "צו פיוס"

בית"ר ר"ג "צו פיוס" - מ.ס שיכון המזרח

מרכז 2

בני יפו אורתודוכסים 2 - עירוני בית דגן

מכבי עירוני בת ים צפון - הפועל חולון צפרירים "צו פיוס"

מכבי יהוד מונוסון - בית"ר ע. מעלה אדומים 2 "צו פיוס"

מכבי השקמה חן - הפועל אזור

מ.כ מזכרת בתיה "צו פיוס" - שמשון ת"א צפון

א.ס חולון צפון - הפועל מצליח "צו פיוס"

הפועל רמת ישראל "צו פיוס" - מכבי באר יעקב עמית 2 "צו פיוס"

מ.ס הפועל לוד בני רגב 3 - מועדון כדורגל קרית אונו "צו פיוס"

שפלה

מכבי קרית גת דרום "צו פיוס" - מכבי גן יבנה

עירוני אשקלון "צו פיוס" - מכבי אשקלון צפון "צו פיוס"

הפועל ברנר "צו פיוס" - בית"ר גדרה "צו פיוס"

מועדון כדורגל בית"ר יבנה "צו פיוס" - מכבי רחובות דרום "צו פיוס"

הפועל גן יבנה "צו פיוס" - מ.ס ב"ש 2 "צו פיוס"

מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" - מ.כ הפועל בני אשדוד "צו פיוס"

מ.כ שדרות דרום "צו פיוס" - מכבי קרית מלאכי "צו פיוס"

שרון 1

הפועל הרצליה - מכבי כפ"ס מזרח "צו פיוס"

הפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל חדרה מערב

מכבי ע. כפר יונה עוזי "צו פיוס" - עירוני ראש העין דרום "צו פיוס"

מכבי ברקאי "צו פיוס" - מ.ס עמק חפר "צו פיוס"

בית"ר כפר סבא - מ.ס איחוד דרום השרון צפון

מכבי צורן - הפועל עליה כפ"ס

הפועל כפר סבא מערב "צו פיוס" - הפ' ניר רמת השרון צפון

הפ' הוד השרון צפון - הפועל רעננה צפון

צפון השרון

מ.ס עמק חפר 2 - הפועל חדרה צפון

הפועל פרדסייה - מכבי כפר יונה "צו פיוס"

מ.כ צעירי טירה - מ.ס קדימה צורן 2

שמשון בני טייבה - מ.ס איחוד דרום השרון מערב

איחוד בני בקה - מ.ס פרדס חנה כרכור "צו פיוס"

הפועל איחוד בני ג'ת 2 - מכבי עמק חפר 2

בית"ר פרדס חנה - הפועל לב השרון 2

שרון 2

עירוני אריאל - מכבי כפ"ס מערב

הפועל עליה כפ"ס 2 - מ.ס איחוד דרום השרון מזרח

מ.ס כפר קאסם - מכבי אורנית

הפועל אורנית עירוני "צו פיוס" - מכבי הרצליה צפון

הפועל הרצליה מערב - עירוני ראש העין צפון

צפון

הפועל נוף הגליל 2 - מ.ס בני יפיע

מ.כ הפועל גלבוע 2 - מ.כ הפועל רמת ישי

מכבי בני ריינה - מכבי אחי איכסל

הפועל יפיע - מ.כ צעירי עילוט

הפועל עפולה 2 - איחוד צעירי איכסל סמיר

הפועל עמק הירדן 2 - הפועל רמות מנשה מגידו

הפועל ריינה - מ.כ נהלל יזראעל 3

מ.כ אלנהדה נצרת - הפועל בית שאן "צו פיוס"

דן

מכבי יבנה "צו פיוס" - הפ' ראשל"צ מערב

מ.כ חולון ירמיהו דרום - בני יהודה ת"א צפון

הפועל עירוני גדרה "צו פיוס" - מכבי תל אביב 3

בית"ר נורדיה ירושלים "צו פיוס" - שמשון ת"א דרום

גדנע ת"א - א.ס רמת אליהו

מ.ס רמלה "צו פיוס" - מכבי שוהם

עירוני מודיעין "צו פיוס" - מכבי עירוני אשדוד "צו פיוס"

מכבי אשקלון "צו פיוס" - הפועל קרית אונו דרום

דן 1

מ.ס חבל מודיעין - הפועל בקעת הירדן

עירוני הרצליה - מ.כ אור יהודה "צו פיוס"

מכבי גבעתיים "צו פיוס" - מ.כ עירוני אריאל 2

הפועל מחנה יהודה צפון - מ.ס הפועל לוד 2 "צו פיוס"

הפועל כפר קאסם שועאע - בית"ר ר"ג צפון

חופשית - מ.כ גני תקווה 2 "צו פיוס"

הפועל קרית אונו צפון - שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"

שמשון תל אביב מרכז - בית"ר פ"ת "דדו"

שומרון

הפועל רמות מנשה מגידו 2 - מכבי אחווה פרדיס

מכבי זכרון יעקב משה "צו פיוס" - מ.כ. אור עקיבא "צו פיוס"

אחווה כפר קרע 2 - הפועל יוקנעם ארז "צו פיוס"

הפועל חוף הכרמל / מ"מ 3 "צו פיוס" - מועדון כדורגל עירוני קלנסואה

מכבי צעירי קלנסואה - הפועל בני ג'סר א זרקא

צפון 1

מ.כ. מעיליא - הפועל אהלי שעב 2

מועדון ספורט כאבול - הפועל בני עראבה

איחוד בני סמיע - הפועל נחף

מ.כ. שפרעם - מ.ס. צעירי כפר קנא

הפועל בועיינה - צעירי שעב

עירוני בני כאבול - הפ' עירוני בני אעבלין

מ.ס. כפר יאסיף - איחוד בני עכו

צפון 2

מ.כ. מכבי נהריה 2 - מכבי צעירי משהד

מ.ס. שפרעם - הפועל גליל עליון

הפועל דלית אל כרמל - מ.ס. כפר כמא

בני סכנין - מכבי סקציה מעלות תרשיחא

הפועל עמק הירדן - מכבי קרית אתא 2

הפועל נוף הגליל - מ.כ. גליל גולן דרום "צו פיוס"

מועדון ספורט כפר יאסיף 2 - אהלי טמרה

מכבי בני טורעאן - הפועל טירת כרמל 2

דרום

הפועל ב"ש 2 "צו פיוס" - מכבי ב"ש 3 "צו פיוס"

מ.כ. מועצה איזורית חוף אשקלון "צו פיוס" - הפ' בארי אשכול

מכבי מתנ"ס רהט - עירוני אשקלון 2 "צו פיוס"

מ.א. שער הנגב "צו פיוס" - מ.ס. הפ' ירוחם "צו פיוס"

בית"ר עירוני קרית גת דודו 1 "צו פיוס" - מ.ס. דימונה "צו פיוס"

מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס" - מ.כ. שדרות "צו פיוס"

הפועל מרחבים - מ.כ. מיתר

בני אילת - מ.ס באר שבע 3 "צו פיוס"