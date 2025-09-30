"מקווה שפדרי פוטר לא יוציא את השרביט שלו"

לואיס אנריקה דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש המסקרן מחר (רביעי, 22:00) בין ברצלונה לפאריס סן ז’רמן. המאמן הספרדי, שחוזר לעיר שבה הפך לדמות נערצת, הציג ביטחון ושידר רוגע, תוך שהוא מבהיר מה תהיה המפתח מבחינתו , שליטה מוחלטת בכדור. “המפתח יהיה לקחת מהם את הכדור”, אמר, והודה: “עם פדרי ופרנקי דה יונג זה לפעמים נראה בלתי אפשרי”.

המאמן נשאל על תחושותיו לשוב לעיר שבה בנה את שמו: “אני לא יכול להגיד מילה רעה על ברצלונה. אהיה אסיר תודה לנצח, ואני תמיד מרגיש את החיבה של האוהדים”. על האצטדיון, שהפעם לא יהיה קאמפ נואו אלא מונז’ואיק, אמר: “זה ברור שזה לא אותו דבר, אבל גם כאן יש לי זיכרונות נהדרים, כמו טקס הפתיחה של אולימפיאדת 1992”.

על ההבדלים בין העבר להווה, העדיף המאמן להתרכז בהווה: “אני לא אוהב השוואות. אני רק יכול לומר שאני אוהב את בארסה של פליק. הוא מאמן ברמה הכי גבוהה, לא מהסס, לוחץ גבוה ודוחף קדימה. אני אוהב לראות את הקבוצה הזו משחקת, היא מהנה”.

לואיס אנריקה (IMAGO)

כשנשאל על היעדרויות, שמר על גישה מעשית: “אפשר להתמקד בחיסורים ואפשר להתמקד בתוצאות. זה לא משנה מי משחק, כולם שחקנים טובים. אנחנו כאן כדי להתחרות ולא להתבכיין”.

גם הנושא של אוסמן דמבלה עלה, אחרי זכייתו בכדור הזהב. “כמאמנים אנחנו אחראים מאה אחוז כשאנחנו מפסידים, וכמעט לא כשאנחנו מנצחים. המזל שלי בפ.ס.ז’ הוא שיש לנו את השחקנים הכי טובים ואת האפשרות הכלכלית להחתים אותם”, אמר.

ולבסוף, המאמן בחר לשבח את הקישור של ברצלונה ובמיוחד את פדרי: “הוא מכיר אותי טוב מאוד. בשבילי הוא הארי פוטר. אני מקווה שהוא לא יביא מחר את השרביט שלו. אבל זה לא רק פדרי, יש לברצלונה אין ספור שחקנים ברמה הכי גבוהה. עם הכדור ובלעדיו, זו קבוצה אדירה”.