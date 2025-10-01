יום שלישי, 06.01.2026 שעה 00:18
מכבי ת"א פתחה עונה חדשה, הצרות ישנות?

ההפסד לאנדולו והמסקנות ממנו, החיסרון של גבוה משמעותי בקו הקדמי, האם הסגל מספיק תחרותי והיכן יסיימו הצהובים של קטש ביורוליג? האזינו לפודקאסט

|
ג'ון דיברתולומיאו (קרדיט: Filip Roganovic)
ג'ון דיברתולומיאו (קרדיט: Filip Roganovic)

מכבי תל אביב פתחה את עונת היורוליג בהפסד מאכזב 85:78 לאנדולו אפס – תוצאה שהחזירה זיכרונות ממשחקים רבים בעונה הקודמת. בעקבות כך, התכנסו רועי לוין ומשה ברדה לדיון מעמיק על מצב הצהובים לאחר מחזור פתיחת העונה. השיחה עסקה בתוכנית הרכש שבוצע בקיץ, בשאלה האם הסגל שנבנה מספיק תחרותי, ובמיוחד בחסרון של גבוה משמעותי בקו הקדמי. 

בנוסף, שוחחנו על מה הייתה בכלל התוכנית המקורית של הצוות המקצועי בעמדה הזו, והאם מותר ואפשר להסיק מסקנות כלשהן ממשחק הפתיחה. עלתה גם שאלת הציפיות מול המציאות: מהו הפוטנציאל האמיתי של הקבוצה, היכן עשויה לסיים את העונה ביורוליג, ומה מוביל לפער בין הציפייה מהשחקן טי ג’יי ליף לבין התרומה בפועל על הפרקט?

הדיון ניסה להציג את האתגרים המיידיים של מכבי ת”א, לצד הנקודות החיוביות שמהן אפשר לבנות תהליך שהתוצאה שלו תהיה עונה טובה יותר מזו של העונה שעברה – כזו שתהיה שווה פליי-אין או פלייאוף. האזנה נעימה

