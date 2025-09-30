מכבי תל אביב תנגיש משחקים ללקויי ראייה

מכבי תל אביב יוצאת במהלך חברתי חשוב, שנועד לאפשר לאוהדים עיוורים ולקויי ראייה לחוות את משחקי הקבוצה באופן שוויוני ומלא. בשיתוף עם חברת ‘פלאפון’, המרכז לעיוור בישראל ומרכז ‘נא לגעת’ - יושק פרויקט ראשון מסוגו להנגשת משחקי הבית של הקבוצה באצטדיון בלומפילד.

המהלך החדש יחל כפיילוט במשחק מול מכבי חיפה שייערך ביום ראשון, 5.10.25, בשעה 20:30. במסגרת המיזם, אוהדים עם עיוורון או לקויות ראייה שיגיעו לבלומפילד יוכלו לעקוב אחרי המשחק בזמן אמת דרך אפליקציה ייעודית בשם Bettear, שתספק תיאור קולי מפורט של כל מהלך על המגרש, כולל תגובות הקהל והאווירה ביציעים.

‘פלאפון’, נותנת החסות הראשית של מכבי תל אביב, תתמוך טכנולוגית במהלך באמצעות רשת 5G MAX המהירה שלה, שתבטיח חוויית שמע חלקה ואיכותית גם בשיאו של העומס באצטדיון. בנוסף, תוקם רשת Wi-Fi ייעודית באצטדיון דרכה יתבצע החיבור לאפליקציה.

אצטדיון בלומפילד (שחר גרוס)

השירות יינתן ללא תשלום לאוהדים הזכאים בהצגת תעודה מתאימה, וכולל כניסה עם מלווה אחד. המשתתפים ישובצו ביציע העיתונאים (שער 1), שם יוצבו דלפקים עם נציגי סיוע שיעזרו בהתקנת האפליקציה ובהכוונה למקומות הישיבה. יש להגיע לאצטדיון עד השעה 19:30, עם סמארטפון ואוזניות מחוברות או מכשירי שמיעה תומכים, ולהוריד את האפליקציה מראש בהתאם למערכת ההפעלה (iOS או Android). לאחר מכן, יש ללחוץ "לחיצה לחיפוש" ולבחור באצטדיון המונגש – בלומפילד, ואז להצטרף לשידור.

בן מנספורד, מנכ"ל מכבי תל אביב, אמר: "כמועדון מוביל, אנחנו גאים להיות הראשונים להנגיש את חוויית המשחק בצורה כזו, ולהעניק לכל אוהד מקום שווה ביציע". אילן סיגל, מנכ"ל ‘פלאפון’, אמר: "אנו גאים להוביל פרויקט חברתי חשוב ולרתום לטובתו את הטכנולוגיה הסלולרית שלנו, שתאפשר לאוהדים לקויי ראייה לחוות את הקסם והתשוקה של משחק כדורגל כמו כולם". אורן יצחקי, מנכ"ל מרכז 'נא לגעת', סיכם: "זו הזדמנות להוביל בתחום ההנגשה ולשנות מציאות. כפי שאנו עושים זאת בעולם התרבות, כך נעשה זאת גם בספורט".