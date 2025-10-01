הלאומית מצטרפת: תם סיבוב ו' בגביע המדינה

ויש לנו עולות מהליגות הנמוכות לשלב סיבוב ז' בגביע המדינה בכדורגל. משחקי סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל, בהם אפשר היה למצוא את קבוצות א'-ג', התקיימו במלואם והביאו איתם תוצאות מעניינות. העולות, יש לומר, ישחקו בסיבוב ז' בגביע המדינה בכדורגל, יחד עם קבוצות הליגה הלאומית, משחקים אשר יתקיימו בין התאריכים 27-30/10. הגרלת המשחקים תתקיים ביום ראשון הקרוב (05/10) בתא הכבוד באצטדיון רמת גן, בשעה 13:00.

בין התוצאות שהושגו, אפשר היה למצוא ניצחונות לקבוצת ליגה ג' אחת (הפועל ירכא), ניצחונות לשתי קבוצות ליגה ב' (מ.כ. שדרות ומכבי בני ג'דיידה מכר) ויתר התוצאות בניצחון קבוצת ליגה א', בין אם מהצפון ובין אם מהדרום. המשחקים של מ.כ. ירושלים ואיחוד בני מג'דל כרום, לצד מכבי השרון נתניה ומ.ס. בני יפו אורתודוכסים, לא הגיעו לסיומם. הירושלמים, מליגה א', הוליכו 0:7, בעוד במג'דל ירדו מכר הדשא בטענה לגזענות. יפו הובילה 2:3 מול נתניה, אך המשחק לא הגיע לסיומו. בית הדין יכריע בעניינן.

תוצאות משחקי סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל

צעירי אום אל פאחם – מכבי אתא ביאליק 3:0 (הבקיעו לאתא ביאליק: עמית מזרחי עם צמד ושחף ספיר)

מ.ס. קריית חיים – מ.ס. הפועל ירכא 1:1 (4:2 בבעיטות הכרעה) (הבקיע לקריית חיים: עומרי שוורץ; הבקיע לירכא: אכרם גדבאן) (בבעיטות ההכרעה, הבקיעו לקריית חיים: נועם חסידיאן ועומרי שוורץ; הבקיעו לירכא: וליד סעב, רמי דאהר, מוחמד' פואז והייתם טנוס)

הפועל ירכא (באדיבות המועדון)

בית"ר חיפה – מכבי עירוני אשדוד 5:0 (הבקיעו לאשדוד: אופק אלימלך, אליה ביטון, חי בוזגלו, עילאי חדד וניב מזרחי)

מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. באר שבע טל שועה 0:7 (הבקיעו לאום אל פאחם: מג'ד חורי עם צמד, נור אלדין ג'בארין, יוסף שדאפנה, רועי מרדכי, פארס אגבאריה ועבד אלמג'יד שדאפנה)

מכבי בני ג'דיידה מכר – הפועל מגדל העמק 1:5 (הבקיעו לג'דיידה מכר: מחמד קדורה, עהד מלחם, וליד דרויש, אמיר סואן ומוחמד גזאוי; הבקיע למגדל העמק: עמית תקתוק)

מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל – שמשון פזטל תל אביב 2:0 (הבקיעו לשמשון: מישל חורי והראל אקובס)

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

סקציה נס ציונה – הפועל עירוני כרמיאל 1:1 (2:1 בהארכה) (הבקיע לנס ציונה: אושר זוהר; הבקיעו לכרמיאל: סראג' נסאר וחממוד חסאן)

מכבי אחי נצרת – בית"ר רמת גן 1:2 (הבקיעו לאחי נצרת: חמזה מוואסי ועלי חטיב; הבקיע לרמת גן: סהר הרוש)

מ.כ. שדרות – הפועל עירוני עראבה 1:2 (הבקיעו לשדרות: דניאל איבגי וירין אבוקסיס; הבקיע לעראבה: רמזי מנאע)

ירין אבוקסיס ודניאל איבגי (צילום אורי גבאי - שדרונט)

מ.כ. כפר סבא – מכבי יבנה 0:0 (0:2 בהארכה) (הבקיע לכפר סבא: סאבר בדיר עם צמד)

סבאר בדיר (יונתן גינזבורג)

מ.ס. כפר כמא – מכבי קריית גת 1:0 (הבקיע לקריית גת: אוריאל פיניה)

מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

מ.כ.ע. אור יהודה – מ.ס. דימונה 3:1 (הבקיע לאור יהודה: עידן אוזקסן; הבקיעו לדימונה: רום אליגון, משה אסולין וחאלד זייד)

משה אסולין (יונתן גינזבורג)

מ.ס. שיכון המזרח – מ.כ. ירמיהו חולון 5:0 (הבקיעו לחולון: רוי טליו עם צמד, מיכאל בן עמי עם צמד ודניאל דה וונדלר)

הפועל טירת הכרמל – מכבי נווה שאנן 1:0 (הבקיע לנווה שאנן: ליאן רפאל אדרי)

מ.כ. ירושלים – איחוד בני מג'דל כרום (לא סופית). המשחק לא הושלם במצב של 0:7 לירושלים, משערים של יואב ליברוס (צמד), אור זכאי (צמד), מידן כהן ואיתי פז. במג'דל כרום ירדו מכר הדשא, נוכח, כך לטענתם, קריאות גזעניות שהביאו לחוסר ספורטיביות. מירושלים מסרו כי השחקנים מהיריבה ציינו בפניהם "למה להמשיך? שנפסיד 10:0?", כלומר הם אלו שהחליטו על דעת עצמם לרדת. בירושלים הוסיפו: "אפ נצטרך, נוכיח הכל בבית הדין. היו צמד מצלמות במגרש".

מכבי השרון נתניה – מ.ס. בני יפו אורתודוכסים (לא סופית). המשחק לא הושלם במצב של 2:3 ליפו, משערים של ליאונרדו אמסיס (צמד) ונביל סייף. לנתניה הבקיעו איתי אוחיון ומורן רוטהולץ. בית הדין המשמעתי יכריע בעניין ההתמודדות הזו.