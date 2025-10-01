צרה נוספת לנתניה: גם ג'טיי צפוי לעבור ניתוח

מכבי נתניה קיבלה בתחושות קשות את ההודעה על פציעתו של בלם הקבוצה, סאבא חוודג'יאני, שסובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית ויחמיץ את המשך העונה ולמעשה לא יחזור לשחק עד תום העונה במדי הקבוצה.

אלא שלצד היעדרותו של הגיאורגי, מסתמן כי המאמן יוסי אבוקסיס יצטרך להתמודד עם מכה נוספת: הבלם מוחמד ג'טיי, שחזר לאחרונה לתוכניות, סוחב כבר תקופה ארוכה פציעה בברך ועל פי המסתמן, הוא יעבור ניתוח.

הקמרוני לא נכלל בסגל במשחק האחרון מול הפועל ירושלים ולמעשה זאת הייתה הסיבה, כאשר הוא ניסה לבצע שיקום ללא ניתוח, אך נראה שאין מנוס. משמעות הדבר היא שאם ילך לניתוח, הוא צפוי להיעדר מהמגרשים לפרק זמן של לפחות חודשיים.

יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)

איתי בן שבת, חזר לאימונים חלקיים ולקראת סוף השבוע יתברר אם יהיה בסגל למשחק מול בני סכנין ביום ראשון, כאשר אבוקסיס נותר בסגל רק עם דניס קוליקוב וכארם ג'אבר, שבמשחקים האחרונים הוסט בחזרה לעמדתו הטבעית כמגן, כאשר גם יובל שדה יכול לשחק כבלם.

אבוקסיס ינסה לאלתר, כאשר האופציה היחידה להתחזק היא צירוף של שחקן חופשי. כזכור, בלמה לשעבר של הפועל באר שבע, איתן טיבי, עדיין ללא קבוצה, אך בנתניה עדיין לא קיבלו החלטה אם ללכת על המהלך. מי שכן חזר לכשירות הוא המגן השמאלי רותם קלר, שחזר לאימונים מלאים.