צפו בתקציר: 1:5 למכבי פ"ת על בית"ר בנערים א'

המלאבסים התפוצצו על הירושלמים עם תצוגת תכלית. תמיר בר כיכב עם צמד, גם בן זוארץ, ארז דידי ויהונתן שטינברג כבשו, אורי כהן רק צימק לאורחת מנגד

|
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)

מכבי פתח תקווה הציגה תצוגת תכלית מרשימה כשגברה 1:5 על בית"ר ירושלים במסגרת המחזור החמישי בליגת נערים א' על. המשחק נערך לעיני קהל גדול ובו נכחו גם אריק בנאדו ובעלי המועדון אבי לוזון, כאשר המלאבסים שלטו מהדקה הראשונה וטיפסו למקום השני בטבלה.

את מסכת השערים פתח תמיר בר עם בעיטת וולה נהדרת, ובן זוארץ הכפיל מקרוב. דקות לאחר מכן שוב היה זה בר שהשלים צמד וקבע 0:3 במחצית. מיד לאחר מכן, ארז דידי פרץ מקו מחצית המגרש, חלף על פני ארבעה שחקנים וסיים בשער סולו אדיר שהעלה ל־0:4.

למרות הרחקתו של איתי כרם לקראת המחצית השנייה, מכבי פ"ת הוסיפה עוד שער חמישי מרגלי יהונתן שטינברג. בית"ר הצליחה לצמק ל־5:1 משער חזק של אורי כהן, אך זה לא מנע מהכחולים לסיים ערב מושלם ולשלוח מסר ברור בצמרת הליגה.

נערים א: 1:5 מהדהד למכבי פ"ת על ביתר
