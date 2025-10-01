יום רביעי, 01.10.2025 שעה 09:53
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
60-52אינטר3
42-32טוטנהאם4
30-41פאריס סן-ז'רמן5
34-72אתלטיקו מדריד6
32-52מארסיי7
31-41ספורטינג ליסבון8
33-52קלאב ברוז'9
31-31אוניון סט. ז'ילואז10
30-21ארסנל11
30-21מנצ'סטר סיטי12
32-31קרבאח אגדם13
31-21ברצלונה14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ליברפול16
33-22צ'לסי17
35-22גלאטסראיי18
35-22אטאלנטה19
24-42בודה גלימט20
14-41בורוסיה דורטמונד21
14-41יובנטוס22
12-21באייר לברקוזן23
12-21פ.צ. קופנהאגן24
10-01אולימפיאקוס25
15-22סלביה פראג26
15-12פאפוס27
02-11ניוקאסל28
01-01ויאריאל29
04-22בנפיקה ליסבון30
03-11פ.ס.וו. איינדהובן31
02-01אתלטיק בילבאו32
02-01נאפולי33
04-11מונאקו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

אמבפה: "יכולתי יותר", אלאבה: "הטוב בעולם"

הצרפתי הצטנע אחרי השלושער ב-0:5 על קייראט: "חייבים לזכור מה קרה בדרבי". האוסטרי: "מוכן ל-90 דקות יותר". צ'אבי אלונסו התייחס לנושא ויניסיוס

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

אומרים שהתרופה הכי טובה להפסד כואב זה ניצחון מתוק, אז ריאל מדריד חטפה חמישייה לא נעימה בכלל בדרבי, אז היא הגיבה עם חמישייה משלה. אמנם ניצחון 0:5 על קייראט לא משכיח תבוסה כזו מול אתלטיקו, אבל זה צעד ראשון לשם והבלאנקוס שבו לחייך אחרי ימים לא פשוטים בכלל, בעיקר בזכות ה-איש שלהם קיליאן אמבפה, שהבריק עם שלושער.

אמבפה דיבר בסיום כשנבחר למצטיין המשחק כמובן: “התוצאה כאן טובה, אבל אסור לנו לשכוח את מה שקרה במשחק הקודם, בדרבי, אנחנו חייבים להשתפר. גולר שוב בישל לי? יש לנו מערכת יחסים מצוינת, הוא כישרון מדהים, ואנחנו שמחים כל כך שהוא איתנו. העבודה שלי היא לעזור לקבוצה, אם אני יכול לעזור על ידי כיבוש שערים, אז זה עוד יותר טוב”.

הצרפתי גם ביקר את עצמו למרות השלושער: “שלושה שערים זה מצוין, אבל הייתי יכול לכבוש היום יותר. אני עובד קשה על להיות אפילו יעיל יותר. החמצתי מצבים טובים, אם יש לנו הזדמנות לכבוש חמישה שערים, אני צריך לכבוש חמישה שערים, לא שלושה, אני תמיד רוצה עוד. הבישול של טיבו קורטואה אליי? הוא כבש 80% מהגול, אני רק 20%”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

דויד אלאבה, ששיחק 90 דקות לראשונה מאז אפריל, דיבר גם כן והחמיא לחברו: “קיליאן אמבפה השחקן הטוב בעולם, הוא חשוב כל כך עבור הקבוצה שלנו. בכל משחק הוא יוצר מצבים ורץ המון. כשהוא על המגרש זה חשוב מאוד, אבל גם מחוץ למגרש. אנחנו שמחים כל כך שיש לנו אותו בקבוצה שלנו”.

על עצמו: “אני מרגיש מצוין, אני מוכן לשחק 90 דקות כמו ששיחקתי הפעם, ואני שמח מאוד ששיחקתי 90 דקות, אני באמת מרגיש טוב מאוד. היה לנו חשוב להגיב, זו הייתה המטרה שלנו, אחרי ההפסד הלא נעים בסוף השבוע האחרון. שיחקנו נהדר, בצורה מאוד מקצועית, נתנו מופע ברמה הגבוהה ביותר”.

מאמן הקבוצה צ’אבי אלונסו סיכם: “באנו עם תוכנית מסוימת, רציתי 6 מ-6 באלופות והשגנו את זה. המשחק הבא הוא קשה יותר כי הוא נגד יובנטוס, והיה חשוב שנכבוש שערים לפניו. השגנו את המטרה, השחקנים שיחקו משחק רציני, וכעת הפנים לעבר ויאריאל. רודריגו היה נהדר כשעלה, ויניסיוס לא אהב את החילוף? זה לא נכון, הוא לא התלונן כשהוא ירד, זה ממש לא נכון. גולר? שיחקנו איתו ב-10, זו הייתה התוכנית, רצינו לנצל במקסימום את יכולת יצירת המצבים שלו”.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)
