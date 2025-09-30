יום שלישי, 30.09.2025 שעה 14:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

מכבי תל אביב תנגיש משחקים ללקויי ראייה

הצהובים משיקים פרויקט ראשון מסוגו להנגשת משחקי הבית, אוהדים עם עיוורון יוכלו לעקוב אחריהם באפליקציה שתספק תיאור קולי מפורט. הבכורה: מול חיפה

|
אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב יוצאת במהלך חברתי חשוב, שנועד לאפשר לאוהדים עיוורים ולקויי ראייה לחוות את משחקי הקבוצה באופן שוויוני ומלא. בשיתוף עם חברת ‘פלאפון’, המרכז לעיוור בישראל ומרכז ‘נא לגעת’ - יושק פרויקט ראשון מסוגו להנגשת משחקי הבית של הקבוצה באצטדיון בלומפילד.

המהלך החדש יחל כפיילוט במשחק מול מכבי חיפה שייערך ביום ראשון, 5.10.25, בשעה 20:30. במסגרת המיזם, אוהדים עם עיוורון או לקויות ראייה שיגיעו לבלומפילד יוכלו לעקוב אחרי המשחק בזמן אמת דרך אפליקציה ייעודית בשם Bettear, שתספק תיאור קולי מפורט של כל מהלך על המגרש, כולל תגובות הקהל והאווירה ביציעים.

‘פלאפון’, נותנת החסות הראשית של מכבי תל אביב, תתמוך טכנולוגית במהלך באמצעות רשת 5G MAX המהירה שלה, שתבטיח חוויית שמע חלקה ואיכותית גם בשיאו של העומס באצטדיון. בנוסף, תוקם רשת Wi-Fi ייעודית באצטדיון דרכה יתבצע החיבור לאפליקציה.

אצטדיון בלומפילד (שחר גרוס)אצטדיון בלומפילד (שחר גרוס)

השירות יינתן ללא תשלום לאוהדים הזכאים בהצגת תעודה מתאימה, וכולל כניסה עם מלווה אחד. המשתתפים ישובצו ביציע העיתונאים (שער 1), שם יוצבו דלפקים עם נציגי סיוע שיעזרו בהתקנת האפליקציה ובהכוונה למקומות הישיבה. יש להגיע לאצטדיון עד השעה 19:30, עם סמארטפון ואוזניות מחוברות או מכשירי שמיעה תומכים, ולהוריד את האפליקציה מראש בהתאם למערכת ההפעלה (iOS או Android). לאחר מכן, יש ללחוץ "לחיצה לחיפוש" ולבחור באצטדיון המונגש – בלומפילד, ואז להצטרף לשידור.

בן מנספורד, מנכ"ל מכבי תל אביב, אמר: "כמועדון מוביל, אנחנו גאים להיות הראשונים להנגיש את חוויית המשחק בצורה כזו, ולהעניק לכל אוהד מקום שווה ביציע". אילן סיגל, מנכ"ל ‘פלאפון’, אמר: "אנו גאים להוביל פרויקט חברתי חשוב ולרתום לטובתו את הטכנולוגיה הסלולרית שלנו, שתאפשר לאוהדים לקויי ראייה לחוות את הקסם והתשוקה של משחק כדורגל כמו כולם". אורן יצחקי, מנכ"ל מרכז 'נא לגעת', סיכם: "זו הזדמנות להוביל בתחום ההנגשה ולשנות מציאות. כפי שאנו עושים זאת בעולם התרבות, כך נעשה זאת גם בספורט".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */