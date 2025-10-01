יום שישי, 03.10.2025 שעה 09:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: מכבי חיפה עם 0:7 גדול על הפועל רמת גן

הירוקים הביסו בענק את האורדונים עם שישה כובשים שונים ושביעייה נהדרת במתחם קצף, ושמרו על פסגת טבלת ליגת העל של נערים ב' בסטייל. התקציר בפנים

|
מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)
מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)

קבוצת נערים ב’ של מכבי חיפה שמרה על הפסגה גם אחרי המחזור השישי, כשהפעם עשתה זאת עם ניצחון מוחץ. הירוקים הביסו 0:7 גדול את הפועל רמת גן, עם שישה כובשים שונים וחגיגה נהדרת במתחם קצף.

כבר במחצית החבורה של אליעזר בן אהרון הובילה 0:3 מצמד של אריאל דורה (8’, 12’ פנדל), כשמוחמד שעבאן נעץ את השלישי בדקה ה-21. אחריו, אדר פרדה (47’) הצטרף לרשימת המבקיעים, כמו גם אדריאן בלוט (67’), ג’וליאן תומא (68’) ונעם גולדנברג (81’). צפו:

נערים ב-מכבי חיפה עם שבעייה על הפועל ר"ג

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל
https://ext.football.org.il/app/ 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */