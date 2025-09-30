עוצרת במקום: ולנסיה הפסידה 2:1 לריאל אוביידו

לאחר שביקרה בברצלונה ועשתה תיקו מול אספניול, חזרה הערב (שלישי) ולנסיה למשחק השלמה ביתי במסטאייה, שנדחה בעקבות שיטפונות בעיר, והפסידה 2:1 לריאל אוביידו, שעלתה מעל לקו האדום, זאת במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית. המשחק שודר בערוץ ONE.

השליטה הייתה ברגליה של העטלפים, שאיימו טיפה יותר. הם עלו ליתרון כבר בדקה הרביעית מרגליו של ארנאו דנג’ומה, שלאחר מכן בדקה ה-75 החמיץ פנדל. לקראת סוף המשחק, השלימה האורחת מהפך עם שערים בדקות ה-85’ וה-86’ מרגליהם של לוקה איליץ’ וסלומון רונדון בהתאמה. בדקה ה-92’ קיבל איליץ’ כרטיס אדום והותיר אותה בעשרה שחקנים, אך היא הצליחה לצאת בכל זאת עם שלוש הנקודות.

ולנסיה נשארה במקום ה-12 ואיבדה שלוש נקודות יקרות. המחזור הבא יפגיש את חניכיו של קורברן עם ג’ירונה, שפתחה לא טוב את העונה. מנגד, העולה החדשה תפגוש את לבאנטה ותנסה לרשום ניצחון שני ברציפות.