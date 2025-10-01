ההודעה שמוריניו חשף שקיבל מפלורנטינו פרס

הוא פתח את העונה שלו בתור מאמן פנרבחצ’ה, אך שם הוא עזב אחרי מעט זמן ונראה שייקח הפסקה. אולם, ז’וזה מוריניו בחר לחזור למועדון בו התחיל את קריירת האימון והגיע לבנפיקה, אבל אתמול (שלישי) פתח את הקדנציה שלו בליגת האלופות לא כמו שרצה, עם הפסד 1:0 לצ’לסי ואחרי המשחק, דיבר ואף חשף סיפור מעניין.

לאחר המשחק, המאמן חשף את אחת השיחות הראשונות שבירכו אותו, כשזה היה מפלורנטינו פרס, בעלי ריאל מדריד: “הייתי רגוע בבית אחרי פנרבחצ’ה, בלי לחשוב על פורטוגל ובנפיקה. זה לא היה עניין של לחזור בשביל המשפחה, כי המשפחה בלונדון, אז הסכמתי לנסוע לבנפיקה כי זו בנפיקה, ופרס שלח לי הודעה ואמר לי ‘אני מאוד שמח כי חזרת למועדון ברמה שלך’”.

מוריניו דיבר גם על חיבתו לצ’לסי: “כשעזבתי את פורטוגל, הייתי שם 3 שנים. אחרי ריאל מדריד, חזרתי וזכינו שוב בגביע ובאליפות. זו מערכת יחסים של אהבה-אהבה, אבל אנחנו עדיין קצת מאוהבים”. כאמור, הוא פגש אתמול את האקסית והפסיד 1:0.

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

אגב, גם שחקן העבר, חורחה ולדאנו, שאף היה בצוות הבלאנקוס עם המאמן, דיבר וסיפר על היחסים בין נשיא ריאל לבין הפורטוגלי: “הוא היה שולח לו הודעות יותר מאשר לי. הייתה לי מחלוקת ברורה עם מוריניו, ולכן זה היה נורמלי שפלורנטינו פרס ישחרר את אחד משנינו, ובאותה תקופה, מוריניו היה הרבה יותר חזק ממני”.

בחזרה למשחק של אמש. לאחר המשחק, מוריניו הודה לאוהדי צ’לסי ואמר: “אני לא מאכיל את עצמי בזיכרונות האלו, אני מאכיל את עצמי בתוצאות, אבל אני ומודה להם. כשאני בלונדון אני פוגש אותם כל יום ברחוב. התשוקה שלי גדולה מתמיד, כי בפעם הראשונה אף אחד לא ציפה ממני לכלום. הקריירה שלי הובילה למצב שבו כולם חושבים שיש לי קסם. אני נואש לנצח במשחק, זה הטבע שלי”.

אגב, מקרה מיוחד קרה במהלך המשחק, כאשר קשר צ’לסי, אנסו פרננדס, פגש לראשונה את קבוצתו לשעבר ולא קיבל את האהבה מהקהל הפורטוגלי. זמן קצר לפני המחצית, השחקן היה צריך להרים כדור קרן ליד יציע העידוד של בנפיקה, כאשר הוא נתקל במטח של קללות ושריקות בוז, השלכת בקבוקי שתייה ופריטים נוספים, כשבצד השני, מוריניו בחר “להתחנן” לאוהדים להפסיק, כשהוא נצפה עוזב את האזור הטכני שלו כדי לרוץ לעבר הקהל ואותת להם לעצור.

אנצו פרננדס (IMAGO)

בצד של המפסידה, מאמן צ’לסי, אנצו מרסקה, אמר לאחר ההתמודודת: “היינו צריכים להימנע מהכרטיס האדום, אבל ז’ואאו פדרו אפילו לא נגע בשחקן, אך הדינימקה של הפעולה הייתה מסוכנת. לפעמים עדיף לספוג את השער או ההזדמנות כי אז זה 11 מול 10.