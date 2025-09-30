יום שלישי, 30.09.2025 שעה 17:06
ליגה לאומית 25-26
133-96מכבי הרצליה1
123-136מ.ס קריית ים2
119-156מ.ס כפר קאסם3
116-116מכבי פ"ת4
117-106הפועל כפר שלם5
115-66הפועל כפ"ס6
108-126הפועל ר"ג7
105-76בני יהודה8
1010-116עירוני מודיעין9
104-56הפועל ראשל"צ10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
312-86הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
112-56הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

החל מהמחזור הקרוב: ר"ג תחזור לאצטדיון הביתי

המנהלת הודיעה שהקבוצה תארח את המשחקים בלאומית באצטדיון ברמת גן החל מ-5 באוקטובר מול נוף הגליל. במחזור התשיעי: מפגש ביתי מול מכבי הרצליה

שחקני הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שני) כי החל מ־5 באוקטובר 2025, משחקי הבית של הפועל רמת גן יתקיימו באצטדיון רמת גן. המשמעות, כבר במחזור הקרוב תחזור הקבוצה לאצטדיונה הביתי הוותיק.

במחזור ה־7 של הליגה הלאומית, הפועל ר"ג תפגוש את הפועל נוף הגליל ב־5 באוקטובר בשעה 19:00. בהמשך, במסגרת המחזור ה־9, היא תארח את מכבי הרצליה ב־17 באוקטובר בשעה 16:00.

החזרה לאצטדיון רמת גן מגיעה במומנטום חיובי עבור הקבוצה של עמיר תורג'מן, אחרי שבמחזור הקודם רשמה ניצחון מרשים 0:3 על הפועל רעננה. פתיחת העונה של האדומים כוללת עד כה שלושה ניצחונות, תיקו ושני הפסדים – מאזן שמציב אותם במקום השביעי בטבלת הלאומית אחרי שישה מחזורים.

עבור אוהדי רמת גן מדובר בבשורה משמעותית, כאשר המועדון יחזור לארח במגרש המזוהה איתו, במה שעשוי להעניק דחיפה נוספת במאבקי הצמרת בליגה הלאומית.

