לטיסיה בק חוזרת לסבב היוקרתי בעולם ב-LPGA

הישג אדיר לגולף הישראלי. הגולפאית חוזרת באופן רשמי לסבב ה-LPGA היוקרתי ביותר בעולם לשנת 2026, לאחר שסיימה את השנה במקום השביעי בסבב ה-Epson

לטיסיה בק (רויטרס)
לטיסיה בק (רויטרס)

הישג אדיר לגולף הישראלי. לטיסיה בק היום (שלישי) באופן רשמי לסבב ה-LPGA היוקרתי ביותר בעולם לשנת 2026, לאחר שסיימה את השנה במקום השביעי בסבב ה-Epson ממנו מעפילים אליו.

לטיסיה בק בת ה-33 חוזרת לסבב ה-LPGA לראשונה מאז 2021, אבל הפעם היא הבטיחה כרטיס ישיר ומלא לאירוע הגולף הנוצץ ביותר והמוערך ביותר בעולם. בנוסף, היא מכוונת להעפיל למשחקים האולימפיים בלוס אנג׳לס 2028 אחרי שהופיעה כבר בריו 2016.

מלבד ההישג הספורטיבי האדיר, על הדרך הגולפאית הישראלית הרוויחה השנה פרסים בסך כולל של מעל 100,000 דולר.

במקביל, הגולפאי איתי כהן השתתף בניצחון קבוצתו - אוניברסיטת סן חוזה סטייט - בטורניר ג’ים דהלאפה הראשון שנערך במישיגן שבארה״ב. כהן שב אחרי שנה בה סבל מפציעה.

סן חוזה סטייט סיימה בתוצאה קבוצתית מרשימה של 15- מתחת לתקן, חמש חבטות לפני פרינסטון, והוכתרה כאלופת הטורניר. איתי כהן, בוגר IMG Academy ובשנה השלישית ללימודיו באוניברסיטת סן חוזה, המייצג את ישראל בזירה הבינלאומית, לקח חלק בנבחרת המנצחת והיה שותף מלא להישג הקבוצתי.

