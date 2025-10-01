יום רביעי, 01.10.2025 שעה 01:16
כדורגל ישראלי

"סיוט חסר תקדים, גלוך הוכח כלא יעיל כחלוץ"

אייאקס נכתשה בהולנד אחרי ה-4:0 למארסיי באלופות: "נקודה שפל חדשה", הקשר הישראלי צוין גם כן: "נראה מדוכא". זה המשחק שישלח את הייטינחה הביתה?

|
אוסקר גלוך וקנת טיילור (IMAGO)
אוסקר גלוך וקנת טיילור (IMAGO)

אחרי שפתחו את קמפיין ליגת האלופות עם הפסד 2:0 מובן לאינטר, אייאקס ואוסקר גלוך התפרקו לגמרי אמש (רביעי) מול מארסיי במסגרת המחזור השני עם תבוסה 4:0 לא נעימה לצרפתים. התגובות בהולנד לא איחרו להגיע, כולל ביקורות על הקשר הישראלי.

“אייאקס חלשה להחריד, חוותה ערב נוראי וקיבלה תבוסה שמסמלת על חוסר תקווה”, נכתב באתר המקומי ‘AD’. “סיוט חסר תקדים בוולודרום. לספוג שלושה שערים תוך 25 דקות מהפתיחה, זו נקודת שפל חדשה בעונה הזו”, הוסיפו בכלי התקשורת ההולנדי.

ווסלי סניידר, אגדת העבר של הולנד שגם גדל ושיחק באייאקס, הטיח דברים קשים בחבורה של ג'ון הייטינחה: “ראינו כאוס מההתחלה, וזה מה שחששנו ממנו”. על הפן המקצועי אמר: “זה אבסורד, למה הם היו צריכים ללחוץ כל כך גבוה?”. עוד המשיך: “הם חבורה של ישנוניים”.

גג'ון הייטינחה (IMAGO)

ב’טלגרף’ תהו האם זה היה משחקו האחרון של מאמן הקבוצה, לאור פתיחת העונה הרעה: “האם זהו יום הדין של הייטינחה? או שהוא יקבל הזדמנות אחרונה?”. על נציגנו הישראלי, שפתח בהרכב והשלים 90 דקות כחלות, נרשם: “גם אוסקר גלוך נראה מדוכא”. באתר ‘VI’ נכתב: “אחרי הבעיטה החופשית הגרועה של גלוך, קיבלנו מתפרצת קטלנית ושער של פייר אמריק אובמיאנג”.

כאמור, בהולנד לא חסו גם על ההופעה של אוסקר, בעוד הניתוח במקומות אחרים היה בעניין המיקום והפעולות ההתקפיות שלו: “נגד פ.ס.וו איינדהובן, הניסוי עם גלוך כחלוץ מדומה עבד בצורה מפתיעה. עם זאת, בצ’מפיונס הוא הוכח כלא יעיל. השחקן שנרכש במיליונים הוא שחקן קל משקל והופיע במשחק רק כשהלך לקחת את הכדור בעצמו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */