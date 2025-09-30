דקה 78: קייראט - ריאל מדריד 3:0

יום גדול של ספורט מחכה לנו, כשבמקביל להיסטוריה בכדורסל הישראלי, יש גם נציגים בכדורגל. הערב (שלישי) שלב הליגה של ליגת האלופות ממשיך עם המשחקים המוקדמים, כאשר ריאל מדריד מתארחת אצל קייראט של עופרי ארד (שבהרכב) ודן גלזר, שחולמים על סנסציה גדולה, זאת במסגרת המחזור השני.

קייראט – ריאל מדריד 3:0

הקזחים עם צמד הישראלים מגיעים כמובן בתור האנדרדוגים הברורים, כשיש רצון גדול להפתיע. במחזור הפתיחה, קבוצתם של שני הליגיונרים, עופרי ארד, שפותח בהרכב ודן גלזר, שלא התלבש, שיחקה לראשונה בתולדותיה במפעל הבכיר באירופה, כשהפסידה 4:1 לספורטינג ליסבון וכעת היא מארחת את ענקית האלופות ושיאנית הזכיות וקייראט חולמת על סנסציה גדולה.

מנגד, הבלאנקוס באים למשחק לאחר שגברו במחזור הקודם 1:2 על מארסיי, אך בשבת האחרונה נחלו הפסד משפיל בדמות 5:2 בדרבי המדרידאי מול אתלטיקו. צ’אבי אלונסו וחניכיו פייבוריטים במשחק ורוצים לנצח ולהשכיח את תוצאת הדרבי שהשאירה סימן אצל החבורה בלבן.

דקה 25, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: טעות בהגנת הקזחים, קלמורזה הכשיל את מסטנטואונו ברחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה – קיליאן אמבפה ניגש לפנדל, זרק את השוער ובעט שמאלה מדויק.

דקה 52, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: קייראט לחצה גבוה ונענשה, כאשר טיבו קורטאה בעט כדור ארוך, שהגיע עד לאמבפה וזה רץ כל הדרך, לא התבלבל ובאחד על אחד הקפיץ לרשת.

אטאלנטה – קלאב ברוז’ 1:1

המארחים מגיעים במומנטום לא חיובי כל כך, כשהם עם ניצחון אחד בשלושת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. באלופות, הקבוצה האיטלקית פגשה את פאריס סן ז’רמן במחזור הקודם וחטפה 4:0 ממחזיקת הגביע. מנגד, הבלגים נראו טוב במשחק הקודם בצ’מפיונס והשיגו ניצחון גדול, 1:4 על מונאקו, כשכעת הם מקווים להשלים ניצחון נוסף.

דקה 38, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:1: מטורף. הבלגים ממשיכים להיראות טוב, כשהפעם אחרי טעות בהגנת אטאלנטה, כריסטוס צוליס קיבל את הכדור על סף הרחבה, עבר מרגל שמאל לרגל ימין תוך כדי שזורק שלושה שחקנים, שחרר בעיטה לפינה והכדור נעצר רק ברשת.

