צפו: מכבי חיפה עם 0:7 גדול על הפועל רמת גן

קבוצת נערים ב’ של מכבי חיפה שמרה על הפסגה גם אחרי המחזור השישי, כשהפעם עשתה זאת עם ניצחון מוחץ. הירוקים הביסו 0:7 גדול את הפועל רמת גן, עם שישה כובשים שונים וחגיגה נהדרת במתחם קצף.

כבר במחצית החבורה של אליעזר בן אהרון הובילה 0:3 מצמד של אריאל דורה (8’, 12’ פנדל), כשמוחמד שעבאן נעץ את השלישי בדקה ה-21. אחריו, אדר פרדה (47’) הצטרף לרשימת המבקיעים, כמו גם אדריאן בלוט (67’), ג’וליאן תומא (68’) ונעם גולדנברג (81’). צפו:

נערים ב-מכבי חיפה עם שבעייה על הפועל ר"ג

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל

