יום שלישי, 30.09.2025 שעה 17:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
135-115בית"ר ירושלים1
129-185מכבי נתניה2
98-125הפועל ת"א3
99-115הפועל פ"ת4
96-85הפועל ב"ש5
89-125הפועל רעננה6
85-65מכבי פ"ת7
78-115הפועל כפ"ס8
76-95מכבי ת"א9
77-75מ.ס. אשדוד10
76-55מכבי חיפה11
710-55עירוני ק"ש12
63-25בני יהודה13
58-55הפועל חיפה14
46-55הפועל ראשל"צ15
314-85הפועל רמה"ש16
313-55מכבי הרצליה17
111-35הפועל עכו18

דקה 68: בית"ר י-ם - מכבי חיפה 1:0

ליגת העל לנוער, מחזור 6: מוליכת הטבלה נקלעה לפיגור כבר בדקה השנייה משער של ניב גבאי. עוד כעת: מ.ס אשדוד - מכבי ת"א 2:2, הפועל ת"א - ב"ש 0:0

|
איתיי יוסף שושן ונועם ישראל אלוק (אורן בן חקון)
איתיי יוסף שושן ונועם ישראל אלוק (אורן בן חקון)

המחזור השישי בליגת העל לנוער נפתח כעת עם שלושה משחקי ענק, כשבמוקד בית”ר ירושלים, המוליכה המפתיעה, מארחת את האלופה הנוכחית מכבי חיפה. בנוסף, מ.ס אשדוד פוגשת את מכבי תל אביב והפועל באר שבע יצאה למשחק חוץ קשה מול הפועל תל אביב.

בית”ר ירושלים – מכבי חיפה 1:0

החבורה מהבירה שהצליחה לרשום עלייה בסוף העונה שעברה פתחה את העונה בצורה אדירה והיא ניצבת כעת במקום הראשון בטבלת הליגה. מנגד, הירוקים שמחזיקים בתואר אלופת העונה הקודמת, חוו פתיחת עונה לא יציבה אך מגיעים אחרי ניצחון 0:1 קטן-גדול על מכבי פתח תקווה.

דקה 2, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: אחרי התקפה מסודרת מצד הירוקים, ניב גבאי הצליח לכבוש מקרוב ולהעלות את האלופה המכהנת ליתרון.

מ.ס אשדוד – מכבי תל אביב 2:2

החבורה מעיר הנמל, יחד עם מאמנה החדש נאור ברקול, פתחה את העונה לא כמו שציפתה כשהיא ניצבת עם שבע נקודות בלבד מ-15 אפשריות. לעומתה, דווקא אחרי פתיחת עונה חיובית, חלה נסיגה ביכולת שחקניו של דן רומן, שרשמה שני הפסדים רצופים, כולל אחד כואב מאוד בדרבי התל אביבי.

דקה 34, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: קרן עלתה מצד ימין, ולאחר בלבול ברחבה הכדור הגיע לאגף השמאלי, משם יצאה הרמה שמצאה את רז תמר, שכבש מהאוויר.

דקה 43, שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: הצהובים, היום בכחול, קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים. איתן זפרני ניגש לבעוט, זרק את השוער לפינה אחת וגלגל לשנייה.

דקה 54, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:2: הנה הגיע המהפך. כובש השער הראשון, איתן זפרני, קיבל את הכדור בתוך הרחבה, סיים בצורה טובה לפינה הרחוקה, ובכך השלים צמד.

דקה 57, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-2:2: זה היה מהיר! כדור רוחב מצד שמאל הגיע לידיו של שוער הצהובים, שביצע טעות גדולה והשמיט אותו ישר לרגלו הימנית של מיסרה אבוב בלאל, שסיים לרשת.

הפועל תל אביב – הפועל באר שבע 0:0

האדומים מתל אביב מגיעים עם רוח גבית, אחרי המהפך הגדול בדרבי בזכות צמד של רביד אוליצקי, שהקפיץ אותם, לפחות זמנית, למקום החמישי. גם הדרומיים עם פתיחת עונה מוצלחת, כשהם אורבים ליריבתם מקום אחד מתחת והם היחידים שעדיין לא הפסידו במסגרת הליגה.

תוצאות נוספות:

מכבי הרצליה – מכבי נתניה 2:2

הפועל כפ”ס – קריית שמונה 1:0

הפועל חיפה – הפועל רמה”ש 0:0

