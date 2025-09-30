בגלל פ"ת וטבריה: 3 משתתפים פספסו 10 מיליון

תקופת החגים רק החלה, אבל לפחות 2 ישראלים יעדיפו ככל הנראה שלא לנפוש השנה בחופי הכנרת.

שני המשתתפים ב-Winner16, אשר שלחו באתר המועצה טפסים על סך 672 שקלים ועל סך 576 שקלים, סימנו ניצחון להפועל פ"ת במשחק הבית שלה מול עירוני טבריה. אך הטבריינים הפתיעו וניצחו ומנעו מהשניים את הפרס הראשון – כעשרה מיליון שקלים.

משתתף נוסף, אשר שלח טופס בעלות של 36 שקלים בתחנה בפ"ת, פיספס גם הוא את הפרס הראשון לאחר שסימון תיקו במשחק בין עפולה לכפר קאסם, שניצחה 4:0.

שלושת הזוכים בפרס השני ייאלצו להסתפק בפרס על סך כ-47 אלף שקלים, ויישארו עם זיכרון לרגע הזה שבו כמעט והשתנו חייהם.