יום שלישי, 30.09.2025 שעה 14:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

אופ"א: ברצלונה מול אולימפיאקוס בקאמפ נואו

הפעם זה סוף סוף יקרה? אחרי דחייה של כשנה בעקבות עיכובים בעבודות, הקטלונים עשויים לחזור הביתה. צ'פרין יהיה מחר במונז'ואיק במשחק מול פ.ס.ז'

|
הקאמפ נואו (IMAGO)
הקאמפ נואו (IMAGO)

האם סוף סוף ברצלונה חוזרת לקאמפ נואו? באתר של אופ"א הקאמפ נואו מופיע כאצטדיון שיארח את המשחק בין הקטלונים לאולימפיאקוס ב-21 באוקטובר ב-19:45. בינתיים, כידוע, הבלאוגרנה יארחו (רביעי, 22:00) את פ.ס.ז’ במונז’ואיק ולשם יגיע נשיא אופ"א, אלכסנדר צ’פרין.

נכון לעכשיו, עדיין לא ברור היכן יתקיים המשחק מול ג'ירונה, שתוכנן ל-18 באוקטובר, אך במועדון מביעים אופטימיות באשר לאפשרות לחזור לקאמפ נואו כבר במשחק זה. עם זאת, באתר הרשמי של לה ליגה עדיין מצוין כי מיקום המשחק טרם נקבע.

הדרבי הקטלוני הוא משחק הליגה הבא של בארסה בליגה, ואם בו לא תהיה החזרה לקאמפ נואו, היא כאמור תגיע מול אולימפיאקוס. אגב, באתר הליגה מופיעה אינדיקציה לכך שהמשחק מול אלצ’ה ב-2 בנובמבר ייערך בקאמפ נואו.

בינתיים, העבודות לשדרוג מערכות הבטיחות בקאמפ נואו נמשכות במרץ, בהתאם לדרישות של עיריית ברצלונה. במועדון מקווים שהפעם העבודות יושלמו בזמן ויגיעו כל האישורים הדרושים כדי שאפשר יהיה סוף סוף, אחרי אינספור דחיות, לחזור לשחק בקאמפ נואו. כידוע, לפי התכנון המקורי, בארסה הייתה אמורה לחזור לקאמפ נואו בכלל בסוף 2024.

צפו: לאמין ימאל חזר ובישל תוך שתי דקות

אחרי המשחק מול פ.ס.ז’, בארסה תתארח אצל סביליה ואז תגיע פגרת הנבחרות. אחריה יהיה הדרבי מול ג’ירונה, המשחק הביתי מול אולימפיאקוס, הקלאסיקו והמשחק מול אלצ’ה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */