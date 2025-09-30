"ברצלונה התמוטטה מול הכוח של וסיליה מיציץ'"

הפועל תל אביב פתחה הערב (שלישי) את דרכה ביורוליג בצורה חלומית כשניצחה את ברצלונה 87:103 בתצוגה אדירה. בספרד לא נותרו אדישים ליכולת של הבחורים של דימיטריס איטודיס וחילקו מחמאות ללא הפסקה, כשווסילייה מִיצ’יץ’ במרכז העניינים.

"מכה בבכורה", נכתב ב'מארקה', ב'אס' הוספו: "ברצלונה התמוטטה מול הכוח של מיציץ'". ב’מונדו דפורטיבו’ התמקדו בצלף הסרבי ובקצב ההתקפי של הפועל: “מיצ’יץ’ סגר את המשחק”. גם ב’ספורט’ היללו את קור הרוח והאכזריות של האדומים במאני טיים: “איזו שלשה של מיצ’יץ’ כדי לסגור את המשחק. השלשות של מיצ’יץ’ לא מפסיקות”. ותחושת חוסר האונים של היריבה מול הסרבי: “אי אפשר לעצור את החבר’ה האלה”.

עוד הוסיפו: “ניצחון מרשים להפועל תל אביב בבכורה ביורוליג. ברצלונה לא הצליחה להתאים את עצמה לקצב ההתקפי של איטודיס, והיא צריכה להשתפר משמעותית בהגנה”.

וסיליה מיציץ' ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

ב’אס’ המשיכו את קו המחמאות: “הפועל תל אביב שלטה במשחק מהפתיחה ועד הסיום, קלעה מעל 25 נקודות בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים, והוכיחה שלמרות היותה עולה חדשה, צריך לחשב לה מסלול מחדש בכל תחזית לפלייאוף”.

“זה כבר היה ברור על הנייר, כשרואים סגל עם מיצ’יץ’, כריס ג’ונס, ברייאנט ומוטלי, אבל האדומים גם אישרו זאת מול בארסה שלא הצליחה לעצור אותם. הבעיה של בארסה לא הייתה בהתקפה, כמעט אף פעם לא, אבל לפנרויה יש הרבה עבודה בהגנה אם הוא רוצה להתחרות על אחד מעשרת המקומות הראשונים בטבלה”, המשיכו.

“מיצ’יץ’ חזר ליורוליג עם בום, כשפתח את המשחק בשלשה משבעה מטרים בנגיעה הראשונה שלו”, סיכמו.