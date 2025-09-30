ניקולאסקו התאמן ויצא עם מכבי ת"א לסרביה

מכבי תל אביב המריאה היום (שלישי) לסרביה, לקראת המשחק ביום חמישי בערב (22:00) בבאצ’קה טופולה נגד דינמו זאגרב במחזור המשחקים השני של הליגה האירופית.

הפתעה נעימה באה מכיוון החלוץ המולדובי, יון ניקולאסקו, שהצליח להתאמן בארץ ויצא עם הקבוצה לסרביה בתקווה שיוכל גם לקחת חלק במשחק אחרי הפציעה ממנה סבל בקרסול.

מי שלא טס עם הקבוצה הוא עידו שחר שנפצע במשחק מול סכנין. הצהובים יתפצלו לשתי קבוצות, הזרים ואלה שצמים, ויתאחדו בכיפור במגרש עצמו, זאת לאחר אימון מסכם בסרביה אותו יקיימו מחר בבוקר.

כשירותו של ניקולאסקו הגיעה מוקדם מהצפוי, כאשר היה חשש שיחמיץ את המשחק הקרוב וגם את זה מול מכבי חיפה. אם הוא אכן יוכל לשחק כבר ביום חמישי, זה יכול להקל על השחקנים הצמים של הקבוצה כאשר לאזטיץ’ יצטרך לקבל החלטה אם כמה כאלה הוא פותח. ההערכה היא שרועי משפתי ורוי רביבו לכל הפחות יעלו בהרכב.