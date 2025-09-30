פרויקט שלוחת וינגייט דרום יוקם בבאר שבע

פרויקט וינגייט דרום מתעורר לחיים. אחרי שעיריית שדרות ביטלה את המיזם בשטחה באופן מפתיע לאחר שהכל כבר סוכם - מסתמן כי עיריית באר שבע תקים בתחומה את השלוחה של המכון הלאומי לספורט, כך על פי החלטת דירקטוריון מכון וינגייט שאישר זאת היום (שלישי) בישיבתו. גם הממשלה צפויה לאשר את המהלך.

ל-ONE נודע כי ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', ביקש להקים את וינגייט דרום בבירת הנגב, לאחר שעיריית שדרות החליטה שלא להקים את השלוחה בשטחה על בסיס תקציבי מנהלת תקומה לשיקום אזור עוטף עזה לאחר המלחמה. מנכ"ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, נענה לאתגר והכין תוכנית עבודה.

בקרוב הממשלה תעביר החלטה לגבי שיקום העיר באר שבע, כאשר בתוכה יוחלט גם על הקמת וינגייט דרום בעיר. במשרד התרבות והספורט, באגף התקציבים במשרד האוצר ובמכון וינגייט הגיעו לסיכום כי ראשי העיר וראשי המכון צפויים לקבל תקציב לתכנון ראשוני של בסך של 10 מיליון שקל.

הפרויקט למעשה יקים שלוחה של המכון, כך שבזכותו יוקמו מרכזי מצוינות במגוון ענפים לספורטאים המצטיינים מאזור הדרום והנגב, מה שיעזור לספורטאים ומאמנים להגיע בקלות יותר לנבחרות ישראל בעתיד. פרויקט הקמת וינגייט דרום מוערך בסכום של כ-800 מיליון שקל, כך לפי ההערכות במשרדי הממשלה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר דוחף לזה ויצטרך לגייס מקורות מימון.

בעיריית באר שבע צפויים לסכם עם מכון וינגייט כי הם יקצו את השטח עליו עתיד לקום וינגייט דרום, אך עדיין אין מקור תקציבי גדול למימון הבנייה - וזה יהיה האתגר המשמעותי בהמשך. גורמים בעיריית באר שבע מעריכים כי ייתכן והוא יוקם מתרומות ומגיוס כספי מדינה.