מולר, זלאטן וסבא והגרביים: בליו מוכן למכבי ת"א

אוהדי דינמו זאגרב חששו לקראת פתיחת העונה החדשה. הקבוצה לא רק הפסידה את האליפות לרייקה בעונה שעברה, אלא גם מכרה את שלושת הכוכבים הגדולים שלה. פטאר סוצ'יץ' הלך לאינטר על תקן יורשו המיועד של מרצלו ברוזוביץ' – תפקיד שהוא ממלא גם בנבחרת קרואטיה. מרטין בטורינה הצטרף לקומו כדי ללמוד את יסודות המשחק בקישור מססק פברגאס. ברונו פטקוביץ', החלוץ המרכזי הוותיק וגאוות המועדון, האיש שהבקיע מול ברזיל ברבע גמר מונדיאל 2022, ביטל את חוזהו ונסע לקוצ'אליספור, העולה החדשה לליגה הטורקית. אז מי ישלוט במרכז המגרש ומי יבקיע בלעדיהם?

סגל חדש לגמרי נבנה על ידי הנשיא זבונימיר בובאן, ואת המבחן המשמעותי הראשון שלו בליגה האירופית הוא עבר בהצלחה מרובה. פנרבחצ'ה באה להתארח באצטדיון מקסימיר בשבוע שעבר, וספינת הדגל הקרואטית השתיקה את הספקנים. את מלאכת הכיבוש לקח על עצמו המחליף הטבעי של פטקוביץ' אשר גבוה אפילו יותר ממנו. שני השערים של דיון דרנה בליו בן ה-23 בניצחון 1:3 לא היו יפים במיוחד – הוא דחק את הכדורים פנימה מתיבת השוער. אלא שזה בדיוק מה שמצופה ממנו. לשם כך הסכים בובאן לשלם תמורתו ארבעה מיליון אירו, סכום לא מבוטל במונחי המועדון שמבסס את האסטרטגיה בעיקר על מכירות.

האופוריה הייתה כה גדולה שהעיתון ספורטסקה נובוסטי הגדיר את בליו באופן הזוי כ"גרד מולר של דינמו". זו הייתה כותרת מגוחכת, אבל המעידה על הפופולריות לה זוכה החלוץ בימים אלה. חוץ מזה, הוא רגיל להשוואות מופרכות. כאשר החל את דרכו בציבאליה בליגה השלישית, כינו אותו חבריו "זלאטן איברהימוביץ' של וינקובצי". ההקבלה נבעה מכך שגובהו 195 סנטימטרים, בדיוק כמו הסופרסטאר השבדי, והוא גם אוהב לכדרר ולהמציא תעלולים לא שגרתיים. היכולת הטכנית של בליו טובה משמעותית מחלוץ מרכזי חסון ממוצע, כי בילדותו הוא שיחק קטרגל ולמד לבצע דריבלים על שטחים קטנים, ובנעוריו תופקד בדרך כלל כקיצוני באגפים.

דיון דרנה בליו חוגג (IMAGO)

העניין הוא כי לא היה צורך לאתר עבורו כינויים מיותרים, כי השמות הפרטיים האמיתיים שלו מבדלים אותו היטב מאז נולד. הוריו היו יצירתיים מאוד. השם הראשון, דיון, חריג בקרואטיה וניתן לצאצא על שם דיוניסיוס, אל הפריון והיין במיתולוגיה היוונית. השם השני, דרנה, הוא בכלל נשי, אבל איכשהו היה כינויו של סבא דראגו, והוחלט לתת אותו באופן רשמי לנכד. אגב, דראגו בליו היה אדם מיוחד בלשון המעטה. מכשפה סיפרה לו פעם שהוא ימות בגרביים, ומאז הוא סירב לגרוב גרביים במשך יותר מ-30 שנה. בסופו של דבר, הוא הלך לעולמו בכל מקרה, ולא זכה לראות את הנסיקה של החלוץ הקרוי על שמו. הנכד עצוב על כך, ונוהג להקדיש חלק מהשערים לזכרו.

ההמראה החלה בגיל 19, כאשר אוסייק השאילה את בליו לאיסטרה על מנת שיצבור ניסיון. הוא הבקיע 20 שערים בכל המסגרות, וקושר מיד למעבר לאימפריות של המדינה – דינמו זאגרב והיידוק ספליט. לאוסייק היו תוכניות אחרות, ואחרי חצי עונה מוצלחת בשורותיה, היא שיווקה אותו לגרמניה. אאוגסבורג הסכימה לשלם תמורתו שלושה מיליון אירו בינואר 2023, והמאמן אנריקו מאסן שאישר את המהלך ראה בו שחקן מרכזי בתוכניות. הופעותיו גרמו למאמן הלאומי זלאטקו דאליץ' לזמן אותו לסגל הנבחרת, ובליו פינטז על נסיעה ליורו 2024.

דיון דרנה בליו במדי אאוגסבורג (IMAGO)

לרוע מזלו של החלוץ, אאוגסבורג נקלעה למשבר שהביא לפיטוריו של מאסן. המאמן הדני החדש ייס טורופ לא ראה את החלוץ ממטר, והשתתפות באליפות אירופה הפכה ללא רלוונטית בעודו ישב על הספסל. במקום זאת, הוא חיפש אלטרנטיבה לפיתוח הקריירה בקיץ 2024, ומצא אותה בהשאלה לראפיד וינה. עם 16 שערים בכל המסגרות והרבה אהבה מהאוהדים בירוק-לבן, החיוך שב לפניו, ובובאן החליט שהוא יהיה האיש הנכון להוביל את החוד בפרויקט שלו.

המעבר לא היה פשוט כלל, כי טורופ עזב את אאוגסבורג, והמועדון הגרמני שוב ראה בבליו שחקן רלוונטי. המאמן החדש סנדרו ואגנר, שהיה בעצמו חלוץ מרכזי גבוה וקצת גמלוני בימיו כשחקן, אהב את הסגנון שלו וניסה לשכנע אותו להמשיך. אלא שהקרואטי החליט שזה הזמן הנכון לשוב למולדת. במובן מסוים, היה זה צעד אחורה, כי גם שחקן רוטציה בבונדסליגה הוא תפקיד יוקרתי יותר מאשר כוכב הרכב בליגה הקרואטית, אך הטראומה מימי טורופ הותירה צלקות גדולות מדי, והכמיהה ללבוש את החולצה של דינמו הייתה חזקה. "אני אוהד את הקבוצה הזו, ובובאן הסביר לי עד כמה חלקי יהיה חשוב", הוא טען.

דיון דרנה בליו בראפיד וינה (IMAGO)

שיקול מהותי נוסף היה הרצון לשחק במפעלים האירופיים. הטעימה הראשונה במדי ראפיד הייתה מוצלחת למדי, ובליו הבקיע חמישה שערים בדרכה לרבע גמר הקונפרנס ליג בעונה שעברה. דינמו זאגרב רגילה אמנם לשחק בליגת האלופות, אך הפעם גם הליגה האירופית הייתה אטרקטיבית בעיניו של החלוץ, והוא הבהיר זאת באופן חד משמעי. אאוגסבורג ניסתה תחילה לדרוש תמורתו שמונה מיליון אירו, אך הסתפקה לבסוף במחצית מהסכום, כאשר הבינה שלא יהיה הגיוני להחזיק בכוח שחקן שלא מעוניין להיות חלק מהסגל. הסאגה המתמשכת והנחישות של בליו לחתום הפכו אותו לשחקן פופולארי בעיני האוהדים עוד לפני שדרך על הדשא.

והרי הפתיחה הייתה חיובית. בליו הבקיע ארבעה שערים בארבעת המחזורים הראשונים בליגה הקרואטית וסחט לא מעט מחמאות על התאקלמותו המהירה. הצמד מול פנרבחצ'ה חיזק את מעמדו עוד יותר, וכעת הוא ישאף להרשית גם נגד מכבי תל אביב. העובדה כי המשחק מתקיים על אדמת סרביה בבאצ'קה טופולה רק מעלה את היוקרה שלו בעיני האוהדים, ואפשר לצפות להקבלות חדשות לגרד מולר אם הכדור ימצא את דרכו לרשתה של אלופת ישראל מחר (חמישי, 22:00).