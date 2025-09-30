"החיה את ריאל מדריד": מספרים מפלצתיים לאמבפה

ריאל מדריד התאוששה מהדרבי הקשה מול אתלטיקו והביסה הערב (שלישי) 0:5 את קייראט אלמטי בליגת האלופות, במשחק שבו כל הזרקורים הופנו אל קיליאן אמבפה. הכוכב הצרפתי סיים את הערב עם שלושער אדיר, העלה את מאזנו ל־15 שערים העונה (13 מתוכם במדי ריאל מדריד), והשלים נתון מסחרר של שער בכל משחק שבו שותף בחודש ספטמבר.

ב’מארקה’ היללו את החלוץ עם הכותרת: “אמבפה החיה את ריאל מדריד”, בעוד שב’אס’ דיברו על “חמישייה כדי להחזיר את ההנאה” אחרי ההפסד הכואב בדרבי. עבור שני העיתונים, המסר היה ברור: אמבפה הוא זה שמחזיר את החיוך למועדון ומסמן את הדרך קדימה בליגת האלופות.

אמבפה כבש כבר חמישה שערים בשני משחקי הצ’מפיונס העונה, ובכך נכנס לרשימה היוקרתית של מרובי השלושערים במפעל, עם ארבעה כאלו, כמו קארים בנזמה, ורק מאחורי ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (8 כל אחד) ורוברט לבנדובסקי (6). מבחינה היסטורית, הצרפתי בן ה־26 כבר חקוק בשורה אחת עם הגדולים ביותר.

המשחק עצמו נפתח בעצלתיים עבור הבלאנקוס, שנראו מעט מופתעים מהאינטנסיביות של הקזחים. אבל אז הגיע אמבפה. כבר בדקות הראשונות המציא בעקב מהלך גאוני שהשאיר את ויניסיוס מול השוער, ואחר כך בעט כדור חד שנהדף בקושי. בפעם השלישית, זה כבר נכנס. פנדל מדויק, החמישי ברציפות שלו העונה בליגת האלופות, שלח את ריאל מדריד ליתרון ראשון.

הצרפתי לא עצר שם: בכל נגיעה יצר סכנה, בכל התקפה נראה כאילו המשחק כתוב מראש לטובתו. “כל ניסיון הופך לגול או לבישול”, נכתב בספרד, “זה הכושר הטוב ביותר בקריירה שלו”. אמבפה השלים שלושער עוד לפני שריקת הסיום, הראה שוב שהוא השחקן הקטלני ביותר של ריאל מדריד וגרם לאוהדים להרגיש שהם צופים בגרסה המושלמת של מספר 10 החדש שלהם.

המספרים מדברים בעד עצמם: שלושער בליגת האלופות, 11 שערים ב־9 משחקים העונה במועדון, 15 שערים בסך הכול עבור קבוצה ונבחרת – ובעיקר תחושה שאמבפה, אחרי החבטה בדרבי, שוב הרים את מדריד לגבהים שאליהם היא שייכת.