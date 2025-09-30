"יותר מ-40% מהקבוצות צריכות לשחק בפלייאוף"

הערב (שלישי, 19:00) הפועל תל אביב תפתח לראשונה את מסעה האירופי ביורוליג כשתארח את ברצלונה. מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס דיבר על שלל נושאים הקשורים למבנה היורוליג, כגון: מספר הקבוצות שגדל וגדל, לוח הזמנים העמוס והצפוף מאי פעם ובנוסף, על כך שהליגה צריכה לעבור שינוי בשיטת הפלייאוף על מנת לשדרג את עצמה.

דימיטריס איטודיס דיבר על המשמעות של 20 קבוצות ביורוליג עבור מאמן: “זה אומר יותר התחייבויות, יותר שבועות כפולים, יותר נסיעות, במיוחד עבור הפועל תל אביב, מכיוון שאנחנו משחקים את משחקי הבית שלנו בבולגריה. אני מאמין שאנחנו צריכים לבחון את ההיבט התחרותי של הליגה מקרוב יותר. בעבר, כשהיינו 16 קבוצות, שמונה הגיעו לפלייאוף, אז זה 50% מהקבוצות, וזה מתקרב לאחוז של קבוצות ה-NBA שמעורבות בפלייאוף.

“כשהליגה התרחבה ל-18 קבוצות, שום דבר לא השתנה בפלייאוף, וכמאמנים, היינו צריכים להפעיל לחץ על הכללת שלב הפלייאוף. עכשיו אנחנו ב-20 קבוצות, והפלייאוף עדיין מורכב משמונה קבוצות, מה שמקטין את אחוז הקבוצות המעורבות ל-40%. משמעות הדבר היא ש-12 מתוך 20 קבוצות יפספסו את הפלייאוף, והעונה שלהן תיחשב גרועה”.

וסיליה מיציץ׳ ודימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

מאמן האדומים הוסיף: “אמרתי את אותם הדברים מאז שהייתי מאמן קבוע בפיינל פור. דיברנו כמאמנים על הפליי-אין, והם הקשיבו לנו. אנחנו צריכים לשפר, לעצב ולפתח את ההיבט התחרותי קצת יותר, או עם שתי ועידות או יותר או חלוקה גיאוגרפית.

“אנחנו צריכים לפחות 12 קבוצות שישתתפו בפלייאוף, אפילו עם סיבוב הפלייאוף מורחב. עכשיו יש לנו שש קבוצות שמעפילות ישירות לפלייאוף ועוד ארבע מעורבות, כששתיים מהן גם מגיעות לפלייאוף. 16 מתוך 30 קבוצות מליגת ה-NBA מתחרות בפלייאוף, ואם נוסיף את משחקי הפלייאוף, אז זה 20 מתוך 30, אז זה 67% מהליגה.

“אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. האם זה פשוט נוח שיהיו שמונה קבוצות מעורבות בפלייאוף? אני חושב שאולי בסופו של דבר יהיו לנו יותר קבוצות בעתיד ופלייאוף מלא, אז אנחנו צריכים להתקדם בכיוון הזה בכל שלב”.

דימיטריס איטודיס לקראת רגע האמת (ראובן שוורץ)

מאמן הפועל תל אביב על הדרך שבה מאמנים וקבוצות מתמודדים עם כמעט מספר כפול של שבועות של פעולה ואתגרים לוגיסטיים: “כל הקבוצות התאימו את הסגלים שלהן ל-16-17 שחקנים, גם בגלל הליגות המקומיות שלהן. אנחנו צריכים יותר שחקנים ברוטציה, ככה הדברים, ולכן הרחבנו את הסגל. אנחנו צופים פציעות ועייפות.

“בהשוואה ל-NBA, יש פער בתקנות הליגה לפי מדינה, ומערכת שונה לשחקנים זרים לפי מדינה. בישראל, חמישה זרים מורשים להירשם, ושחקן ישראלי אחד צריך להיות תמיד על המגרש במהלך משחקי ליגה. בטורקיה נלחמנו כדי שדברים ישתנו, ועכשיו שבעה שחקנים זרים מורשים להיכנס. יש גיוון בפדרציות ובליגות המקומיות, והיורוליג לא אחראית לכך.

“היורוליג אומרת שלא אכפת להם מהדרכון, וככה הדברים צריכים להיות. אחרת, אתם מבקשים ממני לא להיות מאמן אלא מחשבון. הכללים צריכים להיות זהים, או לפחות דומים. לספרדים יש את שחקני ה"קוטונו", וזה מאוד חכם. הליגות המקומיות צריכות לקבל השראה ממדינה כמו ספרד, שיש לה הצלחות עם הנבחרת הלאומית והליגה המקומית הטובה ביותר באירופה, התחרותית ביותר”.

בר טימור לדימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

“אז הדברים האלה צריכים להיות יעילים יותר עבור כולם, וזה כולל משכורות ואפילו מיסוי. אנחנו בשיחות עם היורוליג על הסכם מסגרת למאמנים, וגם אם למדינות שונות יש מערכות מיסוי שונות, באופן אידיאלי, היורוליג תוכל לעבוד תחת החוק האירופי ולהיות בעלת אותן חובות לכל המועדונים”.

על הסיבה שהוא חושב שצריך לטפל בבעיות האלה מוקדם יותר מאשר מאוחר יותר: “אנחנו צריכים לדון בזה, כי אנחנו מתקדמים לקראת 22 או 24 קבוצות בעתיד הקרוב. מובן מאליו שנגיע לפורמט של שני בתים וחייבים לדון בכניסה של קבוצות נוספות לפלייאוף. נכון לדון אפילו כיצד תסתיים עונת המועדונים האירופית. האם גמר היורוליג או הגמרים צריכים להיות המשחקים האחרונים של העונה, כפי שקורה בכדורגל”.

“קבוצות אלו לא צריכות לשחק על אליפות המדינה אחרי סיום היורוליג. כאירוע, הפיינל פור צריך להיות סוף העונה; כל זה מניח מראש שיתופי פעולה והבנות שאין לנו. אנחנו רוצים שכולנו נשב, נדון ונמצא פתרונות”.

אלייז'ה בראיינט מתכונן ליורוליג (רועי כפיר)

איטודיס דיבר גם על כך שבעלי המניות של היורוליג ייפגשו בקרוב שוב עם פיב"א וה-NBA: האם זו לא הזדמנות לשבת ולדון? אז בואו לא ניפגע מדעות שונות שעשויות להיות קיימות כרגע. אנחנו צריכים למצוא דרכים לתקשר, וזה קשור גם ליורוליג עצמה. כל מועדון שנכנס לליגה צריך להיות בעל חוזה עם לפחות כמה הטבות מינימליות אם הוא הופך לבעל מניות”.

“מרגע שהוא נכנס לתחרות, הוא צריך להיות בעל חוזה של לפחות שלוש שנים. פרטיזן והכוכב האדום בלגרד עשו את זה, דובאי קיבלה חוזה לחמש שנים, אבל לכל מי שמעורב צריכה להיות גם זכות הצבעה וגם אחריות שמגיעה איתה, אחרת הזכות הזו עלולה להישלל. אבל אני מאמין שאם אתה הופך לבעל מניות, אז זה כבר מובן מאליו. אתה לא הופך לבעל מניות במקרה. תכנון של שנה אחת לא אפשרי. רוב הבעלים שלנו הם יזמים מצליחים, ואף אחד לא עושה תכנון של שנה לעסק אחר שלו.