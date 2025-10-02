עדיין ללא ניצחון: מכבי ת"א הפסידה 3:1 לזאגרב

דעת המבקר

השחקן המצטיין דג'אן ליוביצ'יץ', ציון: 7

הציק להגנת מכבי ת"א וכבש צמד עם שערים נפלאים דג'אן ליוביצ'יץ', ציון: 7הציק להגנת מכבי ת"א וכבש צמד עם שערים נפלאים השחקן המאכזב רוי רביבו, ציון: 4

המגן חזר להרכב אחרי שלא שיחק בליגה והיה נראה לא בשיאו, הגול השני באשמתו רוי רביבו, ציון: 4המגן חזר להרכב אחרי שלא שיחק בליגה והיה נראה לא בשיאו, הגול השני באשמתו

הרכבים וציונים

שני משחקים ברציפות ללא ניצחון, שתי נקודות בלבד וכמובן גם צום יום הכיפורים – הרבה היה על הגב של ז’רקו לאזטיץ’ ומכבי תל אביב לפני המשחק הערב (חמישי), שקיוו לרשום ניצחון בכורה באירופה, אך הם הפסידו 3:1 לדינמו זאגרב ובעצם המשיכו את הרצף לשלושה משחקים ללא ניצחון, זאת במסגרת המחזור השני בליגה האירופית.

המשחק כמובן התחיל שעתיים בלבד אחרי הצום, כשבראש של מכבי תל אביב גם התיקו המאכזב מתחילת השבוע עם בני סכנין וה-0:0 עם פאוק סלוניקי, אך המאמן הסרבי, שעלה עם הרכב שמורכב בעיקר מלא צמים, קיווה לקבל קצת נחת רגע לפני המשחק מול מכבי חיפה ביום ראשון.

הצהובים התחילו את המשחק מהרגע הראשון עם לחץ גבוה, הם גם באו על שכרם בתוך 14 דקות בלבד, ולאזטיץ’ ושחקניו חגגו, כאשר בן לדרמן הכניס כדור עומק נפלא לאבו פרחי, שנכנס לרחבה ובנגיעה הצליח לגלגל לרשת, 0:1 מוקדם ונפלא למכבי, אך היא לא הספיקה לחגוג יותר מדי.

ז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

דקה אחת בלבד לאחר מכן, ההגנה של הצהובים שגתה בענק, מטאו ליסיקה ניצל זאת ומתוך הרחבה הצליח לשחרר בעיטה חזקה לרשת העליונה של רועי משפתי, שהיה חסר סיכוי. אם זה לא מספיק, המהפך הגיע בדקה ה-19, כשמוריס ולינצ'יץ' קיבל כדור באגף ימין, העביר רוחב לדג’אן ליוביצ'ץ', שמתוך הרחבה בעט שטוח לרשת, 1:2 לדינמו זאגרב, כמה חבל.

מפה, הקצב היה מעט נמוך, הצהובים ניסו להשוות ולחזור למשחק, אך לא הגיעו למצבים יותר מדי. במחצית השנייה, בדקות ה-63 וה-68 לאזטיץ’ ביצע את החילופים (ביניהם דור פרץ שחגג 400 הופעות בצהוב), הכניס את כל הכלים ההתקפיים שיש לו, אך זה לא עזר ובדקה ה-71 הוא ראה עוד כדור ברשת של משפתי. שוב פעם ליוביצ’יץ’, שמתוך הרחבה בעט כדור מסובב לפינה, עשה 1:3 לזאגרב וניפץ את החלומות של מכבי תל אביב.

כאמור, הצהובים עדיין ללא ניצחון בליגה האירופית אחרי ה-0:0 עם פאוק, כשהם למעשה גם סופרים 3 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות וביום ראשון מצפה להם משחק על כבוד, על יוקרה, נגד מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד. לאזטיץ’ יודע – תיקו או הפסד והוא עלול להיות בצרה גדולה מאוד, כשלאחר מכן יש פגרה קצרה, אך כשמכבי תחזור מהפגרה, יהיה דרבי ובאותו שבוע גם משחק באירופית נגד מיוטלן. למעשה, 3 משחקים קרובים בשבועיים וחצי, כשכל אחד יותר חשוב מהשני עבור הקהל הצהוב שלא רוצה שום דבר אחר מניצחון.