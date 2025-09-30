חברי הנהלת קרן הידידות של האיגוד נחשפים

קרן הידידות שהוקמה על ידי יו״ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן ובראשה עומד רו"ח דן הלפרן, לשעבר שותף מנהל בפירמת Deloitte, קיימה השבוע פגישת עבודה ראשונה ובה נחשפו, בין היתר הבכירות והבכירים שיכהנו בהתנדבות, ללא שכר, כחברי הנהלת הקרן ויפעלו לקידום צמיחה ארוכת טווח של ענף הכדורסל בישראל.

הקרן, שעל הקמתה הכריז פרישמן לפני כחודשיים, תפעל במספר צירים מרכזיים: חיבור הקהילה לכדורסל כמרחב חינוכי וערכי, צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לילדים ונוער מכלל המגזרים ופיתוח מנהיגות צעירה באמצעות ספורט והעצמה אישית, שיפור הניהול ושילוב טכנולוגיות בכדורסל.

ארז כץ: שחקן פעיל במשך 14 עונות, לשעבר קפטן נבחרת ישראל בכדורסל וקפטן הפועל ירושלים עימה הניף את גביע יול״ב. לאחר פרישתו ממשחק פעיל, פנה כץ לעולם העסקים ומשמש כיום כסמנכ״ל שיווק ומכירות של חברת סימנט, מקבוצת מספנות ישראל.

אורנה הוזמן-בכור: בעלת ניסיון עשיר ומגוון בתחום הניהול. שימשה כמנכ״לית של מספר משרדי ממשלה, ביניהם: משרד הפנים, המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי והמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בתפקידה האחרון שימשה כיו״ר נמל אשדוד וכיום מכהנת כדירקטורית בחברות מובילות, ביניהן: מגדל, רפאל, מגוריט, גלובל כנפיים ואנרג׳יקס אנרגיות.

סוניה גומס דה מסקיטה: מכהנת כמנכ"לית המרכז לאימפקט יהודי וכסגנית בכירה למנכ"ל בחברת Spero Impact Solutionsו במקביל משמשת כנציגת התורמים וסגנית נשיא בסאסא סטון, וחברת דירקטוריון באלומות אור, בקרן ניצן וב-Momentum. במהלך הקריירה, הובילה תהליכים אסטרטגיים וארגוניים במוסדות יהודיים מהגדולים בעולם, בהם שימשה כסמנכ"לית תוכניות בקונגרס היהודי העולמי וכמנכ"לית התפעול של World Ort. קודם לכן מילאה שורת תפקידים במשרד ראש הממשלה.

עדי גיגי: אשת עסקים ויזמית ישראלית. המייסדת של טסלה בישראל. גיגי, בוגרת קורס החובלים של חיל הים הישראלי, היא החובלת הראשונה שקודמה לדרגת סא"ל במילואים. גיגי המכהנת כדירקטורית בשותפות המחקר והפיתוח איי ארנטו, הייתה בעברה אחראית בין היתר כחלק מצוות אגף תכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה, לכניסת ישראל למדינות ה-OECD.

נאור גילאון: בעל ניסיון רב שנים בתחום הדיפלומטיה. כיהן בין היתר כשגריר ישראל באיטליה, בהולנד, ובהודו. בין תפקידיו במשרד החוץ, שימש כסמנכ״ל האחראי לאירופה וכן סגן יועץ מדיני לראש הממשלה.

דר׳ גדי פרישמן: פרישמן בעל ניסיון של למעלה מ-35 שנים בגיבוש וביישום תוכניות אסטרטגיות במערכות מורכבות, תוך שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים, מוסדות אקדמיה וארגונים עסקיים. בתפקידו האחרון, שימש כמדען הראשי במשרד לביטחון לאומי. פרישמן, הינו בוגר הטכניון בהנדסה כימית, בעל תואר שני במדעי הרפואה ותואר שלישי בכימיה.

אייל גרין: בעלים ומנכ״ל משותף בחברת הבנייה גרין מבנים, הפועלת בתחום הקבלנות ומתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים. כמו כן, משמש גרין כיו״ר מועדון כדורסל ואקדמיית הנוער עמק חפר.

אסף אזולאי: שותף ו-CMO בקרן ההשקעות הגלובלית Team8 שמקימה ומשקיעה בסטארטאפים במודל ייחודי. לפני כן, כיהן כסמנכ״ל שיווק של בנק הפועלים וכמנכ״ל חברת הייעוץ האסטרטגי- שיווקי של גיתם BBDO.

יו״ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, שרואה בקרן הידידות זרוע משמעותית נוספת שתסייע להצעיד את הכדורסל הישראלי קדימה, ציין: ״אני שמח ומוקיר את קבוצת האנשים המדהימים שהתקבצו להוביל את קרן הידידות. אין לי ספק שיחד איתם נוכל לבנות עתיד שבו הכדורסל יהפוך לכלי חינוכי ותרבותי מרכזי בישראל, שפועל לחיבור בין קהילות וליצירת השפעה חברתית עמוקה״.

יו״ר קרן הידידות, רו״ח דן הלפרן ציין: ״זוהי זכות גדולה להוביל קבוצה כל כך מגוונת ועתירת ניסיון, שנרתמו לסייע לקדם מטרות חברתיות משמעותיות באמצעות הכדורסל. בעת הזאת, החברה הישראלית זקוקה יותר מתמיד ליוזמות מסוג זה ואנחנו מחויבים לתרום לחברה הישראלית ולכדורסל הישראלי על ידי מימוש פרויקטים משמעותיים״.