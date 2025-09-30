יום שלישי, 30.09.2025 שעה 16:04
"פיצוץ עם הקהל? לא מוצאים בעלים כזה כל יום"

אגדת הפועל ת"א, שמעון אמסלם, דיבר ב"שיחת היום" על המתיחות בין עופר ינאי לאוהדים, האפשרות שהבעלים יוריד פרופיל והבכורה ביורוליג: "אני מתרגש"

|
עופר ינאי עם האוהדים ביציע (חגי מיכאלי)
עופר ינאי עם האוהדים ביציע (חגי מיכאלי)

אחרי ציפייה ארוכה, הגיע הרגע של הפועל ת”א. האדומים יפגשו ב-19:00 את ברצלונה לבכורה שלהם ביורוליג וינסו לסיים את הערב ההיסטורי עם חיוך. שחקן העבר האגדי של הפועל ת”א, שמעון אמסלם, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”, התייחס לתחושות רגע לפני, לסגל המרשים, לאוהדים ולשלל נושאים נוספים.

שמעון, צהריים טובים.
”היי חברים, מה העניינים, טוב לשמוע אתכם”.

מה שלומך?
”מתרגש. יורוליג זה מפעל שאתה חייב להיות בו לא רק על המגרש אלא גם במסביב. כדי שהכל יעמוד בסטנדרטים של המפעל הכי מצליח באירופה ונעשה כל שביכולתנו לייצג את הכדורסל הישראלי בכבוד”.

מה מדד ההתרגשות שלך?
”כשחקן הייתי צריך להסתכל רק במשחק עצמו. עכשיו, כשאתה מגיע באירוע כזה – שמע, אנחנו 40 שנה מסתכלים על המפעל הזה כארץ המובטחת ועכשיו אנחנו מבינים כמה צריך להיות ראוי ומוכן לאירוע הזה”.

שמעון אמסלם (חגי מיכאלי)שמעון אמסלם (חגי מיכאלי)

ביקשת טיפים ממכבי תל אביב?
”אני לא ביקשתי טיפים, הפועל תל אביב זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מנסים להסתדר עם כל הלוגיסטיקה. אנחנו חיים בתקופה כל כך מאתגרת, עם אירועים שחצי מהזמן שלנו מרוכזים בהותר לפרסום ודברים שמשפיעים עלינו מסביב כדי שהקהל יהיה קרוב אלינו ואנחנו עושים הכל כדי שהמועדון יהיה בריא וחזק, לפעמים עונות כאלו מחשלות אותך”.

קיבלת משחק פתיחה מול אחת הקבוצות הכי גדולות באירופה, ברצלונה.
”אני אוהב את זה. אני מניח שגם לברצלונה יהיה קשה. יש לנו שחקנים ששיחקו ביורוליג, אבל אין כמו לעלות למגרש ולהבין מול מה אתה עומד – הגודל, הניסיון. כל הליגה הזו זו שפה בפני עצמה שצריך לדעת לדבר איתה”.

יש לכם את הסגל הכי רחב ביורוליג.
”80% מהקבוצות ביורוליג מחזיקות 16-17 שחקנים בסגל כי לפעמים יש פציעות ושחקן שנגרע, בטח בקבוצה שהמדינה שלה במלחמה, רצינו להיות מוכנים מכל הכיוונים”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' בהכנה האחרונה (ראובן שוורץ)

לפי סוכניות ההימורים אתם פייבוריטים.
”עברנו כל כך הרבה בספורט כדי להבין שאין כזה דבר פייבוריטים. כולם מתכוננים לכולם וכולם יודעים מה הם יכולים להשיג בכל רגע נתון. אני לא הייתי מתייחס למדד הזה, ואני מקווה שלא תהיה לנו עקומת למידה קשה מדי. אני לא מכיר קבוצה שניצחה את כל המשחקים שלה ביורוליג, בטח לא בעונה הראשונה שלה”.

איך ייגמר הסיפור עם עופר ינאי?
”קודם כל עופר מההתחלה אמר שמבחינתו זה הקהל של הפועל, לא מתחלק בין אולטראס לרגילים, נכון שלא תמיד יש הסכמה על האולם לדוגמה, אבל היינו צריכים לקבל החלטות בתקופה מאוד קשה. גם ביורוקאפ. עופר התנצל כמה וכמה פעמים בפני הקהל ואפילו הגדיל ואמר שהוא אוהב אותם. אם אתה יוצא מנקודת הנחה שהמועדון מעל הכל, אז אתה מעל הוויכוחים והאגו. אני באופי שלי בן אדם אופטימי ואני מאמין שהכל יסתדר, אולי נכניס קצת רציונליות. ספורט זה קודם כל רגש, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים גם כדי להוריד פרופיל בןויכוח הזה וגם כדי להחזיר את הרגש אליהם”.

אבל אנחנו רואים את מכירת המנויים. עופר לא יכול להמשיך לדחוף את היד לכיס לבד.
“מדבירם הערב על 5,000-7,000 אוהדים שרעבים, מזהים את המוצר ובאים להיות חלק מזה. הרבה בולגרים אמורים להגיע, שיהנו”.

אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

מול האוהדים – זה יכול להסתיים בפיצוץ שעופר ינאי יגיד ‘תודה רבה, עד כאן’?
”אני מקווה מאוד שלא, אנחנו עושים הכל כדי שזה לא יקרה, ואנחנו גם מבינים שבעלים כאלו לא נמצא בכל יום, בטח לא במהירות”.

מבחינת ההוצאות, אלו הוצאות אדירות. למרות שבולגריה זולה יחסית.
”אנחנו מודעים לזה, אבל אנחנו גם יודעים שלא הייתה לנו ברירה. היינו צריכים למצוא את המקום שיהיה לנו יותר קל לשנע שחקנים מאירופה. שעתיים טיסה לא אמורים לעצור את הקהל שלנו”.

אם עופר יוריד פרופיל, כמה זה יפגע בקבוצה?
”הוא אחד האנשים הכי חכמים שפגשתי בחיי. אני מקווה שהוא ימצא את הזמן גם לעסק שלו שזה הדבר הכי חשוב שיש וגם בשביל הפועל שזה הדבר הכי חשוב עבורנו. כל מה שהוא צריך אני כאן. מעבר לזה, רק הזמן יגיד”.

עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)

בדקתם אפשרות לשחק בהיכל אחר ולא ביד אליהו?
”לא כרגע, המעבר לדרייב אין הוא קצת יותר קשה. אם היינו רוצים לשחק משחקים מסוימים שם, אנחנו גם צריכים להבין שיש תכנית עסקית שאנחנו צריכים לעמוד בה ויש אולמות קטנים שלא יכולים לעמוד בהם. לתת לשחקנים ולמאמנים את התנאים הכי טובים כדי להצליח. בספורט קורים דברים טובים ואני מקווה שהם יקרו גם לנו”.

תומר גינת בראיון לקראת המשחק מול ברצלונה

תודה רבה לך שמעון, שיהיה לכם בהצלחה.
"אנחנו מרגישים בתחושת היסטוריה, הלוואי שנוכל לנוח אחרי כל העבודה הקשה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
