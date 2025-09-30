"מקווה שווקר לא נפצע קשה, הפסד קשוח עבורנו"

מכבי תל אביב ראתה את יריבתה העירונית, הפועל תל אביב, מנצחת לראשונה בהיסטוריה ביורוליג. הצהובים ציפו להחזיר תשובה במסגרת המחזור הראשון של המפעל הערב (שלישי), אך נכנעו 85:78 לאנדולו אפס וההפסד קיבל טעם מר נוסף כשלוני ווקר נתקל במאמן הטורקים ונפצע לקראת הסיום.

עודד קטש דיבר בתום ההתמודדות: “לא הגענו פייבוריטים, אך אנחנו מרגישים רע כי היינו בתחושה שכבר היה לנו את זה, אז זה הפסד קשוח עבורנו. הפסדנו את ההובלה שלנו ולקחנו החלטות רעות, במיוחד בהתקפה במחצית השנייה. יש עדיין כמה הרכבים שאנחנו צריכים ללמוד לשחק יחד וזה ייקח זמן”.

מאמן הצהובים המשיך: “כן אהבתי את המאמץ של השחקנים, אך יש לנו עוד דרך ארוכה. יש לי בראש 10-15 פוזשנים שפשוט ויתרנו עליהם, לא היינו שקטים מספיק”. על מצבו של לוני ווקר, שכאמור נפגע ולא סיים את המשחק, הוסיף האיש על הקווים של מכבי ת”א: “אני מקווה שזה לא קשה מדי, אבדוק את זה עכשיו כי אני לא באמת יודע עדיין”.

לוני ווקר (קרדיט: Filip Roganovic)

עוד מקטש: “היו כמה דקות, בעיקר בחצי הראשון, ששלטנו ושיחקנו איך שרצינו. זה לא היה יום הקליעות הכי טוב שלנו, אבל לא בטוח שבגלל זה הפסדנו את המשחק. במחצית השנייה לא הייתה לנו מספיק תשוקה, אבל זה משהו שהוא חלק מהתהליך. אנחנו צריכים ללמוד לשחק כקבוצה גם בהתקפה וגם בהגנה”.

“צריך הרבה ניסיון כדי לנצח את המשחקים האלה, אבל אנחנו מרימים את הראש כי יש לנו עוד משחק בקרוב נגד יריבה מאוד חזקה. היורוליג היא תחרות ברמה גבוהה מאוד”, אמר מאמן מכבי ת”א וסיכם לקראת ההתמודדות נגד פאריס: “קבוצה שונה לגמרי, היא מאוד אגרסיבית ואינטנסיבית. יש לנו יומיים עם יום כיפור באמצע, כדי להתכונן למשחק באנרגיות אחרות ואפילו פראי במובן המקצועי של המילה”.

מכבי ת”א אגב עדכנה לגבי ווקר, כאשר על פי בדיקה ראשונית, הרכש שהגיע הקיץ לצהובים מישראל סובל מחבלה בעקב. בבוקר יוחלט אם נדרשת בדיקה נוספת ואם להקדים את שובו של השחקן ארצה.

אושיי בריסט: “הם לקחו יותר מדי ריבאונד התקפה עלינו בתחילת המשחק, אנחנו צריכים לשלוט בזה יותר טוב. מה צריך לעשות כדי לנצח את המשחק הבא? להמשיך במה שעשינו עד עכשיו גם בהכנה לעונה, ויהיה בסדר”. ג’ימי קלארק הסכים עם חברו: “הם שלטו בריבאונד התקפה, אנחנו עדיין קבוצה חדשה. לא שיחקנו את המשחק הכי טוב שלנו, אבל עדיין היינו קרובים. אז אם נשחק הכי טוב שלנו, נשיג תוצאות”.