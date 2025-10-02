עדיין ללא ניצחון: מכבי ת"א הפסידה 3:1 לזאגרב

השחקן המצטיין
דג'אן ליוביצ'יץ', ציון: 7
הציק להגנת מכבי ת"א וכבש צמד עם שערים נפלאים
השחקן המאכזב
רוי רביבו, ציון: 4
המגן חזר להרכב אחרי שלא שיחק בליגה והיה נראה לא בשיאו, הגול השני באשמתו
שני משחקים ברציפות ללא ניצחון, שתי נקודות בלבד וכמובן גם צום יום הכיפורים – הרבה היה על הגב של ז’רקו לאזטיץ’ ומכבי תל אביב לפני המשחק הערב (חמישי), שקיוו לרשום ניצחון בכורה באירופה, אך הם הפסידו 3:1 לדינמו זאגרב ובעצם המשיכו את הרצף לשלושה משחקים ללא ניצחון, זאת במסגרת המחזור השני בליגה האירופית.
המשחק כמובן התחיל שעתיים בלבד אחרי הצום, כשבראש של מכבי תל אביב גם התיקו המאכזב מתחילת השבוע עם בני סכנין וה-0:0 עם פאוק סלוניקי, אך המאמן הסרבי, שעלה עם הרכב שמורכב בעיקר מלא צמים, קיווה לקבל קצת נחת רגע לפני המשחק מול מכבי חיפה ביום ראשון.
הצהובים התחילו את המשחק מהרגע הראשון עם לחץ גבוה, הם גם באו על שכרם בתוך 14 דקות בלבד, ולאזטיץ’ ושחקניו חגגו, כאשר בן לדרמן הכניס כדור עומק נפלא לאבו פרחי, שנכנס לרחבה ובנגיעה הצליח לגלגל לרשת, 0:1 מוקדם ונפלא למכבי, אך היא לא הספיקה לחגוג יותר מדי.
דקה אחת בלבד לאחר מכן, ההגנה של הצהובים שגתה בענק, מטאו ליסיקה ניצל זאת ומתוך הרחבה הצליח לשחרר בעיטה חזקה לרשת העליונה של רועי משפתי, שהיה חסר סיכוי. אם זה לא מספיק, המהפך הגיע בדקה ה-19, כשמוריס ולינצ'יץ' קיבל כדור באגף ימין, העביר רוחב לדג’אן ליוביצ'ץ', שמתוך הרחבה בעט שטוח לרשת, 1:2 לדינמו זאגרב, כמה חבל.
מפה, הקצב היה מעט נמוך, הצהובים ניסו להשוות ולחזור למשחק, אך לא הגיעו למצבים יותר מדי. במחצית השנייה, בדקות ה-63 וה-68 לאזטיץ’ ביצע את החילופים (ביניהם דור פרץ שחגג 400 הופעות בצהוב), הכניס את כל הכלים ההתקפיים שיש לו, אך זה לא עזר ובדקה ה-71 הוא ראה עוד כדור ברשת של משפתי. שוב פעם ליוביצ’יץ’, שמתוך הרחבה בעט כדור מסובב לפינה, עשה 1:3 לזאגרב וניפץ את החלומות של מכבי תל אביב.
כאמור, הצהובים עדיין ללא ניצחון בליגה האירופית אחרי ה-0:0 עם פאוק, כשהם למעשה גם סופרים 3 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות וביום ראשון מצפה להם משחק על כבוד, על יוקרה, נגד מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד. לאזטיץ’ יודע – תיקו או הפסד והוא עלול להיות בצרה גדולה מאוד, כשלאחר מכן יש פגרה קצרה, אך כשמכבי תחזור מהפגרה, יהיה דרבי ובאותו שבוע גם משחק באירופית נגד מיוטלן. למעשה, 3 משחקים קרובים בשבועיים וחצי, כשכל אחד יותר חשוב מהשני עבור הקהל הצהוב שלא רוצה שום דבר אחר מניצחון.
מחצית שניה
-
'90+3
- השופט אנטוניו נובר שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב הפסידה 3:1 לדינמו זאגרב, זאת לאחר שהובילה בדקה ה-14, אך ספגה מהפך בזק בתוך חמש דקות. הצהובים רושמים משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות, כשבאירופה הם עם נקודה אחת מתוך שש אפשריות
-
'90+1
- גם ליסיקה פינה את מקומו, מרקו סולדו נכנס
-
'90+1
- חילוף כפול ואחרון בזאגרב. זייץ יצא, גבריאל וידוביץ' נכנס
-
'81
- גם ליוביצ'יץ' יצא, לוקה סטויקוביץ' נכנס
-
'81
- חילוף כפול בזאגרב. דיון בליו יצא, סנדרו קולנוביץ' נכנס
-
'78
- חילוף אחרון בצהוב. רביבו יצא, אלעד מדמון נכנס
-
'75
- רביבו נכנס לפנקס של השופט
-
'72
- שער! דינמו זאגרב עלתה ל-1:3: מזה הצהובים כבר כנראה לא יחזרו. ליוביצ'יץ' קיבל כדור ברחבה ושחרר בעיטה נפלאה לרשת
-
'68
- חילוף ראשון בזאגרב. הוקסהא יצא, מונסף בכראר נכנס
-
'68
- חילוף במכבי תל אביב. וארלה יצא, שגיב יחזקאל נכנס
-
'66
- התקפה מתפרצת של זאגרב - בליו חדר לרחבה, אך הבעיטה הייתה חלשה ומשפתי קלט בקלות
-
'63
- גם אבו פרחי פינה את מקומו, אושר דוידה נכנס
-
'63
- גם הייטור יצא, רז שלמה נכנס
-
'63
- חילוף משולש אצל לאזטיץ'. לדרמן יצא, דור פרץ נכנס
-
'62
- הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב. אנדרדה ניסה את מזלו בבעיטה מקצה הרחבה, הכדור חלף מעל השער
-
'55
- מכבי תל אביב לוחצת גבוה את הקרואטים שמחזיקים בכדור, אך הצהובים לא מצליחים לייצר מצבים
מחצית ראשונה
-
'45+1
- מוריס ולינצ'יץ' קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'35
- הקצב הגבוה מעט ירד, כשמכבי לוחצת ומחפשת שוויון, אך לא מאיימת על השער
-
'24
- הזדמנות לדינמו זאגרב. הוקסהא להטט באגף שמאל, נכנס לרחבה טוב ושחרר בעיטה, הכדור חלף ליד המסגרת
-
'19
- שער! דינמו זאגרב הפכה ועלתה ל-1:2: והנה המהפך. הצהובים כנראה עדיין בהלם מהשער הראשון, ובתוך כמה דקות ספגו שוב. הפעם, ולינצ'יץ' קיבל כדור באגף ימין, העביר רוחב לליוביצ'ץ', שמתוך הרחבה בעט שטוח לרשת
-
'15
- שער! דינמו זאגרב השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. הצהובים טעו בהגנה ושילמו ביוקר - כשליסיקה ניצל זאת ומתוך הרחבה בעט בעוצמה לרשת העליונה, למשפתי לא היה סיכוי
-
'14
- שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: גול נפלא לצהובים - בן לדרמן קיבל כדור, שלח עומק נפלא לאבו פרחי שגלגל לרשת
-
'10
- שתי הקבוצות מחפשות שער ראשון - הצהובים שולטים מעט יותר, אך לא מסוכנים
-
'1
- השופט אנטוניו נובר הוציא את ההתמודדות לדרך!