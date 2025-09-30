אופ"א: ברצלונה מול אולימפיאקוס בקאמפ נואו

האם סוף סוף ברצלונה חוזרת לקאמפ נואו? באתר של אופ"א הקאמפ נואו מופיע כאצטדיון שיארח את המשחק בין הקטלונים לאולימפיאקוס ב-21 באוקטובר ב-19:45. בינתיים, כידוע, הבלאוגרנה יארחו (רביעי, 22:00) את פ.ס.ז’ במונז’ואיק ולשם יגיע נשיא אופ"א, אלכסנדר צ’פרין.

נכון לעכשיו, עדיין לא ברור היכן יתקיים המשחק מול ג'ירונה, שתוכנן ל-18 באוקטובר, אך במועדון מביעים אופטימיות באשר לאפשרות לחזור לקאמפ נואו כבר במשחק זה. עם זאת, באתר הרשמי של לה ליגה עדיין מצוין כי מיקום המשחק טרם נקבע.

הדרבי הקטלוני הוא משחק הליגה הבא של בארסה בליגה, ואם בו לא תהיה החזרה לקאמפ נואו, היא כאמור תגיע מול אולימפיאקוס. אגב, באתר הליגה מופיעה אינדיקציה לכך שהמשחק מול אלצ’ה ב-2 בנובמבר ייערך בקאמפ נואו.

בינתיים, העבודות לשדרוג מערכות הבטיחות בקאמפ נואו נמשכות במרץ, בהתאם לדרישות של עיריית ברצלונה. במועדון מקווים שהפעם העבודות יושלמו בזמן ויגיעו כל האישורים הדרושים כדי שאפשר יהיה סוף סוף, אחרי אינספור דחיות, לחזור לשחק בקאמפ נואו. כידוע, לפי התכנון המקורי, בארסה הייתה אמורה לחזור לקאמפ נואו בכלל בסוף 2024.

אחרי המשחק מול פ.ס.ז’, בארסה תתארח אצל סביליה ואז תגיע פגרת הנבחרות. אחריה יהיה הדרבי מול ג’ירונה, המשחק הביתי מול אולימפיאקוס, הקלאסיקו והמשחק מול אלצ’ה.