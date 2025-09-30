יום שלישי, 30.09.2025 שעה 16:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

מרסלינו: כמעט סגור לגמרי על ההרכב מול יובנטוס

מאמן ויאריאל לקראת המשחק הראשון לעונה בצ'מפיונס מול הגברת הזקנה: "כדי לנצח במשחק כזה צריך 16 שחקנים שנותנים הכל במשך 90 דקות. נבוא נחושים"

מרסלינו (צילום מסך)
מרסלינו (צילום מסך)

ויאריאל תארח מחר (רביעי, 22:00) את יובנטוס במסגרת ליגת האלופות, והמאמן מרסלינו יעמוד לראשונה על הקווים במשחק בצ'מפיונס בלב לה סראמיקה. עבור המאמן הוותיק מדובר ברגע מיוחד במיוחד: “זה מאוד מיוחד בשבילי. חוויתי רגעים גדולים עם ויאריאל, אבל זה המשחק הראשון שלי בליגת האלופות כאן. לפני שנתיים כשהגעתי, לא חלמתי על זה בכלל. תודה לשחקנים מהעונה שעברה שהביאו אותנו לכאן. אנחנו נרגשים ורוצים לתת לעצמנו ולאוהדים סיבה לחגוג מול יריבה גדולה.”

המאמן הדגיש כי המטרה ברורה, לנצח בבית מול מועדון הפאר האיטלקי: “זה המשחק הראשון שלנו בבית ואנחנו רוצים לנצח. יובנטוס היא הקבוצה המצליחה ביותר באיטליה, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו. כמו שראינו בלונדון, השחקנים שלנו מסוגלים להתמודד מול כל יריבה. האוהדים יהיו איתנו מהדקה הראשונה ועד ה־90, והם יצטרכו אותנו כי צפויים רגעים קשים”.

מרסלינו התייחס גם לחשיבות שמירה על איזון בין המסגרות: “ליגת האלופות היא הכי נוצצת, אבל אסור שזה יסיח את הדעת מהליגה. כשלא מנצחים בליגה זה מביא חוסר ביטחון, וכשכן מנצחים זה נותן ביטחון למשחקים באירופה. אנחנו מארחים קבוצה גדולה ומלאה, אבל אנחנו בכושר מצוין. כדי לנצח נצטרך להיות בשיא ולדייק בכל מהלך”.

מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

לגבי הסגל אמר המאמן: “איוסה לא ישחק כי עדיין לא התאמן עם הקבוצה, וגם ג'רארד בחוץ. קומסאניה כשיר לחלוטין, והשאר בסדר. רפא מארין סובל ממכה קלה, אבל אנחנו מאמינים שהוא יוכל לשחק”. בנוסף, הוא התייחס ליריבה: “אנחנו כולנו עדיין בתהליך בנייה בספטמבר. יש להם קבוצה נהדרת עם מעט שינויים, שחקנים ברמה עולמית שקשה מאוד ליצור נגדם מצבים. אבל גם אנחנו קבוצה טובה, ועלינו לשים את הדגש על עבודה קבוצתית לפני הכל”.

על ההרכב שיתייצב מחר מול יובנטוס אמר מרסלינו: “אני כמעט סגור לגמרי על ההרכב, אין לי הרבה ספקות. יש לנו תוכנית משחק ברורה ואנחנו נצמדים אליה. המטרה שלנו היא להיות הקבוצה שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות, ואני משוכנע שנגרום להם קשיים גדולים”. לעומת זאת, הוא התייחס לספקות בהרכב של יובנטוס: “ולאחוביץ’ וקונסייסאו כבר פתחו בעונה שעברה, והם נהדרים. הם גם צירפו שחקנים מצוינים כמו ג’ונתן דייויד ואופנדה. הייתי מעדיף שחלק מהם ייעדרו, אבל אנחנו מוכנים לשחק מול הטובים ביותר”.

מרסלינו לא הזכיר כלל את שמו של מנור סולומון במסיבת העיתונאים, אך חזר והדגיש את הגישה הקבוצתית: “כדי לנצח במשחק כזה צריך 16 שחקנים שנותנים הכל במשך 90 דקות. אנחנו נבוא נחושים, מאוחדים, ונשחק בקצב גבוה מהפתיחה”. עבור ויאריאל ואוהדיה מדובר במעמד מיוחד, משחק ליגת האלופות ביתי מול אחת מהקבוצות הגדולות ביבשת.

