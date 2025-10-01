"היכולת עלולה לרדת": האתגר של מכבי תל אביב

ליאור מאני, תזונאי הספורט, התראיין לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, והתייחס לאתגר המשמעותי שעומד בפני שחקני מכבי תל אביב לפני המפגש מול דינמו זאגרב, משחק שייערך כשעתיים בלבד לאחר סיום צום יום כיפור. מאני הסביר כי מדובר במצב חריג ומאתגר במיוחד.

יש 16 או 17 צמים לפני המשחק מול דינמו זאגרב, שיתקיים שעתיים אחרי צאת הצום, זה יספיק?

”בונים את זה לאורך כל היום בדרך כלל ופה יש לנו אתגר אמיתי. יש לנו פחות משעתיים מסיום הצום ועד לתחילת המשחק, והאתגר הגדול הוא שאנחנו צריכים להגיע עם מספיק אנרגיה, מספיק נוזלים, כי אחרי צום כולנו מכירים את זה, יורדים בעיקר 3-4 קילו בצום. כל מאגרי האנרגיה בגוף מדלדלים ולהשלים אותם זו משימה מאתגרת כי יש מעט מאוד זמן”.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

“ההכנה שאתה עושה לפני הצום היא הכנה לצום ולכן אתה לא עושה הכנה לאחרי. מה שקורה ביממה הזו, עם השינוי של הקילוגרמים זה שאתה מאבד את הנוזלים והרבה אנרגיה בגוף”.

אם אתה מאמן מכבי תל אביב, אתה משתמש בכמה שיותר זרים ובכמה שפחות ישראלים שצמים?

”זה שיקול נכון. אני מאמין שהם יתחילו בשתייה של מים וגם משקה עם סוכר, להחזיר נוזלים ולהכניס סוכר בצורה מהירה. זה יכול להיות גם דרך תמרים. גם אסור לאכול ולשתות בבת אחת, זה צריך להיות בהדרגה. אז קודם סוכרים, אחרי זה מלחים, אחר כך פחמימות קלות לעיכול. בתחום הפחמימות המורכבות, לתפוח אדמה יש את הספיגה הכי מהירה אז מומלץ לאכול דברים כמו לחם או תפוח אדומה”.

כמה אחוז אתה חושב שזה יפגע בכושר של השחקנים?

”אני לא בטוח שאפשר לענות על השאלה הזו, אבל אין ספק שכל בן אדם שצם יודע מה הוא מרגיש אחרי הצום וגם אם יעשו את הדברים הכי טובים זה עדיין לא יהיה אופטימלי. ירידה ביכולות אמורה להיות”.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

זה משהו שירגישו במיידי או שהם יכולים לשחק לדוגמה מחצית-מחצית?

”כן, כי ככל שאנחנו יודעים, עם חימום והמשחק והכל אנחנו מגיעים לכמעט שעתיים של התעמלות אחרי צום. צריך לאכול לאט, בכמויות קטנות ובהדרגה, אז במקום הזה אני מאמין שהם ישימו את כל הדגשים האפשריים. אז לא לאכול סיבים ובטח הבישולים יהיו בהתאם”.