"יכול היה להיות גרוע יותר עבור ליברפול"

ליברפול רשמה אתמול (שלישי) את הפסדה השני ברציפות, כשנכנעה לגלאטסראיי 1:0 באיסטנבול. לאחר שהחבורה של ארנה סלוט פתחה את העונה בצורה נהדרת ועם מאזן מושלם הן בליגה והן בליגת האלופות, היא רושמת הפסד שני ברציפות לאחר שנכנעה לקריסטל פאלאס במסגרת הליגה במשחקה הקודם.

הרבה ביקורות הגיעו לכיוון המאמן ההולנדי בעקבות ספסולו של כוכב הקבוצה מוחמד סלאח, ודאגות נרשמו מפציעותיהם של אליסון (סלוט אמר שלא ישחק במשחק הבא נגד צ’לסי) והוגו אקטיקה. כמו כן, זוהי הפעם הראשונה שליברפול לא הצליחה להבקיע במשחק מה-11 במרץ.

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, אמר לאחר המשחק: "אני שוב מאוכזב. כדורגל זה עניין של ניצחון". על היכולת של קבוצתו: "אנחנו לא כל כך רחוקים מהעונה שעברה. הפסדנו פעמיים ברציפות, אבל הלו"ז יכול להביא את זה. גלאטסראיי בחוץ זה לא משחק קל, ואנחנו נשחק נגד צ'לסי, אז זו לא תקופה קלה”. על הקשיים של פלוריאן וירץ: "הפוקוס הוא תמיד על ההחתמות החדשות, וזה נורמלי. פלוריאן היה מעורב במצבים מסוכנים שיצרנו”.

ארנה סלוט, נקודות למחשבה (IMAGO)

קפטן הקבוצה, וירג’יל ואן דייק, הוסיף: "אני לא רוצה לקלל, זה רע. אבל אנחנו צריכים להשתפר מהר. להפסיד במשחקים האלה זה לא נעים, אבל זה עניין של ראש למטה ולהמשיך לעבוד. אני לא מודאג, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולהישאר יחד. זה מה שעשינו בליברפול”.

בתקשורת האנגלית לא ריחמו. חלוץ העבר אלן שירר אמר: “הייתה רק קבוצה אחת שהגיע לה לנצח. הייתי קורא לזה דרמה ולא אסון, בהחלט יש עבודה לעשות. הייתי מודאג מחוסר התגובה ומחוסר האנרגיה”. חלוץ עבר נוסף שנתן את דעתו הוא דניאל סטארידג’: "אפשר לראות שהכימיה לא נכונה, אבל עכשיו זה לא הזמן להיכנס לפאניקה".