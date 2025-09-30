יום שלישי, 30.09.2025 שעה 19:22
ספורט אחר

פרויקט שלוחת וינגייט דרום יוקם בבאר שבע

המיזם שהיה אמור להתקיים בשדרות ובוטל, מתעורר לחיים ומסתמן כי יוקם בבירת הנגב. הממשלה תעביר תקציב של 10 מיליון שקל לתכנון ראשוני בשיתוף המכון

|
מכון וינגייט (מערכת ONE)
מכון וינגייט (מערכת ONE)

פרויקט וינגייט דרום מתעורר לחיים. אחרי שעיריית שדרות ביטלה את המיזם בשטחה באופן מפתיע לאחר שהכל כבר סוכם - מסתמן כי עיריית באר שבע תקים בתחומה את השלוחה של המכון הלאומי לספורט, כך על פי החלטת דירקטוריון מכון וינגייט שאישר זאת היום (שלישי) בישיבתו. גם הממשלה צפויה לאשר את המהלך.

ל-ONE נודע כי ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', ביקש להקים את וינגייט דרום בבירת הנגב, לאחר שעיריית שדרות החליטה שלא להקים את השלוחה בשטחה על בסיס תקציבי מנהלת תקומה לשיקום אזור עוטף עזה לאחר המלחמה. מנכ"ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, נענה לאתגר והכין תוכנית עבודה.

בקרוב הממשלה תעביר החלטה לגבי שיקום העיר באר שבע, כאשר בתוכה יוחלט גם על הקמת וינגייט דרום בעיר. במשרד התרבות והספורט, באגף התקציבים במשרד האוצר ובמכון וינגייט הגיעו לסיכום כי ראשי העיר וראשי המכון צפויים לקבל תקציב לתכנון ראשוני של בסך של 10 מיליון שקל.

הפרויקט למעשה יקים שלוחה של המכון, כך שבזכותו יוקמו מרכזי מצוינות במגוון ענפים לספורטאים המצטיינים מאזור הדרום והנגב, מה שיעזור לספורטאים ומאמנים להגיע בקלות יותר לנבחרות ישראל בעתיד. פרויקט הקמת וינגייט דרום מוערך בסכום של כ-800 מיליון שקל, כך לפי ההערכות במשרדי הממשלה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר דוחף לזה ויצטרך לגייס מקורות מימון.

בעיריית באר שבע צפויים לסכם עם מכון וינגייט כי הם יקצו את השטח עליו עתיד לקום וינגייט דרום, אך עדיין אין מקור תקציבי גדול למימון הבנייה - וזה יהיה האתגר המשמעותי בהמשך. גורמים בעיריית באר שבע מעריכים כי ייתכן והוא יוקם מתרומות ומגיוס כספי מדינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */