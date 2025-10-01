יום שלישי, 06.01.2026 שעה 00:27
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

"יכול היה להיות גרוע יותר עבור ליברפול"

בתקשורת האנגלית נרשמה דאגה בעקבות ההפסד של הרדס לגלאטסראיי: "הכימיה לא נכונה, שאלות ענקיות לסלוט". המאמן ההולנדי הודה: "תקופה לא קלה עבורנו"

|
קרטיס ג'ונס מאוכזב באיסטנבול (IMAGO)
קרטיס ג'ונס מאוכזב באיסטנבול (IMAGO)

ליברפול רשמה אתמול (שלישי) את הפסדה השני ברציפות, כשנכנעה לגלאטסראיי 1:0 באיסטנבול. לאחר שהחבורה של ארנה סלוט פתחה את העונה בצורה נהדרת ועם מאזן מושלם הן בליגה והן בליגת האלופות, היא רושמת הפסד שני ברציפות לאחר שנכנעה לקריסטל פאלאס במסגרת הליגה במשחקה הקודם.

הרבה ביקורות הגיעו לכיוון המאמן ההולנדי בעקבות ספסולו של כוכב הקבוצה מוחמד סלאח, ודאגות נרשמו מפציעותיהם של אליסון (סלוט אמר שלא ישחק במשחק הבא נגד צ’לסי) והוגו אקטיקה. כמו כן, זוהי הפעם הראשונה שליברפול לא הצליחה להבקיע במשחק מה-11 במרץ.

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, אמר לאחר המשחק: "אני שוב מאוכזב. כדורגל זה עניין של ניצחון". על היכולת של קבוצתו: "אנחנו לא כל כך רחוקים מהעונה שעברה. הפסדנו פעמיים ברציפות, אבל הלו"ז יכול להביא את זה. גלאטסראיי בחוץ זה לא משחק קל, ואנחנו נשחק נגד צ'לסי, אז זו לא תקופה קלה”. על הקשיים של פלוריאן וירץ: "הפוקוס הוא תמיד על ההחתמות החדשות, וזה נורמלי. פלוריאן היה מעורב במצבים מסוכנים שיצרנו”.

ארנה סלוט, נקודות למחשבה (IMAGO)ארנה סלוט, נקודות למחשבה (IMAGO)

קפטן הקבוצה, וירג’יל ואן דייק, הוסיף: "אני לא רוצה לקלל, זה רע. אבל אנחנו צריכים להשתפר מהר. להפסיד במשחקים האלה זה לא נעים, אבל זה עניין של ראש למטה ולהמשיך לעבוד. אני לא מודאג, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולהישאר יחד. זה מה שעשינו בליברפול”.

בתקשורת האנגלית לא ריחמו. חלוץ העבר אלן שירר אמר: “הייתה רק קבוצה אחת שהגיע לה לנצח. הייתי קורא לזה דרמה ולא אסון, בהחלט יש עבודה לעשות. הייתי מודאג מחוסר התגובה ומחוסר האנרגיה”. חלוץ עבר נוסף שנתן את דעתו הוא דניאל סטארידג’: "אפשר לראות שהכימיה לא נכונה, אבל עכשיו זה לא הזמן להיכנס לפאניקה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */