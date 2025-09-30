גלוך בהרכב אייאקס מול מארסיי בליגת האלופות

האם אוסקר גלוך ימשיך במומנטום? הקשר הישראלי יפתח בהרכב של אייאקס אמסטרדם כשזו תתארח אצל מארסיי הצרפתית ב-22:00 במסגרת המחזור השני של ליגת האלופות.

גלוך נמצא בתקופה מדהימה מבחינה אישית. אחרי פתיחת עונה לא פשוטה בקבוצתו החדשה, הוא נכנס כמחליף וכבש את שער השוויון ב-2:2 מול האלופה פ.ס.וו איינדהובן, ולאחר מכן, פתח בהרכב ואף כבש את שערו השני ברציפות בניצחון 1:2 על נאק ברדה.

הקשר הישראלי יקווה לעזור לאייאקס להפתיע ולהשיג נקודה ראשונה העונה במפעל הבכיר ביבשת, לאחר שבמחזור הראשון הוא עלה כמחליף בהפסד 2:0 לאינטר.