אלברס הפציץ, הקאמבק של ימאל והצמרת בפנטזי

לצד מספר לא קטן של ניצחונות דחוקים, המחזור ה-7 בליגה הספרדית גם הביא לנו את אחד ממשחקי הדרבי שלא נשכח שנים ארוכות, כשאתלטיקו מדריד הביסה 2:5 את ריאל מדריד במטרופוליטנו והחזירה את עצמה למאבק האליפות. בנוסף, ברצלונה גברה 1:2 על ריאל סוסיאדד ו-ויאריאל של מנור סולומון ניצחה 0:1 את אתלטיק בילבאו.

אז מי היה ה-MVP של הדרבי? חוליאן אלברס כמובן עם צמד שערים ו-3 מסירות מפתח שהעניקו לו 14 נקודות. אחריו רובין לה נורמן עם 9 נקודות בזכות שער, 2 תיקולים ו-3 הרחקות. בצד של ריאל שחקני ההגנה התרסקו, אך היו שחקנים שהביאו נקודות יפות כמו ארדה גולר עם שער, בישול, מסירת מפתח ו-2 דריבלים (8 נקודות בסך הכל כי ירדו לו נקודות על 2 ספיגות וכרטיס צהוב), ויניסיוס עם 6 נקודות בזכות בישול ומסירת מפתח ואמבפה עם 7 נקודות עבור שער ושלושה דריבלים.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

בברצלונה קיבלנו את הקאמבק של לאמין ימאל, שלמרות הופעה לא מלאה סיפק 6 נקודות עם בישול, מסירת מפתח ו-2 דריבלים. ז’ול קונדה שכבש והוסיף 2 תיקולים ומרקוס רשפורד שבישל והוסיף 2 מסירות מפתח ושני דריבלים, בלטו עם 8 נקודות כל אחד אצל הקטלונים, כשמנגד גם אלברו אודריוסולה ואנדר ברנצ’אה סיימו עם 8 נקודות כל אחד למרות ההפסד.

שחקנים נוספים ששווה לשים לב אליהם הם קרלוס רומרו ועומר אל הילאלי מאספניול עם 11 ו-10 נקודות בהתאמה במחזור החולף מול ג’ירונה, חואן איגלסיאס מחטאפה שכבש והוסיף 2 דריבלים, 2 תיקולים ולא פחות מ-14 הרחקות (14 נקודות) וגם שחקני ההגנה של מיורקה יוהאן מוחיקה, פבלו מפאו ומרטין ואליינט עם 11, 12 ו-10 נקודות בהתאמה.

בוויאריאל מנור סולומון סיים עם חמש נקודות במשחק מול בילבאו שבו השלים 3 דריבלים, כששחקני ההגנה רפא מארין וסנטיאגו מוריניו בלטו עם 10 נקודות כל אחד. חוסה אנחל קרמונה מסביליה היה בכל מקום מול ראיו וייקאנו עם 13 נקודות, בבטיס קוצ’ו הרננדס כבש ובישל וסיים עם 10 נקודות, כמו גם נתן ופבלו פורנאלס, ו-ולנטין גומס סיים עם 11 נקודות. במשחק ששוחק אמש בו אוביידו היממה 1:2 את ולנסיה, לוקאס אהיחאדו כיכב עם 10 נקודות בזכות בישול, מסירת מפתח, 5 תיקולים ו-3 הרחקות.

את הדירוג הכללי בפנטזי הספרדי מוליך כרגע יאיר שושני עם 649 נקודות, אך שימו לב, Evgis מאחוריו עם 648 נקודות ו-Huijsen FC עם 647, כך שהצמרת צפופה. במחזור השביעי ניצח barcema עם 106 נקודות, 3 יותר מהמקום השני. הנבחרת המנצחת שלו: פאו לופס, סנטיאגו מוריניו, קרלוס רומרו, הקטור ביירין, פרה מייה, לואיס ריוחה, ארדה גולר, ניקולה פפה, חוליאן אלברס, מרקוס רשפורד וקיליאן אמבפה.