יום שלישי, 30.09.2025 שעה 21:20
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28

גלוך בהרכב אייאקס מול מארסיי בליגת האלופות

אחרי שכבש בשני מחזורים הליגה האחרונים, הקשר ימשיך ב-11 של סגנית אלופת הולנד כשתתארח אצל הצרפתים במסגרת המחזור השני של המפעל הבכיר ב-22:00

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

האם אוסקר גלוך ימשיך במומנטום? הקשר הישראלי יפתח בהרכב של אייאקס אמסטרדם כשזו תתארח אצל מארסיי הצרפתית ב-22:00 במסגרת המחזור השני של ליגת האלופות. 

גלוך נמצא בתקופה מדהימה מבחינה אישית. אחרי פתיחת עונה לא פשוטה בקבוצתו החדשה, הוא נכנס כמחליף וכבש את שער השוויון ב-2:2 מול האלופה פ.ס.וו איינדהובן, ולאחר מכן, פתח בהרכב ואף כבש את שערו השני ברציפות בניצחון 1:2 על נאק ברדה.  

הקשר הישראלי יקווה לעזור לאייאקס להפתיע ולהשיג נקודה ראשונה העונה במפעל הבכיר ביבשת, לאחר שבמחזור הראשון הוא עלה כמחליף בהפסד 2:0 לאינטר. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
