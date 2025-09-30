יום שלישי, 30.09.2025 שעה 21:20
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
03-11צ'לסי1
03-11פ.ס.וו. איינדהובן2
02-01אייאקס3
02-01אתלטיק בילבאו4
02-01נאפולי5
04-11קייראט6
04-11מונאקו7
05-11גלאטסראיי8
04-01אטאלנטה9

דקה 78: קייראט - ריאל מדריד 3:0

ליגת האלופות, מחזור 2: הבלאנקוס לא מתקשים ומשייטים לניצחון, כשאמבפה כבש שלושער בהצגת יחיד. ארד וחבריו חסרי אונים. כעת: אטאלנטה - ברוז' 1:0

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

יום גדול של ספורט מחכה לנו, כשבמקביל להיסטוריה בכדורסל הישראלי, יש גם נציגים בכדורגל. הערב (שלישי) שלב הליגה של ליגת האלופות ממשיך עם המשחקים המוקדמים, כאשר ריאל מדריד מתארחת אצל קייראט של עופרי ארד (שבהרכב) ודן גלזר, שחולמים על סנסציה גדולה, זאת במסגרת המחזור השני.

קייראט – ריאל מדריד 3:0

הקזחים עם צמד הישראלים מגיעים כמובן בתור האנדרדוגים הברורים, כשיש רצון גדול להפתיע. במחזור הפתיחה, קבוצתם של שני הליגיונרים, עופרי ארד, שפותח בהרכב ודן גלזר, שלא התלבש, שיחקה לראשונה בתולדותיה במפעל הבכיר באירופה, כשהפסידה 4:1 לספורטינג ליסבון וכעת היא מארחת את ענקית האלופות ושיאנית הזכיות וקייראט חולמת על סנסציה גדולה.

מנגד, הבלאנקוס באים למשחק לאחר שגברו במחזור הקודם 1:2 על מארסיי, אך בשבת האחרונה נחלו הפסד משפיל בדמות 5:2 בדרבי המדרידאי מול אתלטיקו. צ’אבי אלונסו וחניכיו פייבוריטים במשחק ורוצים לנצח ולהשכיח את תוצאת הדרבי שהשאירה סימן אצל החבורה בלבן.

דקה 25, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: טעות בהגנת הקזחים, קלמורזה הכשיל את מסטנטואונו ברחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה – קיליאן אמבפה ניגש לפנדל, זרק את השוער ובעט שמאלה מדויק.

דקה 52, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: קייראט לחצה גבוה ונענשה, כאשר טיבו קורטאה בעט כדור ארוך, שהגיע עד לאמבפה וזה רץ כל הדרך, לא התבלבל ובאחד על אחד הקפיץ לרשת. 

אטאלנטה – קלאב ברוז’ 1:1

המארחים מגיעים במומנטום לא חיובי כל כך, כשהם עם ניצחון אחד בשלושת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. באלופות, הקבוצה האיטלקית פגשה את פאריס סן ז’רמן במחזור הקודם וחטפה 4:0 ממחזיקת הגביע. מנגד, הבלגים נראו טוב במשחק הקודם בצ’מפיונס והשיגו ניצחון גדול, 1:4 על מונאקו, כשכעת הם מקווים להשלים ניצחון נוסף.

אדמולה לוקמן (IMAGO)אדמולה לוקמן (IMAGO)
שחקני אטאלנטה וקלאב ברוזשחקני אטאלנטה וקלאב ברוז' (IMAGO)

דקה 38, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:1: מטורף. הבלגים ממשיכים להיראות טוב, כשהפעם אחרי טעות בהגנת אטאלנטה, כריסטוס צוליס קיבל את הכדור על סף הרחבה, עבר מרגל שמאל לרגל ימין תוך כדי שזורק שלושה שחקנים, שחרר בעיטה לפינה והכדור נעצר רק ברשת.

כריסטוס צוליס בועט (IMAGO)כריסטוס צוליס בועט (IMAGO)
הכדור של כריסטוס צוליס בדרך לשער (IMAGO)הכדור של כריסטוס צוליס בדרך לשער (IMAGO)
כריסטוס צוליס מאושר (IMAGO)כריסטוס צוליס מאושר (IMAGO)
כריסטוס צוליס בטירוף (IMAGO)כריסטוס צוליס בטירוף (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */