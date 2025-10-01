יום רביעי, 01.10.2025 שעה 01:19
ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
133-96מכבי הרצליה1
123-136מ.ס קריית ים2
119-156מ.ס כפר קאסם3
116-116מכבי פ"ת4
117-106הפועל כפר שלם5
115-66הפועל כפ"ס6
108-126הפועל ר"ג7
105-76בני יהודה8
1010-116עירוני מודיעין9
104-56הפועל ראשל"צ10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
312-86הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
112-56הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

ניר ברקוביץ' סיים את דרכו כמאמן הפועל רעננה

אחרי פתיחת עונה לא טובה שכללה 4 נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות בליגה הלאומית, הקבוצה מהשרון הודיעה על פרידה מהאיש שעמד על הקווים מדצמבר 2024

|
ניר ברקוביץ' (שחר גרוס)
ניר ברקוביץ' (שחר גרוס)

אחרי שפתחה את העונה עם ארבעה הפסדים מתוך שישה מחזורים עד כה בליגה הלאומית, ו-4 נקודות מתוך 18 אפשריות, הפועל רעננה הודיעה הלילה (בין שלישי לרביעי) על פרידה ממאמן הקבוצה ניר ברקוביץ’, שסיים את דרכו במועדון. ברקוביץ’ עזב את רעננה אחרי שמונה בדצמבר 2024.

הקבוצה מהשרון החלה את דרכה הרשמית ב-2025/26 במסגרת גביע הטוטו של הלאומית, שם דווקא רשמה תוצאות לא רעות בשלב הבתים עם 0:0 מול מכבי הרצליה, 0:5 על הפועל עפולה ו-0:1 על הפועל כפר סבא. בחצי הגמר נכנעה 1:0 לבני יהודה.

אך כאמור היכולת הזו לא המשיכה איתה לליגה, ובמחזור הפתיחה רעננה ספגה 4:0 מהעולה החדשה מ.ס קריית ים. בהמשך, התקבלה נקודת אור בדמות ניצחון נוסף על הרצליה עם 0:1 קטן, שלא סימן על הבאות: הפסד 1:0 להפועל ראשון לציון והפסד 3:1 להפועל כפר שלם.

בשני המחזורים האחרונים, רעננה סיימה ב-1:1 עם כפר סבא ונוצחה 3:0 על ידי הפועל רמת גן – ההתמודדות האחרונה שברקוביץ’ הוביל כאיש על הקווים בקבוצה. מכאן, רעננה תנסה לצאת לדרך חדשה עם מאמן אחר, כשהאתגר הבא הוא מ.ס כפר קאסם.

