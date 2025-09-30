נערים ג': קאמבק כחול סגר מחזור בליגת העל

המחזור השישי בליגת העל של שנתון נערים ג' ננעל שלשום (שני), לאחר שכל שמונת המשחקים האחרים נערכו בסופ"ש. 38 שערים נכבשו בתשעה משחקים - מהם שני משחקים הסתיימו בתוצאת תיקו. בפסגת הטבלה ממשיכה לשמור על מאזן מושלם ואף מחזקת את מעמדה מכבי ת"א, נוכח תוצאות התיקו שהושגו במשחקיהן של שתי הנציגות של העיר פ"ת, שכעת מרוחקות ארבע נקודות מהפסגה. בתחתית הטבלה בני סכנין עדיין ללא נקודות ועירוני קרית שמונה, המוחרגת מירידה, עם נקודה אחת במאזנה. מכאן לזרקור למשחקים המסקרנים של המחזור ולתוצאות שהושגו.



בני יהודה ת"א - הפועל פ"ת 2:2



אקורד הסיום של המחזור היה דרמטי במיוחד, זאת לאחר מחצית שנייה מרתקת במשחק שנערך במגרש בשכונת התקווה בת"א, שם אירחה בני יהודה את הפועל פ"ת, שהייתה קרובה לספוג הפסד ראשון בעונה זו.



לאחר מחצית ראשונה מאופסת פתחה הקבוצה המארחת את המחצית השנייה בעוצמה התקפית: בתוך שתי דקות הצליחה בני יהודה למצוא פעמיים את רשתה של האורחת. בדקה ה-42 היה זה שער שכבש שקד יעיש ובדקה ה-44 היה זה שער שכבש ניתאי יחזקאל, שהכפיל את יתרון הכתומים ל-0:2.



הפועל פ"ת התעוררה לפני שנהיה מאוחר. שערים שכבשו: יאמן ריאן (76) ואורן אביוב בתוספת הזמן מנעו מבני יהודה ניצחון וקבעו שוויון 2:2, שמוריד את הפועל פ"ת למקום השלישי, בשל יחס שערים נחות בהשוואה ליריבה העירונית, מכבי.

בית"ר ירושלים - בני סכנין 0:3



הקבוצה מהבירה, המודרכת ע"י משה מור, זכתה בניצחון שלישי ובנקודת ליגה עשירית על חשבון האורחת מהצפון, שכמהה לנקודות ליגה ראשונות.



אחרי מחצית ראשונה נטולת שערים הצליחה בית"ר ירושלים לכבוש שלושה שערים בפרק זמן של 34 דקות: שערים שכבשו מארק בלסקי (52), גיא אוזן (71) ואראל דוד (86) העניקו לבית"ר ירושלים את הניצחון.

הפועל רעננה - מ.כ נווה יוסף 3:2



מ.כ נווה יוסף שברה בצורת של ארבעה משחקים ללא ניצחון, עם שער דרמטי בתוספת הזמן של משחק החוץ מול הפועל רעננה, שצברה 8 נקודות עד למשחק זה, פי שתיים מסך הנקודות שהיו במאזנה של נווה יוסף.



בדקה ה-27 שער שכבש בבעיטת פנדל דניאל חלבי העלה את נווה יוסף ליתרון 0:1, אך רעננה חידשה את המשחק ומיד לאחר מכן שער שכבש רואי ישי קבע שוויון 1:1.



המחצית השנייה נפתחה עם שער מהפך לזכות נווה יוסף, דניאל חלבי, שמשך חמישה מחזורים שבת מהבקעות, השלים צמד אישי וקבע 1:2 לזכות נווה יוסף. בדקה ה-50 שער שכבש עידו ששה קבע שוויון 2:2, אך בתוספת הזמן של המשחק שער שכבש בבעיטה מכ-23 מטרים ניר רטצר, שעלה כמחליף בדקה ה-65 וכבש שער ניצחון דרמטי בהתקפה האחרונה של המשחק, שער שקבע ניצחון 2:3 לזכות נווה יוסף.



עמית פרץ, מאמנה של נווה יוסף, סיכם את המשחק: "היה משחק קשה מאוד מול קבוצה מאומנת, שהגיעה אחרי שני ניצחונות. אנחנו הגענו אחרי רצף של ארבעה משחקים בלי ניצחון, אחרי ששיחקנו מול מכבי ת״א מכבי פ״ת, מכבי חיפה ומ.ס אשדוד. הובלנו פעמיים, ככה שהרגשנו שמגיע לנו ואנחנו רוצים לנצח ולצאת לדרך חדשה. זה הגיע בשנייה האחרונה של המשחק, הכי מתוק שיש".

יתר התוצאות:



מכבי ת"א - הפועל ראשל"צ 0:7. כבשו לזכות מכבי ת"א: דניאל פרץ, עמית מירלי ואיתמר בן מאיר - צמד כ"א, עילאי היילה.



מכבי פ"ת - הפועל באר שבע 1:1. כבש לפ"ת: איתי קליפה. כבש לבאר שבע: יהלי סויסה



הפועל חדרה - מכבי נתניה 3:0. כבשו לנתניה: איתי מטיאס, דביר בן שלוש ורום זהבי.



מ.ס אשדוד - הפועל ת"א 3:1. כבש לאשדוד: עומר שינה. כבשו להפועל ת"א: דניאל שאול, איתי גוסרסקי וליאם לוי.



הפועל כפר סבא - הפועל ירושלים 0:1. כבש לכפר סבא: ליאם רועי (בעיטת פנדל).



מכבי חיפה - עירוני קרית שמונה 0:6. כבשו לחיפה: יוגב אוחיון ורודי ג'רוס - צמד כ"א, חסן סרחאן וליאם כיאל.

