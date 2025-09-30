צעד היסטורי: מילאנו אישרה את מכירת סן סירו

אצטדיון סן סירו של מילאן ואינטר עומד להימכר, כאשר יוכלו לעבוד בחודשים הקרובים על בניית אצטדיון חדש באתר החניון הנוכחי ועל הריסת חלק ניכר מאצטדיון מיאצה. מועצת העיר מילאנו קיבלה החלטה זו בשעות הלילה המאוחרות

ההצבעה הייתה, כצפוי, צמודה מאוד: 24 קולות בעד, 20 נגד, כאשר שני דירקטורים נמנעו מהצבעה. המכירה טרם הושלמה, אך היא תתרחש בקרוב, אלא אם כן יהיו הפתעות גדולות מצד הבנקים ב-40 הימים הקרובים.

מועצת העיר נקראה לאשר את החלטת המועצה שקבעה את מכירת אצטדיון סן סירו והאזורים הסובבים אותו למילאן ולאינטר. המחיר, המבוסס על הערכת השטח שסיפקה רשות המסים, היה 197 מיליון אירו, עם הנחה של 22 מיליון אירו שהובטחה על ידי העירייה. אי הוודאות הסופית נפתרה.

הקהל מייצר אווירה מדהימה בסן סירו (רויטרס)

מילאן ואינטר פרסמו הבוקר הצהרה משותפת: “מילאן ואינטר מביעות את שביעות רצונן מאישור מועצת העיר למכירת סן סירו והסביבה, צעד היסטורי ומכריע לעתיד המועדונים והעיר. בעודם ממתינים להודעה הרשמית על תוצאות הדיון במועצה על ידי הוועד הפועל, המועדונים מביטים בביטחון ובאחריות אל הצעדים הבאים בתהליך שיובילו אותם לבניית אצטדיון חדש העומד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר. מתקן ברמה עולמית המיועד להפוך לאייקון אדריכלי חדש עבור מילאן ולסמל לתשוקה של אוהדי כדורגל ברחבי העולם”.

המכירה למילאן ואינטר חייבת להסתיים עד 10 בנובמבר, המועד האחרון לחתימת שטר המכירה. 40 הימים הבאים, יידרשו כדי לקבל אור ירוק מהבנקים ולהשלים את הניירת להעברת הבעלות. מעתה והלאה, הגיע הזמן לדון בתוכניות המועדונים. העבודה על האצטדיון החדש, שייבנה בחניון של המיאצה הנוכחי, מתוכננת להתחיל במחצית הראשונה של 2027, כאשר המתקן החדש ייפתח בשנת 2031, לאחר ארבע שנות בנייה. לפיכך, לאופ”א יהיה אצטדיון חדש לאליפות אירופה 2032, שיתווסף לאצטדיון יובנטוס ולמתקנים אחרים שיוגדרו בשנת 2026.