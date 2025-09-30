יום שלישי, 30.09.2025 שעה 23:22
כדורגל ישראלי

קרע ברצועה הצולבת לקאסה, שגמר את העונה

מכבי חיפה עדכנה שתוצאות הבדיקה של הקשר הולידו חדשות רעות, והוא למעשה לא יחזור לשחק ב-25/26: "הצוות הרפואי יחליט בקרוב על הטיפול והשיקום"

|
ליאור קאסה (עמרי שטיין)
ליאור קאסה (עמרי שטיין)

אחרי שקיבלה צפירת הרגעה לגבי גאורגי ירמקוב, חדשות רעות למכבי חיפה מכיוונו של ליאור קאסה, שנפצע במהלך המשחק אמש (שלישי) מול הפועל באר שבע בהפסד 1:0 בסמי עופר. 

הירוקים עדכנו שהקשר נבדק הערב ומתוצאות הבדיקה עלה כי השחקן סובל מקרע ברצועה הצולבת בברך שמאל: “בימים הקרובים הצוות הרפואי יחליט על אופן הטיפול והשיקום. אנו מאחלים לליאור רפואה שלמה”.

קאסה עלה אתמול בדקה ה-63 מול הדרומיים שבפסגה, במצב בו החבורה של דייגו פלורס כבר פיגרה משער שכבש דן ביטון. אלא שקצת יותר מעשר דקות אחר כך, בדקה ה-75, הוא הוחלף וירד חזרה לספסל לאור הפציעה.

למעשה, זמן ההחלמה והשיקום מאותו קרע בצולבת אומרים בעצמם שקאסה גמר את העונה מבחינתו. מי שקיווה לקבל יותר הזדמנויות בקבוצה מהכרמל, לא יחזור לשחק ב-2025/26 ויתרכז כעת בתהליך המאתגר של החזרה מהפציעה.

