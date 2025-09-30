יום שלישי, 30.09.2025 שעה 16:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

בגלל פ"ת וטבריה: 3 משתתפים פספסו 10 מיליון

הכי קרוב שאפשר: 3 משתתפים ב-Winner16 הגיעו למרחק משחק אחד מהפרס הגדול – כעשרה מיליון שקלים, אך הניצחונות של טבריה וכ. קאסם מנעו את החלום

|
שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)

תקופת החגים רק החלה, אבל לפחות 2 ישראלים יעדיפו ככל הנראה שלא לנפוש השנה בחופי הכנרת.

שני המשתתפים ב-Winner16, אשר שלחו באתר המועצה טפסים על סך 672 שקלים ועל סך 576 שקלים, סימנו ניצחון להפועל פ"ת במשחק הבית שלה מול עירוני טבריה. אך הטבריינים הפתיעו וניצחו ומנעו מהשניים את הפרס הראשון – כעשרה מיליון שקלים.

משתתף נוסף, אשר שלח טופס בעלות של 36 שקלים בתחנה בפ"ת, פיספס גם הוא את הפרס הראשון לאחר שסימון תיקו במשחק בין עפולה לכפר קאסם, שניצחה 4:0.

שלושת הזוכים בפרס השני ייאלצו להסתפק בפרס על סך כ-47 אלף שקלים, ויישארו עם זיכרון לרגע הזה שבו כמעט והשתנו חייהם.

