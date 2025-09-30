יום שלישי, 30.09.2025 שעה 16:37
4 נותרו בחוץ: 15 השחקנים של הפועל ליורוליג

מותר לרשום 16, איטודיס בחר ללכת על 15 והשאיר בחוץ את זיו, שגב, כהן ובלייזר. מבט אל תוך החוקים: כמה שינויים מותר לבצע וכמה שמות אפשר בעונה?

|
שחקני הפועל תל אביב בסופיה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בסופיה (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב הייתה צריכה לבחור מי 15 השחקנים שהיא בוחרת לרשום ליורוליג העונה לבינתיים, והיא עשתה זאת היום (שלישי), רגע לפני המשחק ההיסטורי נגד ברצלונה (19:00) במסגרת המחזור הראשון, שישוחק כמשחק “ביתי” של האדומים בבירת בולגריה, סופיה.

בסגל של איטודיס למשחקים ניתן למצוא את כריס ג’ונס, אנטוניו בלייקני, אלייז’ה ברייאנט, גיא פלטין, בר טימור, טיילר אניס, וסיליה מיציץ’, ים מדר, קולין מלקולם, איש וויינרייט, תומר גינת, ברונו בקבולו, ג’ונתן מוטלי, טאי אודיאסי ודן אוטורו.

המשמעות היא שמתוך סגל של 19 שחקנים (כאשר סנדי כהן על חוזה לחודשיים), מי שלא נרשמו הם יפתח זיו, סנדי כהן, עוז בלייזר ואיתי שגב, שלושה ישראלים ומתאזרח ששלושה מהם חתמו עוד הקיץ. נציין שמתוך ה-15, איטודיס צריך לרשום בכל טופס 12.

תומר גינת בראיון לקראת המשחק בול ברצלונה מסופיה

נעשה סדר בחוקים. מותר לקבוצה לרשום 16 שחקנים במקביל בסגל המורחב, ואיטודיס בחר לרשום 15 ולהשאיר לעצמו מקום לעוד אחד. לאחר מכן, מותר לבצע שינויים בין השחקנים שלא בסגל לבין אלו שכן, אך עם שלושה חוקים מאוד חשובים: אסור לחצות את רף 20 השמות השונים בסך הכל שנרשמים בעונה אחת, אסור להיות עם יותר מ-16 בסגל המורחב, ושחקן שהיה בסגל והוצא מהסגל, לא יכול לחזור, כמו חילוף בכדורגל.

כלומר, אם למשל בשבוע הבא ולצורך העניין איטודיס יחליט לרשום את זיו, הוא יכול וזה ה-16. אם הוא רוצה לאחר מכן להכניס את איתי שגב ולהוציא את אודיאסי, אז הוא יכול, ואז הוא על סך של 17 שמות שונים שנרשמו, ויישארו לו עוד 3. כמו כן, אודיאסי מאותו רגע סיים את חלקו ביורוליג העונה, ולא יכול לחזור לסגל.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



