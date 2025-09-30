התחב"צ באוסלו תושבת במחאה נגד ישראל

בעוד שבוע וחצי נבחרת ישראל תתארח באוסלו למשחק חוץ מול נורבגיה במוקדמות המונדיאל ובאופן די צפוי, רן בן שמעון ושחקניו ייתקלו באווירה עוינת לנוכח התמיכה של הנורבגים בפלסטינים בצל המלחמה. בעקבות זאת באוסלו החליטו להשבית את התחבורה הציבורית ב-11 באוקטובר ב-17:00 – שעה לפני שריקת הפתיחה – למשך רבה שעה.

ההשבתה תכלול את כל הרכבות התחתיות והחשמליות בעיר, והיא תתרחש במסגרת שביתה פוליטית שמארגנת אגודת עובדי התחבורה של אוסלו (OSA), תחת הסיסמה: "עצרו את רצח העם – הוציאו את קרן הנפט מחוץ לישראל".

סורס יוזר, סגן יו"ר האגודה, הסביר: "זהו אקט של סולידריות עם תושבי עזה ופלסטין, וגם ניסיון להעביר מסר ברור לפוליטיקאים הנורבגים - כספי המסים והפנסיה שלנו לא צריכים לתמוך בכוח כובש כמו ישראל". יוזר הוסיף כי השביתה מתבצעת בהתאם לקו שאומץ על ידי איגוד העובדים הארצי (LO), שקרא בכנס האחרון שלו במאי לפעול לקידום חרם כלכלי בינלאומי על ישראל, ולהשתתף באירועי תמיכה בתנועה הפלסטינית.

שחקני נורבגיה (IMAGO)

לדבריו, תאריך השביתה - 11 באוקטובר - נבחר מראש, אולם נרשמה גם "הפתעה נעימה" כשהתברר כי באותו יום ייערך באוסלו המשחק בין נורבגיה לישראל. איגוד העובדים קרא לכל חבריו לא לצפות במשחק ולבטא את מחאתם כלפי ישראל בדרכים אחרות. נכון לעכשיו, ההשבתה מתוכננת רק ברכבות ובחשמליות, אך יוזר ציין כי מתקיים ניסיון לצרף לשביתה גם את נהגי האוטובוסים.

יוזר הוסיף כי בדרך כלל קשה לארגן שביתות פוליטיות כי הן עלולות לפגוע בעצם היכולת לקיים הפגנות – אם אין תחבורה, המפגינים לא יכולים להגיע. עם זאת, צפויות פעולות מחאה נוספות בעתיד: ב-27 באוקטובר מתוכננת עצרת תמיכה בפלסטינים מול הפרלמנט הנורבגי ביוזמת LO, וב-26 בנובמבר קורא איגוד LO באוסלו לכל הארגונים המסונפים אליו להצטרף לשביתה פוליטית נוספת.

הגישה בנורבגיה כלפי ישראל לא מפתיעה במיוחד, בלשון המעטה. כל זה מגיע אחרי שהנורבגים הודיעו כבר כי יתרמו את הכנסות מהמשחק מול ישראל לארגון סיוע הומניטרי בעזה (לפחות לדבריהם).