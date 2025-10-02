יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:22

דור פרץ ושגיב יחזקאל מאוכזבים (Picture by Pedja Milosavljevic)

עדיין ללא ניצחון: מכבי ת"א הפסידה 3:1 לזאגרב

אחרי צום יום כיפור, הצהובים ספגו מהפך בתוך 5 דק', נכנעו לקרואטים באירופית וסופרים משחק 3 ברצף ללא ניצחון, אבו פרחי כבש. בראשון - מכבי חיפה

מערכת ONE | 02/10/2025 22:00
יום חמישי, 02/10/2025, 22:00אצטדיון TSC ארנההליגה האירופית - מחזור 2
דינמו זאגרב
שער מתאו ליסיקה (16)
שער דג'אן ליוביצ'יץ' (19)
שער דג'אן ליוביצ'יץ' (72)
הסתיים
1 3
שופט: אנטוניו נובר
שער סייד אבו פרחי (14)
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דג'אן ליוביצ'יץ', ציון: 7
הציק להגנת מכבי ת"א וכבש צמד עם שערים נפלאים
השחקן המאכזב
רוי רביבו, ציון: 4
המגן חזר להרכב אחרי שלא שיחק בליגה והיה נראה לא בשיאו, הגול השני באשמתו
הרכבים וציונים
 
 

שני משחקים ברציפות ללא ניצחון, שתי נקודות בלבד וכמובן גם צום יום הכיפורים – הרבה היה על הגב של ז’רקו לאזטיץ’ ומכבי תל אביב לפני המשחק הערב (חמישי), שקיוו לרשום ניצחון בכורה באירופה, אך הם הפסידו 3:1 לדינמו זאגרב ובעצם המשיכו את הרצף לשלושה משחקים ללא ניצחון, זאת במסגרת המחזור השני בליגה האירופית.

המשחק כמובן התחיל שעתיים בלבד אחרי הצום, כשבראש של מכבי תל אביב גם התיקו המאכזב מתחילת השבוע עם בני סכנין וה-0:0 עם פאוק סלוניקי, אך המאמן הסרבי, שעלה עם הרכב שמורכב בעיקר מלא צמים, קיווה לקבל קצת נחת רגע לפני המשחק מול מכבי חיפה ביום ראשון.

הצהובים התחילו את המשחק מהרגע הראשון עם לחץ גבוה, הם גם באו על שכרם בתוך 14 דקות בלבד, ולאזטיץ’ ושחקניו חגגו, כאשר בן לדרמן הכניס כדור עומק נפלא לאבו פרחי, שנכנס לרחבה ובנגיעה הצליח לגלגל לרשת, 0:1 מוקדם ונפלא למכבי, אך היא לא הספיקה לחגוג יותר מדי.

זז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

דקה אחת בלבד לאחר מכן, ההגנה של הצהובים שגתה בענק, מטאו ליסיקה ניצל זאת ומתוך הרחבה הצליח לשחרר בעיטה חזקה לרשת העליונה של רועי משפתי, שהיה חסר סיכוי. אם זה לא מספיק, המהפך הגיע בדקה ה-19, כשמוריס ולינצ'יץ' קיבל כדור באגף ימין, העביר רוחב לדג’אן ליוביצ'ץ', שמתוך הרחבה בעט שטוח לרשת, 1:2 לדינמו זאגרב, כמה חבל.

מפה, הקצב היה מעט נמוך, הצהובים ניסו להשוות ולחזור למשחק, אך לא הגיעו למצבים יותר מדי. במחצית השנייה, בדקות ה-63 וה-68 לאזטיץ’ ביצע את החילופים (ביניהם דור פרץ שחגג 400 הופעות בצהוב), הכניס את כל הכלים ההתקפיים שיש לו, אך זה לא עזר ובדקה ה-71 הוא ראה עוד כדור ברשת של משפתי. שוב פעם ליוביצ’יץ’, שמתוך הרחבה בעט כדור מסובב לפינה, עשה 1:3 לזאגרב וניפץ את החלומות של מכבי תל אביב.

כאמור, הצהובים עדיין ללא ניצחון בליגה האירופית אחרי ה-0:0 עם פאוק, כשהם למעשה גם סופרים 3 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות וביום ראשון מצפה להם משחק על כבוד, על יוקרה, נגד מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד. לאזטיץ’ יודע – תיקו או הפסד והוא עלול להיות בצרה גדולה מאוד, כשלאחר מכן יש פגרה קצרה, אך כשמכבי תחזור מהפגרה, יהיה דרבי ובאותו שבוע גם משחק באירופית נגד מיוטלן. למעשה, 3 משחקים קרובים בשבועיים וחצי, כשכל אחד יותר חשוב מהשני עבור הקהל הצהוב שלא רוצה שום דבר אחר מניצחון.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • השופט אנטוניו נובר שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב הפסידה 3:1 לדינמו זאגרב, זאת לאחר שהובילה בדקה ה-14, אך ספגה מהפך בזק בתוך חמש דקות. הצהובים רושמים משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות, כשבאירופה הם עם נקודה אחת מתוך שש אפשריות
  • '90+1
  • חילוף
  • גם ליסיקה פינה את מקומו, מרקו סולדו נכנס
  • '90+1
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון בזאגרב. זייץ יצא, גבריאל וידוביץ' נכנס
כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)
שגיב יחזקאל בפעולה (Picture by Pedja Milosavljevic)שגיב יחזקאל בפעולה (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '81
  • חילוף
  • גם ליוביצ'יץ' יצא, לוקה סטויקוביץ' נכנס
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול בזאגרב. דיון בליו יצא, סנדרו קולנוביץ' נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף אחרון בצהוב. רביבו יצא, אלעד מדמון נכנס
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • רביבו נכנס לפנקס של השופט
שחקני דינמו זאגרב בטירוף (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני דינמו זאגרב בטירוף (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני דינמו זאגרב מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני דינמו זאגרב מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)
דג'אן ליוביצ'יץ' חוגג (Picture by Pedja Milosavljevic)דג'אן ליוביצ'יץ' חוגג (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '72
  • שער
  • שער! דינמו זאגרב עלתה ל-1:3: מזה הצהובים כבר כנראה לא יחזרו. ליוביצ'יץ' קיבל כדור ברחבה ושחרר בעיטה נפלאה לרשת
  • '68
  • חילוף
  • חילוף ראשון בזאגרב. הוקסהא יצא, מונסף בכראר נכנס
  • '68
  • חילוף
  • חילוף במכבי תל אביב. וארלה יצא, שגיב יחזקאל נכנס
  • '66
  • החמצה
  • התקפה מתפרצת של זאגרב - בליו חדר לרחבה, אך הבעיטה הייתה חלשה ומשפתי קלט בקלות
אושר דוידה (Picture by Pedja Milosavljevic)אושר דוידה (Picture by Pedja Milosavljevic)
מוחמד עלי קמארה עולה לנגוח (Picture by Pedja Milosavljevic)מוחמד עלי קמארה עולה לנגוח (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '63
  • חילוף
  • גם אבו פרחי פינה את מקומו, אושר דוידה נכנס
  • '63
  • חילוף
  • גם הייטור יצא, רז שלמה נכנס
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל לאזטיץ'. לדרמן יצא, דור פרץ נכנס
איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)
טייריס אסאנטה במאבק (Picture by Pedja Milosavljevic)טייריס אסאנטה במאבק (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '62
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב. אנדרדה ניסה את מזלו בבעיטה מקצה הרחבה, הכדור חלף מעל השער
  • '55
  • אחר
  • מכבי תל אביב לוחצת גבוה את הקרואטים שמחזיקים בכדור, אך הצהובים לא מצליחים לייצר מצבים
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • מוריס ולינצ'יץ' קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)
קרווין אנדרדה שומר (Picture by Pedja Milosavljevic)קרווין אנדרדה שומר (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '35
  • אחר
  • הקצב הגבוה מעט ירד, כשמכבי לוחצת ומחפשת שוויון, אך לא מאיימת על השער
  • '24
  • החמצה
  • הזדמנות לדינמו זאגרב. הוקסהא להטט באגף שמאל, נכנס לרחבה טוב ושחרר בעיטה, הכדור חלף ליד המסגרת
שחקני דינמו זאגרב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני דינמו זאגרב חוגגים(Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני דינמו זאגרב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני דינמו זאגרב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '19
  • שער
  • שער! דינמו זאגרב הפכה ועלתה ל-1:2: והנה המהפך. הצהובים כנראה עדיין בהלם מהשער הראשון, ובתוך כמה דקות ספגו שוב. הפעם, ולינצ'יץ' קיבל כדור באגף ימין, העביר רוחב לליוביצ'ץ', שמתוך הרחבה בעט שטוח לרשת
שחקני דינמו זאגרב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני דינמו זאגרב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '15
  • שער
  • שער! דינמו זאגרב השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. הצהובים טעו בהגנה ושילמו ביוקר - כשליסיקה ניצל זאת ומתוך הרחבה בעט בעוצמה לרשת העליונה, למשפתי לא היה סיכוי
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '14
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: גול נפלא לצהובים - בן לדרמן קיבל כדור, שלח עומק נפלא לאבו פרחי שגלגל לרשת
כריסטיאן בליץ' מרים (Picture by Pedja Milosavljevic)כריסטיאן בליץ' מרים (Picture by Pedja Milosavljevic)
סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '10
  • אחר
  • שתי הקבוצות מחפשות שער ראשון - הצהובים שולטים מעט יותר, אך לא מסוכנים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנטוניו נובר הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)
כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)
איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)
