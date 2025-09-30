יום רביעי, 01.10.2025 שעה 00:11
בענק: מכבי ת"א חזרה מ-3:1 לניצחון 3:5

המחזור ה-6 בליגת נערים א' – על: בלפר ושחקניו מושלמים עם 18 נקודות. מכבי חיפה והפועל ת"א צמודות אליה. גם מכבי פתח תקווה, חדרה ורעננה ניצחו

מכבי תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)
מכבי תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

רגע לפני יום הכיפורים, המחזור השישי בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2009, יצא לו לדרך הערב (שלישי). בסוף השבוע לא יתקיימו משחקים בליגה זו, שתחזור אלינו בין ה-10-11/10. מכבי תל אביב נותרה מושלמת, לאחר ניצחון הירואי בדמות 3:5 על הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה רשמה 0:3 על כפר סבא, הפועל תל אביב הסתפקה ב-0:1 על בית"ר טוברוק.

בתוך כך, בית"ר ירושלים הופתעה מול בני סכנין, כשהאחרונה הצליחה להשיג נקודה יקרה מפז, שנייה במספר העונה. מכבי פתח תקווה לא התקשתה מול העולה החדשה, נהלל יזרעאל וניצחה אותה 0:4. הפועל חדרה נהנתה מ-2:5 על הפועל קריית שמונה, הפועל רעננה ניצחה 0:3 את מכבי נתניה, ניצחונות גם לבני יהודה ת"א ומ.ס. אשדוד על יריבותיהן, באר שבע והפועל ירושלים.

הפועל פתח תקווה – מכבי תל אביב 5:3
איזה מהפך מטורף ביצעה לה מכבי תל אביב, שכבר פיגרה 3:1 בידי המארחים בכחול. הקבוצה של ארז בלפר הוכיחה, מתחילת העונה, כי היא לא פראיירית. נוכח הניצחון המטורף, הקבוצה שמרה על המקום הראשון. מאור אסולין, יונתן מעוז ואיתי קדוש הבקיעו למקומיים, נועם עזרן (שלושער) ועידו יוסף (צמד) סיפקו הסחורה (בענק) מן העבר השני. 

הפועל תל אביב – בית"ר טוברוק 0:1
ככה קשה, ככה מתוק. חמש דקות לאחר שנכנס לכר הדשא פואד גנאים, קבע הוא את תוצאת המשחק בדקה ה-71 להתמודדות. הפועל תל אביב נשארת אחת משלוש הקבוצות שטרם הפסידו העונה, יחד עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב. מה גם שהאדומים ממתחם וולפסון עם כמות הספיגות הנמוכה בליגה, לצד מכבי תל אביב. טוברוק, לעומת זאת, עם הפסד שני העונה בליגה. 

הפועל תל אביב נערים אהפועל תל אביב נערים א' (נזיה סולטן)

הפועל כפר סבא – מכבי חיפה 3:0
הירוקים מהכרמל גברו על הירוקים מהשרון ומבססים הם את מעמדם בין שלוש המקומות הראשונים בטבלת הליגה. כפר סבא, שרשמה רצף של שלושה ניצחונות בדמות 1:2 בזה אחר זה, מפסיד הפעם, הרי שהירוקים מהכרמל היו עדיפים פי כמה. יגל תרשיש, שהתכבד בצמד וכאמל הנו, סגרו עניין. הדר קליינמן, שראה אדום בדקה ה-72, השאיר את מכבי חיפה ב-10 שחקנים.

הפועל חדרה – הפועל קריית שמונה 2:5
החדרתיים עם יריבה בהזמנה, שהביאה להם את ניצחון הליגה השני לעונה. עילאי מוריוסף קבע 0:1 לחדרה, כשלאחר דקה אחת של שמחה, איתי אקסול הישווה ל-1:1. עילאי השלים צמד במחצית השנייה, מואמן קבהא סיפק צמד ועילאי מאגילו השלים. איתי אקסול, מקריית שמונה, אף הוא התכבד בצמד. קריית שמונה, מלבד ניצחון בודד, עם חמישה הפסדים עד כה.

הפועל חדרה (מואיד עויסאת)הפועל חדרה (מואיד עויסאת)

הפועל רעננה – מכבי נתניה 0:3
ניצחון מרשים במיוחד לחבר'ה של אלירן מזרחי, שבעבר במדי היהלומים. רעננה מחבר ניצחון שלישי העונה ומשווה הנקודות למכבי נתניה (10). אריאל שוורצמן, אוראל חביב ויהונתן דור קבעו את תוצאת המשחק. החבר'ה של יובל עקיבא לא הגיעו להתמודדות. אין ספק ששוורצמן, המשמש כקפטן, הוא האס והדבר הבא ברעננה, במדיה החל לשחק ועד היום פורע שטרות פעם אחר פעם.

הפועל ירושלים – מ.ס. אשדוד 1:0
ניצחון ליגה ראשון למ.ס. אשדוד, שיוצאת מאבו גוש בשמחה גדולה, אחרי תקופה מאתגרת במיוחד ומה גם שטרם מצאה הקבוצה מאמן. יהונתן מלכא, בדקה הרביעית להתמודדות, קבע את תוצאת המשחק. ירושלים של עודד ברנע לא הצליחו, לכל הפחות, להשוות, מה שהוביל להפסד ליגה רביעי העונה. לשתי הקבוצות ארבע נקודות ושתיהן עדיין בתחתית הליגה.

בני יהודה ת"א – הפועל באר שבע 1:3
הכתומים מבירת הנגב התעלו על עצמם והשיגו ניצחון עמוק בתוך תוספת הזמן. הראל חבני כיכב עם שלושער(!). ניר אולגרט צימק מן העבר השני. בני יהודה יוצאת לכיפורים עם שלושה ניצחונות לצד שלושה הפסדים. הפועל באר שבע, לעומת זאת, פתחה עונה בצורה הרבה פחות משכנעת עם ארבעה הפסדים לצד צמד ניצחונות.

בני יהודה (גבני יהודה (ג'יימס דורון לינדנר)

בית"ר ירושלים – בני סכנין 0:0
ללא הכרעה. החבר'ה של רועי טלמור קיוו לטפס מעלה ולהגיע ל-10 הנקודות אחרי שישה מחזורים, אלא שלסכנין וסאמר מיעארי היו תוכניות אחרות בהחלט. בית"ר חסרה את הרגל המסיימת שתביא את השער, סכנין, מהמקום האחרון, השיגה את הנקודה השנייה שלה, בסך הכל, עד כה, העונה. בית"ר, אגב, בשלוש משחקיה הביתיים, עד כה, העונה, טרם הפסידה.

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי פתח תקווה 4:0
לא כוחות. לא ברור מה עלה בדעתה של נהלל יזרעאל להעפיל לליגת נערים א' – על ולליגת נערים ב' – על, אבל נכון להיום, זה נראה רע מאוד, הן שם והן פה. חבל בעבור הנערים הצעירים, שלמרות הניסיונות, לא מספקים הסחורה. נהלל יזרעאל סוגרת המחזור כקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בליגה (24). לפתח תקווה הבקיעו תמיר בר (צמד), יהונתן שטינברג ונועם שמואל.

