דקה 68: בית"ר י-ם - מכבי חיפה 1:0

המחזור השישי בליגת העל לנוער נפתח כעת עם שלושה משחקי ענק, כשבמוקד בית”ר ירושלים, המוליכה המפתיעה, מארחת את האלופה הנוכחית מכבי חיפה. בנוסף, מ.ס אשדוד פוגשת את מכבי תל אביב והפועל באר שבע יצאה למשחק חוץ קשה מול הפועל תל אביב.

בית”ר ירושלים – מכבי חיפה 1:0

החבורה מהבירה שהצליחה לרשום עלייה בסוף העונה שעברה פתחה את העונה בצורה אדירה והיא ניצבת כעת במקום הראשון בטבלת הליגה. מנגד, הירוקים שמחזיקים בתואר אלופת העונה הקודמת, חוו פתיחת עונה לא יציבה אך מגיעים אחרי ניצחון 0:1 קטן-גדול על מכבי פתח תקווה.

דקה 2, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: אחרי התקפה מסודרת מצד הירוקים, ניב גבאי הצליח לכבוש מקרוב ולהעלות את האלופה המכהנת ליתרון.

מ.ס אשדוד – מכבי תל אביב 2:2

החבורה מעיר הנמל, יחד עם מאמנה החדש נאור ברקול, פתחה את העונה לא כמו שציפתה כשהיא ניצבת עם שבע נקודות בלבד מ-15 אפשריות. לעומתה, דווקא אחרי פתיחת עונה חיובית, חלה נסיגה ביכולת שחקניו של דן רומן, שרשמה שני הפסדים רצופים, כולל אחד כואב מאוד בדרבי התל אביבי.

דקה 34, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: קרן עלתה מצד ימין, ולאחר בלבול ברחבה הכדור הגיע לאגף השמאלי, משם יצאה הרמה שמצאה את רז תמר, שכבש מהאוויר.

דקה 43, שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: הצהובים, היום בכחול, קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים. איתן זפרני ניגש לבעוט, זרק את השוער לפינה אחת וגלגל לשנייה.

דקה 54, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:2: הנה הגיע המהפך. כובש השער הראשון, איתן זפרני, קיבל את הכדור בתוך הרחבה, סיים בצורה טובה לפינה הרחוקה, ובכך השלים צמד.

דקה 57, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-2:2: זה היה מהיר! כדור רוחב מצד שמאל הגיע לידיו של שוער הצהובים, שביצע טעות גדולה והשמיט אותו ישר לרגלו הימנית של מיסרה אבוב בלאל, שסיים לרשת.

הפועל תל אביב – הפועל באר שבע 0:0

האדומים מתל אביב מגיעים עם רוח גבית, אחרי המהפך הגדול בדרבי בזכות צמד של רביד אוליצקי, שהקפיץ אותם, לפחות זמנית, למקום החמישי. גם הדרומיים עם פתיחת עונה מוצלחת, כשהם אורבים ליריבתם מקום אחד מתחת והם היחידים שעדיין לא הפסידו במסגרת הליגה.

תוצאות נוספות:

מכבי הרצליה – מכבי נתניה 2:2

הפועל כפ”ס – קריית שמונה 1:0

הפועל חיפה – הפועל רמה”ש 0:0