אחרי שכבר סיכם בנתניה: אוזובויקה חתם בנס ציונה

הסנטר אודוקה אוזובויקה, שעל סיכום תנאיו באליצור נתניה דיווחנו לכם בשבוע שעבר ב-ONE, חתם בסופו של דבר בעירוני נס ציונה. אוזבויקה השהה את חתימתו בנתניה בשבוע שעבר וביהלומים חשדו שיש קבוצה אחרת מעורבת וכעת התברר שאלה היו הכתומים מהשפלה

הסנטר הניגרי (26, 2.11), החל את הקריירה במכללת קנזס בה שיחק 4 שנים וגרף מגוון פרסים אישיים, כשבעונתו האחרונה רשם 13.7 נקודות, 10.5 ריבאונדים ו2.6 חסימות. בסיום אותה עונה נבחר בסיבוב הראשון של דראפט 2020 על ידי יוטה ג'אז. ביוטה שיחק 3 עונות, ולאחר מכן שיחק עונה אחת במדי פיניקס סאנס.

בסך הכל אודוקה ערך 84 הופעות בליגה הטובה בעולם, ורשם 3 נקודות ו2.9 ריבאונדים למשחק. בעונה החולפת שיחק במדי בודוצ'נסט פודגוריצה המונטנגרית, והשתתף עימה ביורוקאפ.

המנהל המקצועי, מאיר טפירו: "אנחנו שמחים שאודוקה מצטרף אלינו, שחקן כישרוני עם ניסיון ברמות הגבוהות ביותר, שיתן לנו מימדים של אתלטיות ופיזיות ויחזק את ההגנה שלנו".



אודוקה אוזבויקה אמר: "מתרגש להגיע לנס ציונה. מחכה לפגוש את השחקנים, הצוות המקצועי וכמובן את האוהדים. עכשיו זה הזמן להתחיל לעבוד!"

בנוסף, בנתניה נמצאים כעת במשא ומתן עם מכבי ת''א על השאלתו של קליפורד אומורי