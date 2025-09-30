פורסמו לוחות המשחקים של ליגות ילדים ג'

כשבוע וחצי לפני המועד לפתיחת משחקי שנתוני התשיעיות, יממה לפני כניסת יום הכיפורים, החלה ההתאחדות לכדורגל בפרסום לוחות משחקי ליגות שנתוני ילדים ג' (ילידי 2014). בכתבה זו תוכלו לצפות במשחקי המחזור הראשון בליגות שכבר פורסמו. לוחות המשחקים המלאים מופיעים באתר ההתאחדות לכדורגל.

מרכז

מ.ס. ב"ש 2 "צו פיוס" - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

הפועל ת"א יאיר לרמן - מכבי פ"ת דרום

בית"ר י-ם 1 - הפועל פ"ת שמואל בייגל

הפועל ב"ש "לבן" - ס. נס ציונה

מכבי חיפה עודד - מכבי נתניה

מ.ס. אשדוד - מכבי ב"ש "צו פיוס"

מכבי תל אביב דרום - הפועל רעננה

הפועל ראשל"צ - הפועל ירושלים מזרח

הפועל ר"ג דרום - בני יהודה ת'"א

שרון

הפועל בית שאן מסילות - מ.כ. נהלל יזרעאל

מכבי חיפה גולדשנפלד - הפועל נוף הגליל

מ.כ. נוה יוסף - הפועל ת"א צפון

הפועל פתח תקווה צפון - מכבי עמק חפר "צו פיוס"

מכבי פ"ת צפון - מכבי הרצליה

בית"ר טוברוק "צו פיוס" - מכבי ע. קרית אתא

הפועל כפ"ס שמעון - הפועל מחנה יהודה דרום "צו פיוס"

הפועל הוד השרון "צו פיוס" - הפועל חוף הכרמל / מ"מ

מ.ס.קדימה צורן - מכבי כפר סבא מזרח

מכבי ת"א לייבו - הפועל חדרה

מכבי תל אביב ילדים ג' בעונה שעברה (חגי מיכאלי)

צפון השרון

מ.ס עמק חפר 2 - מ.ס איחוד דרום השרון מזרח

מ.ס. קדימה צורן 2 - איחוד בני בקה

מכבי ע. כפר יונה 2 "צו פיוס" - הפועל עירוני בקה אל גרבייה 1

הפועל חדרה מערב - מ.כ. צעירי טירה

הפועל עליה כפ"ס 2 - מכבי עמק חפר 2 "צו פיוס"

הפועל אום אל פאחם - הפועל לב השרון 2

מכבי ברקאי 3 - מ.ס. טירה

שרון 1

הפועל הרצליה מערב "צו פיוס" - הפועל כפ"ס מערב

הפועל לב השרון - הפועל הוד השרון 2

הפועל פרדסייה - בית"ר כפר סבא

מכבי צורן - מכבי כפר יונה "צו פיוס"

הפועל ניר רמת השרון צפון - עירוני ראש העין צפון

פרו סוקר השרון "צו פיוס" - מ.ס. איחוד דרום השרון מערב

מכבי כפ"ס מערב - מ.כ.ע אריאל 2 "צו פיוס"

מכבי ברקאי 2 "צו פיוס" - הפועל עליה כפ״ס

דרום

הפועל בארי אשכול - הפועל מרחבים "צו פיוס"

מ.ס. ב"ש "צו פיוס" - בית"ר עירוני קרית גת דודו "צו פיוס"

מכבי אשקלון "צו פיוס" - עירוני אשקלון 2 "צו פיוס"

מ.כ. שדרות "צו פיוס" - מכבי באר שבע 3 "צו פיוס"

מכבי מתנ"ס רהט - מ.כ. מועצה איזורית חוף אשקלון

צפון 2

ה.ריינה - מ.ס. כפר קמא

מכבי צעירי משהד - איחוד צעירי איכסל סמיר

מ.כ הפועל גלבוע 2 - הפועל נוף הגליל 3

מכבי בני ריינה - מ.כדורגל נהלל יזראעל 3

מ.ס. בני יפיע - הפועל עמק הירדן 2

עירוני טבריה - מ.ס. צעירי כפר קנא

צפון 1

מכבי עירוני טמרה - אתלטיקו שפרעם

מ.ס. כפר יאסיף - מ.כ. שפרעם

עירוני בני כאבול - איחוד בני עכו

הפועל בני מזרעה - מ.כ. בני ג'וליס

אהלי טמרה - צ.שעב

מ.ס שפרעם - מכבי צעירי ירכא

הפועל עירוני בני אעבלין - הפועל חורפיש

דן 1

שמשון ת"א דרום - הפועל כפר קאסם שועאע

שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" - מ.כ גני תקווה 2 "צו פיוס"

עירוני הרצליה - מכבי השקמה חן "צו פיוס"

הכח מכבי עמידר ר"ג צפון "צו פיוס" - מ.ס. גבעת שמואל "צו פיוס"

הפועל בקעת הירדן "צו פיוס" - בית"ר פ"ת "דדו"

מכבי גבעתיים "צו פיוס" - הפועל הרצליה מזרח

מכבי יהוד מונסון 3 "צו פיוס" - בית"ר ר"ג דרום "צו פיוס"

הפועל מחנה יהודה צפון "צו פיוס" - הפועל ניר רמת השרון דרום

מפרץ

מ.ס.קרית ים 2 - מ.ס. חיפה רובי שפירא

מרכז קהילתי גולן קצרין "צו פיוס" - מועדון כדורגל גליל גולן צפון

הפועל גליל עליון - בית"ר נהריה 2 "צו פיוס"

הפועל מטה אשר 3 - מכבי צור שלום ק. ביאליק 2

הפועל חיפה 2 - מועדון הכדורגל מרום הגליל "צו פיוס"

מ.כ. מכבי נהריה "צו פיוס" - הפועל עכו 2

הפועל קרית חיים "צו פיוס" - מ.ע.קרית אתא

חוף 2

הפועל איחוד בני ג'ת - מכבי אחווה פרדיס

מ.כ. אור עקיבא "צו פיוס" - הפועל בית אליעזר "צו פיוס"

הפועל בני ג'סר א זרקא - צעירי אום אל פאחם

הפועל חוף הכרמל / מ"מ 3 "צו פיוס" - מ.ס פרדס חנה כרכור "צו פיוס"

בית"ר פרדס חנה "צו פיוס" - מ.כ. בנימינה 2

בית"ר א.א. פחם - אחווה כפר קרע 2

מכבי זכרון יעקב "צו פיוס" - הפועל חדרה צפון

גליל עליון

הפועל בני דיר אל אסד - הפועל עירוני עראבה 2

מ.ס. בני "ממבע" הגולן והגליל - הפועל איחוד בני סמיע

הפועל אהלי שעב - הפועל סאג'ור

הפועל בני פקיעין - הפועל בועיינה

מועדון ספורט כפר יאסיף 2 - איחוד בני מג'דל כרום 2

מ.כ. אחווה כפר מנדא - מ.ס. ראמה

מ.כ. מעיליא - מועדון ספורט כאבול

גליל תחתון

הפועל בני עראבה - בני סכנין 2

הפועל כאוכב - הפועל סכנין

הפועל דיר חנא - מ.ס. צעירי כפר מנדא

הפועל עירוני עראבה - הפועל נחף

חופשית - בני דיר חנא

בני מג'אר - מכבי נוג'ידאת אחמד

הפועל בני אעבלין - צעירי סכנין

דן 2

שמשון ת"א צפון - אגודת ספורט נורדיה ירושלים 2 "צו פיוס"

הכח מכבי עמידר ר"ג דרום - בני יהוד "צו פיוס"

הפועל רמת ישראל "צו פיוס" - הפועל י-ם מערב

הפועל כפר שלם "צו פיוס" - ביתר רמת גן צפון

מכבי שוהם 2 - מכבי השקמה חן צפון

הפועל קרית אונו 2 "צו פיוס" - עירוני בית שמש "צו פיוס"

מכבי יהוד מונוסון - עירוני מודיעין "צו פיוס"