ליגת האלופות 25-26
61-72ריאל מדריד1
31-51איינטרכט פרנקפורט2
30-41פאריס סן-ז'רמן3
31-41ספורטינג ליסבון4
33-52קלאב ברוז'5
31-31אוניון סט. ז'ילואז6
31-31באיירן מינכן7
30-21ארסנל8
30-21אינטר9
30-21מנצ'סטר סיטי10
32-31קרבאח אגדם11
32-31ליברפול12
31-21ברצלונה13
30-11טוטנהאם14
35-22אטאלנטה15
14-41בורוסיה דורטמונד16
14-41יובנטוס17
12-21בודה גלימט18
12-21באייר לברקוזן19
12-21פ.צ. קופנהאגן20
12-21סלביה פראג21
10-01אולימפיאקוס22
10-01פאפוס 23
03-21אתלטיקו מדריד24
03-21בנפיקה ליסבון25
02-11מארסיי26
02-11ניוקאסל27
01-01ויאריאל28
03-11צ'לסי29
03-11פ.ס.וו. איינדהובן30
02-01אייאקס31
02-01אתלטיק בילבאו32
02-01נאפולי33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
09-12קייראט36

"החיה את ריאל מדריד": מספרים מפלצתיים לאמבפה

הכוכב כבש בכל משחק שלו בספטמבר, הגיע לארבעה שלושערים באלופות (כמו בנזמה), וזכה למחמאות בספרד: "הכושר הטוב ביותר בקריירה". כל הנתונים מההופעה

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד התאוששה מהדרבי הקשה מול אתלטיקו והביסה הערב (שלישי) 0:5 את קייראט אלמטי בליגת האלופות, במשחק שבו כל הזרקורים הופנו אל קיליאן אמבפה. הכוכב הצרפתי סיים את הערב עם שלושער אדיר, העלה את מאזנו ל־15 שערים העונה (13 מתוכם במדי ריאל מדריד), והשלים נתון מסחרר של שער בכל משחק שבו שותף בחודש ספטמבר.

ב’מארקה’ היללו את החלוץ עם הכותרת: “אמבפה החיה את ריאל מדריד”, בעוד שב’אס’ דיברו על “חמישייה כדי להחזיר את ההנאה” אחרי ההפסד הכואב בדרבי. עבור שני העיתונים, המסר היה ברור: אמבפה הוא זה שמחזיר את החיוך למועדון ומסמן את הדרך קדימה בליגת האלופות.

אמבפה כבש כבר חמישה שערים בשני משחקי הצ’מפיונס העונה, ובכך נכנס לרשימה היוקרתית של מרובי השלושערים במפעל, עם ארבעה כאלו, כמו קארים בנזמה, ורק מאחורי ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (8 כל אחד) ורוברט לבנדובסקי (6). מבחינה היסטורית, הצרפתי בן ה־26 כבר חקוק בשורה אחת עם הגדולים ביותר.

המשחק עצמו נפתח בעצלתיים עבור הבלאנקוס, שנראו מעט מופתעים מהאינטנסיביות של הקזחים. אבל אז הגיע אמבפה. כבר בדקות הראשונות המציא בעקב מהלך גאוני שהשאיר את ויניסיוס מול השוער, ואחר כך בעט כדור חד שנהדף בקושי. בפעם השלישית, זה כבר נכנס. פנדל מדויק, החמישי ברציפות שלו העונה בליגת האלופות, שלח את ריאל מדריד ליתרון ראשון.

הצרפתי לא עצר שם: בכל נגיעה יצר סכנה, בכל התקפה נראה כאילו המשחק כתוב מראש לטובתו. “כל ניסיון הופך לגול או לבישול”, נכתב בספרד, “זה הכושר הטוב ביותר בקריירה שלו”. אמבפה השלים שלושער עוד לפני שריקת הסיום, הראה שוב שהוא השחקן הקטלני ביותר של ריאל מדריד וגרם לאוהדים להרגיש שהם צופים בגרסה המושלמת של מספר 10 החדש שלהם.

המספרים מדברים בעד עצמם: שלושער בליגת האלופות, 11 שערים ב־9 משחקים העונה במועדון, 15 שערים בסך הכול עבור קבוצה ונבחרת – ובעיקר תחושה שאמבפה, אחרי החבטה בדרבי, שוב הרים את מדריד לגבהים שאליהם היא שייכת.

