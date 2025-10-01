"סיוט חסר תקדים, גלוך הוכח כלא יעיל כחלוץ"

אחרי שפתחו את קמפיין ליגת האלופות עם הפסד 2:0 מובן לאינטר, אייאקס ואוסקר גלוך התפרקו לגמרי אמש (רביעי) מול מארסיי במסגרת המחזור השני עם תבוסה 4:0 לא נעימה לצרפתים. התגובות בהולנד לא איחרו להגיע, כולל ביקורות על הקשר הישראלי.

“אייאקס חלשה להחריד, חוותה ערב נוראי וקיבלה תבוסה שמסמלת על חוסר תקווה”, נכתב באתר המקומי ‘AD’. “סיוט חסר תקדים בוולודרום. לספוג שלושה שערים תוך 25 דקות מהפתיחה, זו נקודת שפל חדשה בעונה הזו”, הוסיפו בכלי התקשורת ההולנדי.

ווסלי סניידר, אגדת העבר של הולנד שגם גדל ושיחק באייאקס, הטיח דברים קשים בחבורה של ג'ון הייטינחה: “ראינו כאוס מההתחלה, וזה מה שחששנו ממנו”. על הפן המקצועי אמר: “זה אבסורד, למה הם היו צריכים ללחוץ כל כך גבוה?”. עוד המשיך: “הם חבורה של ישנוניים”.

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

ב’טלגרף’ תהו האם זה היה משחקו האחרון של מאמן הקבוצה, לאור פתיחת העונה הרעה: “האם זהו יום הדין של הייטינחה? או שהוא יקבל הזדמנות אחרונה?”. על נציגנו הישראלי, שפתח בהרכב והשלים 90 דקות כחלות, נרשם: “גם אוסקר גלוך נראה מדוכא”. באתר ‘VI’ נכתב: “אחרי הבעיטה החופשית הגרועה של גלוך, קיבלנו מתפרצת קטלנית ושער של פייר אמריק אובמיאנג”.

כאמור, בהולנד לא חסו גם על ההופעה של אוסקר, בעוד הניתוח במקומות אחרים היה בעניין המיקום והפעולות ההתקפיות שלו: “נגד פ.ס.וו איינדהובן, הניסוי עם גלוך כחלוץ מדומה עבד בצורה מפתיעה. עם זאת, בצ’מפיונס הוא הוכח כלא יעיל. השחקן שנרכש במיליונים הוא שחקן קל משקל והופיע במשחק רק כשהלך לקחת את הכדור בעצמו”.