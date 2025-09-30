דובאי ניצחה 76:89 את פרטיזן בלגרד ביורוליג

עונת היורוליג, ולראשונה אי פעם עם שתי קבוצות ישראליות, יצאה הערב (שלישי) לדרך ומלבד מכבי והפועל תל אביב, שעורכת בכורה במפעל, ישנם עוד חמישה משחקנים מסקרנים.

דובאי – פרטיזן בלגרד 76:89

ההופעה ההיסטורית של הקבוצה מאיחוד האמירויות הסתיימה בהצלחה גדולה עם ניצחון מרשים על החבורה הסרבית. סוללת הכוכבים המקומית רקדה על הפרקט באולם קוקה קולה ופתחה ברגל ימין את הופעותיה במפעל הבכיר של אירופה (והמפרץ הפרסי). דוויס ברטנס הלטבי המנוסה הצטיין אצל המנצחת עם 20 נקודות, דז’נאן מוסא הבוסני גם היה במשחק איכותי ותרם למנצחת 19 נקודות, 4 אסיסטים ו-5 כדורים חוזרים.