חוזה חדש לקומינגה, האחים קרי באותה קבוצה

אחרי קיץ של מבוי סתום, ג'ונתן קומינגה סיכם על הארכת חוזהו בגולדן סטייט לשנתיים תמורת 48.5 מיליון דולר, כך הודיע סוכנו לארון טרנר ל-ESPN. החוזה כולל אופציית קבוצה לעונה השנייה, מהלך שמאפשר לו גמישות לקראת קיץ 2026, בין אם יישאר בקבוצה ובין אם יעבור בטרייד במהלך העונה.

קומינגה, שוויתר על הצעה של שלוש שנים תמורת 75 מיליון דולר לטובת שליטה גבוהה יותר בעתידו, החמיץ את המדיה דיי ויום האימונים הראשון של הווריירס, אך העסקה נסגרה בזמן לפתיחת מחנה האימונים. בנוסף, הסכים לוותר על סעיף הסירוב לטרייד בחוזה שלו, מה שמגביר את הסיכוי שיעבור קבוצה בהמשך העונה, כאשר יהיה ניתן להעבירו החל מינואר.

במקביל, גולדן סטייט החתימה את סת' קרי, אחיו של סטף, על חוזה לעונה אחת. סת' צפוי להיכלל בסגל לפחות לרוב העונה, אך הקבוצה תצטרך לבצע טרייד כדי לעמוד במכסת הסגל החוקית. ההסכם עם קומינגה צפוי לייקר את מס המותרות של גולדן סטייט בכ-70 מיליון דולר, ליותר מ-80 מיליון דולר. חוזהו הופך אותו לשחקן הרביעי בשכרו בקבוצה, אחרי סטף קרי, ג'ימי באטלר ודריימונד גרין.

סטף וסת' קרי. מתאחדים (IMAGO)

קומינגה, שנבחר בדראפט 2021, הציג יכולת גבוהה כשקרי נעדר, עם ממוצע של 19.6 נק' ו-48.2% מהשדה במשחקים ללא סטף. בסדרת חצי גמר המערב מול מינסוטה (בה סטף נעדר), קלע מעל 20 נק' בשלושה משחקים רצופים. בעונה החולפת הוביל את הווריירס בנקודות בצבע עם 10 למשחק, ונמצא בין חמישה שחקנים בלבד בהיסטוריה של הקבוצה שהגיעו ל-3,000 נק' לפני גיל 23.