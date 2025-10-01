חזיזה יפתח, בחיפה מקווים שמוחמד יהיה כשיר

במכבי חיפה קיבלו באכזבה גדולה מאוד את הידיעה בדבר הפציעה של ליאור קאסה, שקרע את הרצועה הצולבת במהלך המשחק מול הפועל באר שבע ויושבת עד תום העונה. עוד בטרם היה ברור שקאסה סובל מפציעה קשה, היו לא מעט ביקורות על ההחלטה של דייגו פלורס להחליף את הקשר אחרי שרק נכנס: "אנשים מיהרו לשפוט ולבקר את ההחלטה בלי לדעת בכלל שקאסה נפצע בצורה קשה וירד לספסל עצבני מעצם המחשבה על הפציעה ולא בגלל שהוחלף”.

קאסה עצמו, שחזר משנת השאלה בגנואה מהליגה האיטלקית, יצטרך לעבור תקופת שיקום ארוכה מאוד כדי לחזור בעונה הבאה לעניינים. פציעתו מצמצמת לדייגו פלורס את האפשרויות בקישור שמעתה יורכב מגוני נאור, פיטר אגבה, איתן אזולאי ועלי מוחמד, שזכה למנוחה מול באר שבע בכלל רגישות בשריר הירך האחורי ובמכבי חיפה מקווים שיחזור לסגל מול מכבי תל אביב ויעמוד לרשותו של פלורס.

בכל מקרה, נראה שעיקר האכזבה במועדון היום היא ממתיאס נהואל, שלא מצליח להיות האיש שיעשה את ההבדל מהקו השני ומתקשה לספק מצבים לחלק הקדמי ובמיוחד לחלוץ טריבונטה סטיוארט.

ליאור קאסה על כר הדשא (עמרי שטיין)

ההחלטה של פלורס לא לשתף ולו לדקה אחת את פיטר אגבה במשחק כל כך חשוב כמו שהיה מול באר שבע ממשיכה לעורר תהיות: "הבאנו קשר אחורי בכושר משחק מצוין. גם אם רוצים לשלב אותו בהדרגה, אין שום סיבה בעולם שלא ישותף במהלך המשחק. אין לנו את הזמן לאבד עכשיו נקודות ולעלות לשחק בלי הכלים הכי טובים שלנו", אמרו בקבוצה.

המאמן נאמן כרגע לדרכו והחליט לעלות ללא אגבה וגם ללא שון גולדברג, שניים מהשחקנים שיכולים לעשות את ההבדל במשחק מהסוג הזה. שחקן נוסף שסופסל הוא דולב חזיזה, שצפוי לחזור להרכב מול מכבי תל אביב. חזיזה נכנס כמחליף מול באר שבע, אבל לא הצליח להשפיע על התוצאה הסופית, שהרחיקה את הקבוצה מרחק שבע נקודות מהפסגה בשלב כזה מוקדם של העונה.