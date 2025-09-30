"ויניסיוס שוב זעם על החילוף של צ'אבי אלונסו"

דרמה בריאל מדריד למרות הניצחון והחזרה למסלול. ויניסיוס הביע שוב זעם גלוי כלפי החלטה של מאמנו צ’אבי אלונסו, הפעם במשחק באלמטי מול קייראט בליגת האלופות. בדקה ה־70, כשהבין שהמספר שלו מופיע על הלוח האלקטרוני, הברזילאי ירד לספסל בסערה והראה סימנים ברורים של כעס.

“הוא התלונן על החילוף, למרות שלא הציג יכולת רעה עד אותו רגע, תרחיש שכבר התרחש מול אספניול, אז נחשפה המתיחות ההולכת וגוברת בינו לבין מאמנו. גם מול אספניול, בדיוק כמו מול קייראט, פינה ויניסיוס את מקומו לרודריגו, מהלך שקיבל בחוסר חשק מופגן”, ניתחו בספרד.

“הוא יצא מהדשא בפנים חמוצות, זרק בקבוק מים והתלונן בקול. באותו ערב הגיע אחרי משחק שבו פתח רק מהספסל מול מארסיי בליגת האלופות. הפעם, הוא לא הצליח למצוא את הרשת כלל, בעוד קיליאן אמבפה השלים שלושער כמעט בלי להתאמץ”, הוסיפו.

“מערכת היחסים בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו, שעוברת טלטלות רבות, חוזרת שוב למתיחות גבוהה. המאמן בעצמו הודה בעבר אחרי חילוף דומה כי ‘זה לא היה הרגע הכי טוב לשיחה עם מספר 7’. כעת, אחרי עוד חילוף רגיש, נדמה שהאש שוב בוערת בין השניים”, סיכמו בספרד.